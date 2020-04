Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"96b4ed39-30b2-448d-986a-a2387f914472","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"300 ezer forintos járgányok, akár 1.6 lóerős teljesítménnyel.","shortLead":"300 ezer forintos járgányok, akár 1.6 lóerős teljesítménnyel.","id":"20200331_A_vilag_legolcsobb_eautoja_inkabb_egy_aranyos_vicc","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96b4ed39-30b2-448d-986a-a2387f914472&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f9c9f1-b737-46f1-bf9c-6f2bfb96920f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_A_vilag_legolcsobb_eautoja_inkabb_egy_aranyos_vicc","timestamp":"2020. március. 31. 12:08","title":"A világ legolcsóbb e-autója inkább egy aranyos vicc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e3d3f0-a340-48b0-8245-76e55e4c98ab","c_author":"HVG","category":"360","description":"A német tévésorozatok forgatókönyvírójaként ismert elsőkönyves szerző jóvoltából beleláthatunk az 1960-as évek német társadalmába, amelyet erősen mérgezett, hogy tagjai még nem voltak hajlandók nyíltan szembenézni a náci bűnökkel.\r

\r

","shortLead":"A német tévésorozatok forgatókönyvírójaként ismert elsőkönyves szerző jóvoltából beleláthatunk az 1960-as évek német...","id":"202013_konyv__kollektiv_amnezia_annette_hess_anemet_haz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32e3d3f0-a340-48b0-8245-76e55e4c98ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d991466c-574b-4aae-af62-e7eb1a9939d4","keywords":null,"link":"/360/202013_konyv__kollektiv_amnezia_annette_hess_anemet_haz","timestamp":"2020. március. 31. 17:00","title":"A németek kollektív amnéziájával szembesít egy új könyv ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta a kormányzati tájékoztató oldal a koronavírus áldozatainak az alapbetegségeit. A jogvédő civil szervezet szerint jogsértő módon.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a kormányzati tájékoztató oldal a koronavírus áldozatainak az alapbetegségeit. A jogvédő civil...","id":"20200331_TASZ_Kegyeletserto_az_allami_lista_a_koronavirus_aldozatairol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1510f7cf-91ac-4ff2-814d-620ce67591eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_TASZ_Kegyeletserto_az_allami_lista_a_koronavirus_aldozatairol","timestamp":"2020. március. 31. 14:07","title":"TASZ: Kegyeletsértő az állami lista a koronavírus áldozatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e695181-4da7-4cf8-be3c-ace7affbceaf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Megszálltak egy tengerparti üdülőhelyet, és élvezik, hogy sehol egy ember.","shortLead":"Megszálltak egy tengerparti üdülőhelyet, és élvezik, hogy sehol egy ember.","id":"20200401_A_walesi_kecskek_ellenallnak_a_kijarasi_korlatozasoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e695181-4da7-4cf8-be3c-ace7affbceaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db99a720-dcb8-4e08-a493-ede3c234d77a","keywords":null,"link":"/elet/20200401_A_walesi_kecskek_ellenallnak_a_kijarasi_korlatozasoknak","timestamp":"2020. április. 01. 11:06","title":"A walesi kecskék ellenállnak a kijárási korlátozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bill Clinton lánya úgy látja, hogy a regnáló amerikai elnök több területen is hibázott, ezért olyan drámai a helyzet az USA-ban.","shortLead":"Bill Clinton lánya úgy látja, hogy a regnáló amerikai elnök több területen is hibázott, ezért olyan drámai a helyzet...","id":"20200401_Trump_minden_ertelemben_megbukott_Chelsea_Clinton_szerint","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=778852ab-a83b-4b1a-bec3-b2d701396a03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691bf3f0-6698-4a29-8471-bb90d8b2b2b1","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Trump_minden_ertelemben_megbukott_Chelsea_Clinton_szerint","timestamp":"2020. április. 01. 08:07","title":"Trump minden értelemben megbukott Chelsea Clinton szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új frontot nyitott a WHO a koronavírusról és a járványról szóló álhírek elleni küzdelemben. A Viber rendszerében világszerte elérhetővé tett chatbot által ellenőrzött forrásból juthatnak igaz információkhoz a felhasználók.","shortLead":"Új frontot nyitott a WHO a koronavírusról és a járványról szóló álhírek elleni küzdelemben. A Viber rendszerében...","id":"20200331_viber_who_coronavirus_info_chatbot_koronavirus_matricacsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7104d099-f3f5-41d6-9662-68939cb3619f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d0d4e8-e095-43e8-970d-d02fbda33596","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_viber_who_coronavirus_info_chatbot_koronavirus_matricacsomag","timestamp":"2020. március. 31. 12:33","title":"Ha van a telefonján Viber, ezt a WHO-csatornát kapcsolja be rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f005961-1c36-468d-8ace-ff45cc1f600f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Április 10-től előreláthatólag két hétre zár be a Villeroy & Boch Magyarország Kft. gyára a koronavírus-járvány miatt.\r

","shortLead":"Április 10-től előreláthatólag két hétre zár be a Villeroy & Boch Magyarország Kft. gyára a koronavírus-járvány miatt.\r

","id":"20200331_Atmenetileg_leallitja_a_termelest_a_Villeroy__Boch_Hodmezovasarhelyen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f005961-1c36-468d-8ace-ff45cc1f600f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7340114e-d572-4178-b1e2-ebe129e59c4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_Atmenetileg_leallitja_a_termelest_a_Villeroy__Boch_Hodmezovasarhelyen","timestamp":"2020. március. 31. 14:31","title":" Újabb gyár áll le, ezúttal Hódmezővásárhelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megfelelő védőfelszerelések hiánya miatt a két ismert esetnél jóval több háziorvos fertőződhetett meg.","shortLead":"A megfelelő védőfelszerelések hiánya miatt a két ismert esetnél jóval több háziorvos fertőződhetett meg.","id":"20200331_koronavirus_jarvany_haziorvos_muller_cecilia_tisztifoorvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a19533f-f2aa-4f2c-9c4f-9a38cc7e82eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd001b24-bfbc-420c-b96f-8043eed34f56","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_koronavirus_jarvany_haziorvos_muller_cecilia_tisztifoorvos","timestamp":"2020. március. 31. 20:58","title":"Index: Lélegeztetőgépre került egy háziorvos, aki elkapta a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]