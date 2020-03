Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki nem jól teszi a töltőpadra telefonját a vezeték nélküli töltés közben, előfordulhat, hogy nem is töltődik a telefonja, bár ő azt hiszi. Elképzelhető, hogy az Android 11-nél ilyesmi már nem fordulhat elő.","shortLead":"Ha valaki nem jól teszi a töltőpadra telefonját a vezeték nélküli töltés közben, előfordulhat, hogy nem is töltődik...","id":"20200305_android_11_figyelmeztetes_vezetek_nelkuli_toltes_toltopad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e14bc11a-f409-4571-8e16-35d0176a6f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f354ef9d-0aa2-41e6-9d35-ed014abc80b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200305_android_11_figyelmeztetes_vezetek_nelkuli_toltes_toltopad","timestamp":"2020. március. 05. 11:03","title":"Az Android 11 már jelezni fog, ha rosszul van a töltőn a telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"69 éves brit állampolgár az a férfi, akit eddig debreceni betegként emlegettek, és akit szintén megfertőzött a Kínából indult koronavírus. A hatóságok vizsgálják, kivel kerülhettek kapcsolatba a magyarországi betegek. Egy holland férfi megszökött a karanténból Pestszentlőrincen. Cikkünkben minden lényeges információt megtudhat a terjedő kórokozóról.","shortLead":"69 éves brit állampolgár az a férfi, akit eddig debreceni betegként emlegettek, és akit szintén megfertőzött a Kínából...","id":"20200306_koronavirus_magyarorszag_fertozottek_hirek_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59514cd0-795a-4b0c-8612-64c8c461d635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0839fb57-87a0-42de-9f2a-7a71ae6ca710","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_koronavirus_magyarorszag_fertozottek_hirek_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 06. 09:10","title":"Gyanús eset Pestszentlőrincen, százezer fölött a fertőzöttek száma – hírek percről percre a koronavírusról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egészségügyi Világszervezet hét eleji közleményében figyelmeztet, hogy ha tehetjük, akkor bankkártyával fizessünk készpénz helyett.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet hét eleji közleményében figyelmeztet, hogy ha tehetjük, akkor bankkártyával fizessünk...","id":"20200305_Szokjunk_le_a_keszpenz_hasznalatarol_jarvany_idejen__uzeni_a_WHO","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=958adbf9-a38f-4be3-a8a9-03cdb345f3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b3b052-c14a-444c-9835-9317a0353517","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Szokjunk_le_a_keszpenz_hasznalatarol_jarvany_idejen__uzeni_a_WHO","timestamp":"2020. március. 05. 10:58","title":"Szokjunk le a készpénz használatáról járvány idején – üzeni a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sértett és a vádlott egy söröspohár összeroppantása miatt esett egymásnak.","shortLead":"A sértett és a vádlott egy söröspohár összeroppantása miatt esett egymásnak.","id":"20200306_Halalra_keselt_egy_ferfit_a_kavai_fesztivalon_tizenket_evet_kapott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39c348dd-9908-4c33-b32a-038d8e09fe51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ca5eca-650d-48f6-86b7-cd99902483c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Halalra_keselt_egy_ferfit_a_kavai_fesztivalon_tizenket_evet_kapott","timestamp":"2020. március. 06. 16:50","title":"Halálra késelt egy férfit a kávai fesztiválon, tizenkét évet kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. Az ok abban keresendő, hogy Oroszországban az átlagosnál nyolc fokkal melegebb volt a tél.","shortLead":"Kevesebb tömény szeszt, ugyanakkor több bort ittak az oroszok, sokkal kevesebben haltak meg alkoholmérgezésben. Az ok...","id":"20200306_oroszorszag_alkohol_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a18668f3-68c6-481d-826f-811ea3fa41ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fafb8171-3e02-4b95-9074-eb0246e8e650","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_oroszorszag_alkohol_klimavaltozas","timestamp":"2020. március. 06. 16:28","title":"Van előnye is a klímaváltozásnak: sokkal kevesebbet ittak az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése vagy megszakítása a cél.","shortLead":"A jogsértő cselekmények elkövetésének megelőzése, felderítése vagy megszakítása a cél.","id":"20200306_Fokozott_ellenorzest_rendelt_el_az_orszagos_rendorfokapitany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9b8972a-5807-4f3e-89df-d73dc4c45100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ceb1b20-ddcd-487d-8d95-f51452f64568","keywords":null,"link":"/itthon/20200306_Fokozott_ellenorzest_rendelt_el_az_orszagos_rendorfokapitany","timestamp":"2020. március. 06. 21:01","title":"Fokozott ellenőrzést rendelt el az országos rendőrfőkapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c510a17-49cc-4f05-bf1f-dd9c5a6aa702","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sanders és Biden maradt csak versenyben.","shortLead":"Sanders és Biden maradt csak versenyben.","id":"20200305_Elizabeth_Warren_is_bedobta_a_torolkozot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c510a17-49cc-4f05-bf1f-dd9c5a6aa702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8972591-0542-4956-a13a-d9b844884e84","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Elizabeth_Warren_is_bedobta_a_torolkozot","timestamp":"2020. március. 05. 17:09","title":"Elizabeth Warren is bedobta a törölközőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e35cbf52-67d0-44cf-b658-5e4fb97e1f23","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Nem új keletű, hogy politikusok használják ki a fociklubok népszerűségét, bár hetven évvel ezelőtt a hagyományaikat is el akarták törölni. De Kádár szerette is a focit, ahogy Horthy Miklós és Orbán Viktor is.\r

","shortLead":"Nem új keletű, hogy politikusok használják ki a fociklubok népszerűségét, bár hetven évvel ezelőtt a hagyományaikat is...","id":"202010__fociklubok_felosztasa__partvezetok_egyesuletei__hajra_magyarok__versengo_kaderek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e35cbf52-67d0-44cf-b658-5e4fb97e1f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f06bd09d-472f-4d2c-bb4b-4f82cfcbf8bb","keywords":null,"link":"/360/202010__fociklubok_felosztasa__partvezetok_egyesuletei__hajra_magyarok__versengo_kaderek","timestamp":"2020. március. 05. 19:00","title":"„Bajnok lett a Ferencváros, fasza gyerek Kádár János”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]