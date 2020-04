Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatói megvizsgálták a 65 év felettiek helyzetét a veszélyhelyzet alatt.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia kutatói megvizsgálták a 65 év felettiek helyzetét a veszélyhelyzet alatt.","id":"20200401_koronavirusjarvany_nyugdijas_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9dfe001-00dc-4f98-9822-d67560f796c5","keywords":null,"link":"/elet/20200401_koronavirusjarvany_nyugdijas_magyar","timestamp":"2020. április. 01. 15:38","title":"A zárkózott magyar nyugdíjasok még jobban magukra maradnak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"863b52a6-7d49-47d1-a9ef-49c40a39be5d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt kezdeményezte Polt Péter legfőbb ügyész Boldog István fideszes politikus mentelmi jogának felfüggesztését. ","shortLead":"Hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt kezdeményezte Polt Péter legfőbb ügyész Boldog...","id":"20200402_Boldog_Istvan_mentelmi_joganak_felfuggeszteset_kerte_Polt_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=863b52a6-7d49-47d1-a9ef-49c40a39be5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"344cde72-29ff-4799-8e35-72d578272a0b","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_Boldog_Istvan_mentelmi_joganak_felfuggeszteset_kerte_Polt_Peter","timestamp":"2020. április. 02. 15:12","title":"A fideszes Boldog István mentelmi jogának felfüggesztését kérte Polt Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A biztos információiról ismert elemző, Jon Prosser szerint áprilisban érkezik az iPhone 9, egy kiszivárgott fotó alapján pedig úgy tűnik, túl sokáig nem is húzza már a bemutatót az Apple.","shortLead":"A biztos információiról ismert elemző, Jon Prosser szerint áprilisban érkezik az iPhone 9, egy kiszivárgott fotó...","id":"20200331_apple_iphone_9_iphone_se_2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a079a1a0-77ac-4a97-92bf-795a69dee50a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed25bada-6017-485e-8ef0-cb937aff6d82","keywords":null,"link":"/tudomany/20200331_apple_iphone_9_iphone_se_2","timestamp":"2020. március. 31. 17:03","title":"Egy héten belül bemutatkozhat az új olcsó iPhone","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.","shortLead":"A Magyar Posta megkönnyíti a nyugdíjasok számára az utalványok kifizetését áprilistól.","id":"20200401_Ismet_valtozott_a_postak_nyitvatartasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3f57f57-bea2-4d0a-85b4-27f9f332f0e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"158214c1-6c8b-40ec-a4ae-f99ebe3544c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_Ismet_valtozott_a_postak_nyitvatartasa","timestamp":"2020. április. 01. 11:09","title":"Ismét változott a posták nyitvatartása, és könnyítést kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerda reggel túl sokan voltak a BKK járatain, így változik a menetrend.","shortLead":"Szerda reggel túl sokan voltak a BKK járatain, így változik a menetrend.","id":"20200401_Suritik_a_reggeli_BKKjaratokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c061d509-c142-4dc5-aaed-d9725e7e6a20","keywords":null,"link":"/cegauto/20200401_Suritik_a_reggeli_BKKjaratokat","timestamp":"2020. április. 01. 14:25","title":"A zsúfoltság miatt sűrítik a reggeli BKK-járatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és általános izolációt rendeltek el, valamint megelőző intézkedéseket hoztak, a betegség halálozási aránya 30-50 százalékkal alacsonyabb volt a többi városhoz képest.","shortLead":"A múlt század elején kitört spanyolnátha-járvány adatait elemző kutatók szerint azokban a városokban, ahol már korán és...","id":"20200402_spanyolnatha_karanten_korai_es_altalanos_izolacio_halalozasi_arany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a56b7aa3-1614-4182-9ae2-a59f51c64d69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"765cfd70-8e34-4b14-9d62-060fed92c149","keywords":null,"link":"/tudomany/20200402_spanyolnatha_karanten_korai_es_altalanos_izolacio_halalozasi_arany","timestamp":"2020. április. 02. 09:33","title":"Miért érdemes most otthon maradni? A spanyolnátha idején bevált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb négy koronavírussal fertőződött beteg halt meg Magyarországon, miközben már 525 ember szervezetében mutatták ki a kórokozót. Az amerikai elnök szerint a koronavírus \"gonoszabb\", mint az influenza. Spanyolországban ötödik napja nem csökken 800 alá a halálos áldozatok száma. Olvassa a legfontosabb híreket a járványról itt, percről percre tudósításunkban!","shortLead":"Újabb négy koronavírussal fertőződött beteg halt meg Magyarországon, miközben már 525 ember szervezetében mutatták ki...","id":"20200401_koronavirus_fertozes_jarvany_percrol_percre_aprilis_1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d8dc5af-6f21-4140-8b6d-ca8f9e122bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f112ec1d-e546-4d53-a97d-4901f58c4a02","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_koronavirus_fertozes_jarvany_percrol_percre_aprilis_1","timestamp":"2020. április. 01. 08:20","title":"Magyarországon 500, világszerte 850 ezer fölött a fertőzések száma – a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"742c76ba-9f1a-4be5-88ef-538d65a24187","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Néhány hónap alatt senkiből nem lesz ugyan informatikus, de az úgynevezett bootcamp cégek szerint egy határozott lépést tehetünk ez irányba. A cégek gyorsan átálltak a karanténhelyzetre, sőt van, amelyik ingyenes képzést indít, van, amelyik távsegítséget nyújt a pedagógusoknak a digitális átálláshoz.","shortLead":"Néhány hónap alatt senkiből nem lesz ugyan informatikus, de az úgynevezett bootcamp cégek szerint egy határozott lépést...","id":"20200331_Mire_vege_a_karantennak_akar_informatikusok_is_lehetunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=742c76ba-9f1a-4be5-88ef-538d65a24187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5d6228b-712b-471b-a33e-a70f61790991","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Mire_vege_a_karantennak_akar_informatikusok_is_lehetunk","timestamp":"2020. március. 31. 20:00","title":"Mire vége a karanténnak, akár informatikusok is lehetünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]