[{"available":true,"c_guid":"33973a57-85c4-4e01-a58e-3c039e431ec7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Codecool és az Országos Mentőszolgálat együttműködésének köszönhetően egy olyan alkalmazás készült el, ami növelheti a mentőszolgálat hatékonyságát.","shortLead":"A Codecool és az Országos Mentőszolgálat együttműködésének köszönhetően egy olyan alkalmazás készült el, ami növelheti...","id":"20200331_codecool_orszagos_mentoszolglat_applikacio_hackathlon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33973a57-85c4-4e01-a58e-3c039e431ec7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d882d35-fc89-4cf6-b164-6367fc08d5d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_codecool_orszagos_mentoszolglat_applikacio_hackathlon","timestamp":"2020. március. 31. 18:03","title":"48 óra alatt dobta össze két magyar programozó az appot, ami sokat segíthet a mentősöknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c0a5859-53d2-4e98-9c15-cb000ae37fb0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Hatvanezret rendeltek, az első ötezret már ki is szállították.","shortLead":"Hatvanezret rendeltek, az első ötezret már ki is szállították.","id":"20200401_zalaegerszeg_vedomaszk_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c0a5859-53d2-4e98-9c15-cb000ae37fb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42585978-22ee-4f4a-a9f5-c41b7fcda512","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_zalaegerszeg_vedomaszk_koronavirus","timestamp":"2020. április. 01. 20:42","title":"A zalaegerszegi lakosok ingyen kapnak védőmaszkot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a609f8-88b6-4e4d-8575-52812d4ded3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar parlament által hétfőn elfogadott törvényt és annak kormányzati végrehajtását is vizsgálni fogják. Kovács Zoltán államtitkár szerint mindenben egyetért a kormány az EB-elnökkel.","shortLead":"A magyar parlament által hétfőn elfogadott törvényt és annak kormányzati végrehajtását is vizsgálni fogják. Kovács...","id":"20200331_von_der_leyen_veszhelyzeti_intezkedesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=53a609f8-88b6-4e4d-8575-52812d4ded3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb08f3a-973c-488d-8050-10819a120cff","keywords":null,"link":"/vilag/20200331_von_der_leyen_veszhelyzeti_intezkedesek","timestamp":"2020. március. 31. 15:44","title":"Von der Leyen: Veszélyhelyzeti intézkedés nem tarthat határozatlan ideig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Néhány nap alatt raktak össze szükségkórházakat a két európai nagyvárosban.","shortLead":"Néhány nap alatt raktak össze szükségkórházakat a két európai nagyvárosban.","id":"20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_korhaz_egeszsegugy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c20c12-ab34-4b5c-9b7c-d362bf3d84ef","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_koronavirus_jarvany_fertozes_korhaz_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 01. 14:00","title":"Viharos gyorsasággal emeltek óriási szükségkórházakat Londonban és Milánóban is – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202014_munka_hadanak_alepte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc231d9d-5d26-40a2-88ca-61f58bc1e352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"968d9902-76a2-42ea-b708-c183f090d621","keywords":null,"link":"/itthon/202014_munka_hadanak_alepte","timestamp":"2020. április. 02. 09:50","title":"Nagy Gábor: Munka hadának a lépte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.","shortLead":"A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.","id":"20200401_Ismet_valtozott_a_postak_nyitvatartasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158214c1-6c8b-40ec-a4ae-f99ebe3544c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Ismet_valtozott_a_postak_nyitvatartasa","timestamp":"2020. április. 01. 11:09","title":"Ismét változott a posták nyitvatartása, és könnyítést kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megfelelő védőfelszerelések hiánya miatt a két ismert esetnél jóval több háziorvos fertőződhetett meg.","shortLead":"A megfelelő védőfelszerelések hiánya miatt a két ismert esetnél jóval több háziorvos fertőződhetett meg.","id":"20200331_koronavirus_jarvany_haziorvos_muller_cecilia_tisztifoorvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd001b24-bfbc-420c-b96f-8043eed34f56","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_jarvany_haziorvos_muller_cecilia_tisztifoorvos","timestamp":"2020. március. 31. 20:58","title":"Index: Lélegeztetőgépre került egy háziorvos, aki elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4887bd53-de8e-47a5-8dc9-dd315d4855ab","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától.","shortLead":"Gulyás Gergely miniszter bejelentette, a kormány eltekint az erre vonatkozó módosítási szándékától.","id":"20200401_Meggondolta_magat_a_kormany_megsem_kotik_meg_a_polgarmesterek_kezet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4887bd53-de8e-47a5-8dc9-dd315d4855ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10e86f76-468f-4c3c-a783-3ae3922b10d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Meggondolta_magat_a_kormany_megsem_kotik_meg_a_polgarmesterek_kezet","timestamp":"2020. április. 01. 16:06","title":"Meggondolta magát a kormány, mégsem kötik meg a polgármesterek kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]