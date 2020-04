Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházi ágyak felszabadítása miatt helyeznének el krónikus betegeket az idősotthonokban. Karácsony levélben kéri Müller Cecíliát, hogy legalább teszteljék azokat, akiket kitesznek a kórházakból.","shortLead":"A kórházi ágyak felszabadítása miatt helyeznének el krónikus betegeket az idősotthonokban. Karácsony levélben kéri...","id":"20200416_idosotthonok_korhazkiurites_budapest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5cdf41c-f328-488c-b66a-654fa467f1f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_idosotthonok_korhazkiurites_budapest","timestamp":"2020. április. 16. 18:34","title":"Idősotthonokba küldenék a betegeket a kórházak, Karácsony kéri, legalább teszteljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A négyes döntőt eredetileg május utolsó hétvégéjén tartották volna.\r

","shortLead":"A négyes döntőt eredetileg május utolsó hétvégéjén tartották volna.\r

","id":"20200416_koronavirus_jarvany_sport_kezilabda_ferfi_bl_negyes_donto_halasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f040c0a-9d5c-4145-9db1-6188e47fb863","keywords":null,"link":"/sport/20200416_koronavirus_jarvany_sport_kezilabda_ferfi_bl_negyes_donto_halasztas","timestamp":"2020. április. 16. 15:39","title":"Év végére tolták a férfi kézilabdabdázók BL-döntőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd6a0103-c68d-4f73-91ff-7e5b9b8c169f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség volt elnöke továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat.","shortLead":"A Nemzetközi Súlyemelő-szövetség volt elnöke továbbra is tagadja az ellene felhozott vádakat.","id":"20200416_ajan_tamas_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_korrupcio_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd6a0103-c68d-4f73-91ff-7e5b9b8c169f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7add47d6-bd77-42b2-ae6c-f29fe3b8e89b","keywords":null,"link":"/sport/20200416_ajan_tamas_nemzetkozi_sulyemelo_szovetseg_korrupcio_lemondas","timestamp":"2020. április. 16. 18:57","title":"Aján Tamás: Nem lemondtam, visszaléptem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Az újjáépítés munkálatai egy hónapja álltak le, mivel a székesegyházban nehezen lehet betartani a járványügyi szabályokat.","shortLead":"Az újjáépítés munkálatai egy hónapja álltak le, mivel a székesegyházban nehezen lehet betartani a járványügyi...","id":"20200416_emmanuel_macron_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=654a5150-b0d7-46b5-8d48-fd368851f484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb7e8569-ca9f-416a-9879-906ad4fd0afd","keywords":null,"link":"/kultura/20200416_emmanuel_macron_notre_dame_szekesegyhaz_tuz_ujjaepites_jarvany","timestamp":"2020. április. 16. 05:27","title":"Macron: Öt év alatt újjáépítjük a Notre-Dame-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sok dolgozó koronavírusos lett, így nincs mást tenni, mint bezárni az üzemeket. Ez viszont komoly gondokat okozhat az ellátásban.","shortLead":"Sok dolgozó koronavírusos lett, így nincs mást tenni, mint bezárni az üzemeket. Ez viszont komoly gondokat okozhat...","id":"20200416_vagohid_elelmiszerhiany_jarvany_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=95e37ec2-194a-4473-b403-43f3551e583e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a415a3e-1f55-4621-8791-40f5caad95b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_vagohid_elelmiszerhiany_jarvany_egyesult_allamok","timestamp":"2020. április. 16. 08:52","title":"Zárnak a vágóhidak, élelmiszerhiánytól tartanak az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy olyanokról, akiket tesztelés nélkül, fertőzötten akar hazaadni az intézmény. Olyan szomorú eset is van, amikor a koronavírus a jobbik eset, mert otthonában, orvosi felügyelet nélkül nagyobb veszélyben lenne a családtag. \r

","shortLead":"Nincs nap, hogy ne kapnánk olvasói történeteket ellátást igénylő problémáik ellenére hazaküldött betegekről, vagy...","id":"20200416_Tulajdonkeppen_orulhetek_hogy_koronavirusos_igy_legalabb_bent_maradhat_meg_ket_hetre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef16d7ec-1a4e-48a6-b33d-6897b5b9c2e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83192d56-eb00-439a-85bc-20f32e529bbb","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Tulajdonkeppen_orulhetek_hogy_koronavirusos_igy_legalabb_bent_maradhat_meg_ket_hetre","timestamp":"2020. április. 16. 14:55","title":"\"Még annak örülhetek, hogy anyám koronavírusos, így legalább nem küldik haza\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8963ff1d-bbf1-439b-9e17-54cb756097c9","c_author":"Földvári Zsuzsa, Nagy Gábor, Weyer Béla","category":"360","description":"Pár európai ország óvatosan elkezdte lazítani a koronavírus-járvány megállítására elrendelt korlátozásokat. Egyelőre nincs közös stratégia, csak egyéni próbálkozások, amit a még bezárkózók reményteljes figyelme kísér.","shortLead":"Pár európai ország óvatosan elkezdte lazítani a koronavírus-járvány megállítására elrendelt korlátozásokat. Egyelőre...","id":"20200415_Korlatozasok_lazitasa_Ausztriatol_Daniaig__felteteles_szabadlab","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8963ff1d-bbf1-439b-9e17-54cb756097c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d5073f2-db26-426c-bdb6-dec545eb92a2","keywords":null,"link":"/360/20200415_Korlatozasok_lazitasa_Ausztriatol_Daniaig__felteteles_szabadlab","timestamp":"2020. április. 15. 15:15","title":"Mérlegen az egészség és a jólét: az osztrákok, a csehek és a dánok lazítottak a karanténon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d91aa764-3a8e-4461-a88b-4a44d3b53827","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Az olasz tenor húsvéti koncertjét több mint 35 millióan nézték meg.\r

","shortLead":"Az olasz tenor húsvéti koncertjét több mint 35 millióan nézték meg.\r

","id":"20200415_Andrea_Bocelli_letarolta_a_YouTubeot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d91aa764-3a8e-4461-a88b-4a44d3b53827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa906355-7a3a-4b63-80bb-10f92be08df9","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Andrea_Bocelli_letarolta_a_YouTubeot","timestamp":"2020. április. 15. 18:45","title":"Andrea Bocelli letarolta a YouTube-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]