[{"available":true,"c_guid":"14ba7103-1591-4f79-965d-926b7a5d6016","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Továbbra is bejár dolgozni a Nemzeti Színház igazgatója, csak most a tervezéssel van elfoglalva. Vidnyánszky Attila szerint a kőszínházban dolgozók biztonságban vannak, de a szabadúszókon segíteni kell. Szerinte a döntéshozók is értik, hogy szükség van a támogatásra ahhoz, hogy visszaszerezzék a nézők bizalmát. A nehézséget az jelenti, hogyan döntenek majd a pénzek elosztásáról - teszi hozzá a direktor. ","shortLead":"Továbbra is bejár dolgozni a Nemzeti Színház igazgatója, csak most a tervezéssel van elfoglalva. Vidnyánszky Attila...","id":"20200403_Vidnyanszky_Attila_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14ba7103-1591-4f79-965d-926b7a5d6016&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60247f26-d6c1-4edd-b019-1212fd1bd368","keywords":null,"link":"/360/20200403_Vidnyanszky_Attila_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 03. 18:30","title":"Vidnyánszky Attila a Home office-ban: Több milliárdos alap lesz a művészek megsegítésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc","c_author":"Buzinkay György","category":"velemeny","description":"A Kínai Kommunista Pártnak kötelessége a nemzetközi közvéleménynek tudtára adni, mely politikusai és miért hozták azokat a döntéseket, amelyek hatására hetekig elhallgatták a világ elől az elszabadult vuhani járványt. ","shortLead":"A Kínai Kommunista Pártnak kötelessége a nemzetközi közvéleménynek tudtára adni, mely politikusai és miért hozták...","id":"20200403_A_kinai_hivatalnokok_felelossege_a_vilagjarvanyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=315563af-3216-41a0-9070-17239be41fbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27d4be7b-310a-41d5-83df-600b9345397d","keywords":null,"link":"/velemeny/20200403_A_kinai_hivatalnokok_felelossege_a_vilagjarvanyert","timestamp":"2020. április. 03. 12:40","title":"A kínai hivatalnokok felelőssége a világjárványért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az előzetes számítások szerint 5 százalékkal, de akár még annál is nagyobb mértékben csökkenhet a világon a szén-dioxid-kibocsátás. Örülni azonban egyelőre még korai.","shortLead":"Az előzetes számítások szerint 5 százalékkal, de akár még annál is nagyobb mértékben csökkenhet a világon...","id":"20200403_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szen_dioxid_kibocsatas_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0ffd42-1127-45fb-9e79-e0306ee8192b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_szen_dioxid_kibocsatas_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 03. 20:03","title":"A második világháború vége óta nem látott mértékben csökkenhet idén a szén-dioxid-kibocsátás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországban elkezdték a Covid-19-fertőzöttek adatbázisának létrehozását, amelybe a házi karanténban lévők fényképét is beleteszik.\r

","shortLead":"Oroszországban elkezdték a Covid-19-fertőzöttek adatbázisának létrehozását, amelybe a házi karanténban lévők fényképét...","id":"20200403_Moszkva_az_orosz_allampolgarokat_szallito_jaratokat_is_leallitja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a41b967-1602-47db-b086-a15dbc9de2ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766cb12e-b3f1-4bf4-a238-63a18452263d","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_Moszkva_az_orosz_allampolgarokat_szallito_jaratokat_is_leallitja","timestamp":"2020. április. 03. 21:25","title":"Moszkva az orosz állampolgárokat szállító járatokat is leállítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ferenc pápa pénteken világszerte arra intette az embereket, hogy őrizzék meg a hitüket, és nyújtsanak vigaszt egymásnak az új típusú koronavírus-járvány adta nehéz időkben.","shortLead":"Ferenc pápa pénteken világszerte arra intette az embereket, hogy őrizzék meg a hitüket, és nyújtsanak vigaszt egymásnak...","id":"20200404_Ferenc_papa_Hosok_dolgoznak_a_korhazakban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ae556ffc-7b17-4230-9084-d2d09c178734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c25aa25-e361-43f2-836e-15f9239987bf","keywords":null,"link":"/vilag/20200404_Ferenc_papa_Hosok_dolgoznak_a_korhazakban","timestamp":"2020. április. 04. 07:12","title":"Ferenc pápa: Hősök dolgoznak a kórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lassan egy hónapja kijárási tilalom van Olaszországban. A turisták tömegei is elmaradnak, csak kocogók és kutyaséltáltatók vannak most Róma híres terén, a piazza Navonán, az AFP fotója szerint még a fű is kisarjadt a kockakövek között.","shortLead":"Lassan egy hónapja kijárási tilalom van Olaszországban. A turisták tömegei is elmaradnak, csak kocogók és...","id":"20200404_Foto_Olyan_kihalt_a_Piazza_Navona_hogy_kisarjadt_a_fu_a_kockakovek_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05dc8a04-9042-4220-8097-9bafb8c845c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16b0d66-efc3-44c3-a225-2ba58339c1e1","keywords":null,"link":"/elet/20200404_Foto_Olyan_kihalt_a_Piazza_Navona_hogy_kisarjadt_a_fu_a_kockakovek_kozott","timestamp":"2020. április. 04. 17:58","title":"Fotó: Olyan kihalt a Piazza Navona, hogy kisarjadt a fű a kockakövek között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Luxemburgban közelít a 2500-hoz az igazoltan fertőzöttek száma.","shortLead":"Luxemburgban közelít a 2500-hoz az igazoltan fertőzöttek száma.","id":"20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_belgium_hollandia_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c46d70a-0cb1-421e-b0d0-6e819be4a7f6","keywords":null,"link":"/vilag/20200403_koronavirus_jarvany_fertozes_belgium_hollandia_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 03. 17:02","title":"Belgiumban és Hollandiában is száznál többen haltak meg egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763","c_author":"Szepesi András","category":"360","description":"Az utóbbi évtizedekben átalakult a vadállatokhoz fűződő viszonyunk: beléptünk egymás életterébe. Ennek egyik következménye, hogy mind nagyobb valószínűséggel ugranak át róluk vírusok az emberre.","shortLead":"Az utóbbi évtizedekben átalakult a vadállatokhoz fűződő viszonyunk: beléptünk egymás életterébe. Ennek egyik...","id":"202014__termeszetpusztitas_es_jarvanyok__afejlodes_ara__importalt_veszely__tisztes_tavolsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=729beb29-93ac-4693-a792-4a541f860763&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6580be-cbde-4b84-bafc-e60bf5525d5f","keywords":null,"link":"/360/202014__termeszetpusztitas_es_jarvanyok__afejlodes_ara__importalt_veszely__tisztes_tavolsag","timestamp":"2020. április. 05. 08:15","title":"A koronavírus csak a kezdet, és mindenért, ami jön, csak magunkat okolhatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]