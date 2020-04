Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62f46295-4179-48b9-b041-d52a47221c4e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Bonyolult agyműtét nyomait fedezték fel egy kora középkori görögországi leletegyüttesen amerikai tudósok.","shortLead":"Bonyolult agyműtét nyomait fedezték fel egy kora középkori görögországi leletegyüttesen amerikai tudósok.","id":"20200408_agymutet_gorogorszag_regeszet_paleontologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62f46295-4179-48b9-b041-d52a47221c4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ba8da3-b0d0-40f0-acd8-8c10d00b387f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200408_agymutet_gorogorszag_regeszet_paleontologia","timestamp":"2020. április. 08. 16:53","title":"Egy lelet bizonyítja, 1300 éve is végeztek nem egyszerű agyműtéteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Mol igazgatósága a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem javasol idén osztalékkifizetést. A Corvinus Egyetemet pedig éppen ebből tervezték finanszírozni.","shortLead":"A Mol igazgatósága a jelenlegi bizonytalan helyzetben nem javasol idén osztalékkifizetést. A Corvinus Egyetemet pedig...","id":"20200408_corvinusmodell_osztalek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a590478-a330-416d-8568-336f094e2080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b574868e-de6b-48bc-9dd6-99907f5a3e86","keywords":null,"link":"/itthon/20200408_corvinusmodell_osztalek_koronavirus","timestamp":"2020. április. 08. 21:13","title":"A járvány fedi fel a Corvinus-modell gyenge pontját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d80c5d3-59c9-4bbb-b825-c12ebb98f6b3","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Európa az életbiztosításunk – állítja Michael Roth, a német kormány Európa-ügyi államtitkára, aki szerint a liberális demokráciák népszerűségét hozza el a mostani válság. A szociáldemokrata politikus nem érti, miért nem volt hajlandó az Orbán-kormány korlátozni a magyar felhatalmazási törvény hatályát. Várja, hogy a jövőben rendszeres jogállami vizsgálat alá essenek a tagállamok, és pénzzel is büntessék a vétkezőket.","shortLead":"Európa az életbiztosításunk – állítja Michael Roth, a német kormány Európa-ügyi államtitkára, aki szerint a liberális...","id":"20200409_Nemet_Europaugy_allamtitkar_illiberalis_tarsadalmaknak_nincs_helyuk_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d80c5d3-59c9-4bbb-b825-c12ebb98f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85daf082-45b6-4267-b7e0-1913ee3fd597","keywords":null,"link":"/360/20200409_Nemet_Europaugy_allamtitkar_illiberalis_tarsadalmaknak_nincs_helyuk_az_EUban","timestamp":"2020. április. 09. 07:00","title":"Német Európa-ügyi államtitkár: Illiberális társadalmaknak nincs helyük az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b77f032-e9ea-45bd-a2b8-234e8942644f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a szívómotoros olasz sportkocsi korának egyik leggyorsabbja volt, a gyártó fioranói tesztpályán 1 másodpercet vert az ikonikus Enzóra.","shortLead":"Ez a szívómotoros olasz sportkocsi korának egyik leggyorsabbja volt, a gyártó fioranói tesztpályán 1 másodpercet vert...","id":"20200408_kevesebb_mint_300_kilometer_van_ebben_a_szuperritka_elado_ferrariban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b77f032-e9ea-45bd-a2b8-234e8942644f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e953d716-1f81-4492-91a2-73dd80206637","keywords":null,"link":"/cegauto/20200408_kevesebb_mint_300_kilometer_van_ebben_a_szuperritka_elado_ferrariban","timestamp":"2020. április. 08. 06:41","title":"Kevesebb mint 300 kilométer van ebben a szuperritka eladó Ferrariban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósoknak sikerült lefotózniuk, amint a fekete lyuk plazmát lövell ki magából. Mindez több szempontból is értékes eredménynek számít.","shortLead":"A tudósoknak sikerült lefotózniuk, amint a fekete lyuk plazmát lövell ki magából. Mindez több szempontból is értékes...","id":"20200409_fekete_lyuk_foto_event_horizon_teleszkop_akkrecios_korong_plazma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ade10c38-c6d0-41e5-adee-b273958b19f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7438df5b-7687-4549-9b42-0026204fa78e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_fekete_lyuk_foto_event_horizon_teleszkop_akkrecios_korong_plazma","timestamp":"2020. április. 09. 08:03","title":"Újabb történelmi fénykép készült egy fekete lyukról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor bejelentése alapján nem világos, milyen felhatalmazást kaptak most a polgármesterek húsvétra, mindenesetre a főpolgármester nagyon drasztikus intézkedéseket nem akar hozni – értesült a hvg.hu. Karácsony Gergely főpolgármester bekérette a rendőr-főkapitányt, hogy mutassa be a kijárási korlátozások betartatásával kapcsolatos intézkedési tervét. Azt ígérte, ha a rendőrség szerint szigorításra van szükség, akkor azonnal meglépi. ","shortLead":"Orbán Viktor bejelentése alapján nem világos, milyen felhatalmazást kaptak most a polgármesterek húsvétra, mindenesetre...","id":"20200409_Informacioink_szerint_Budapesten_nem_lesz_kijarasi_korlatozas_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db51552c-790c-4c80-8b40-0742fd923ddd","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_Informacioink_szerint_Budapesten_nem_lesz_kijarasi_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 17:26","title":"A főváros egyelőre nem tervezi a kijárási tilalom bevezetését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"246f9e31-3eb9-4007-8e43-56fddc36e40a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Három év után közölte a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a vizsgálat eredményeit. A tagállamokon, az ENSZ-főtitkáron és a nemzetközi közösségen múlik, hogy a Moszkva támogatását élvező rezsimre mi vár most.","shortLead":"Három év után közölte a Vegyifegyver-tilalmi Szervezet a vizsgálat eredményeit. A tagállamokon, az ENSZ-főtitkáron és...","id":"20200408_vegyifegyver_sziria_aszadrezsim_opcw","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=246f9e31-3eb9-4007-8e43-56fddc36e40a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8481483a-45f8-4e7b-a549-770f172b3459","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_vegyifegyver_sziria_aszadrezsim_opcw","timestamp":"2020. április. 08. 18:58","title":"OPCW: Az Aszad-rezsim áll a 2017-es gáztámadás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A járvány kezdete óta összesen már 7097 életet követelt a COVID-19 betegség. Szerdára közel ezren haltak meg, ami az országban a legmagasabb napi emelkedés eddig.","shortLead":"A járvány kezdete óta összesen már 7097 életet követelt a COVID-19 betegség. Szerdára közel ezren haltak meg, ami...","id":"20200408_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=140c8f60-8ef6-4c13-8d32-71d4e1c9a9d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a9ebc3-335b-4780-99cf-087533eab1b2","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 08. 18:55","title":"Kilencszáz fölött a napi halálozási adat az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]