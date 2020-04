Nem ér sokat a kormány gazdasági mentőcsomagja, az érintett cégek legalábbis nem igazán tudnak élni vele, ezért elbocsátási hullám kezdődött – írja a Portfolio több, független forrásból származó értesülései alapján. A gazdasági portál úgy tudja, a kormány ezért a gazdaságvédelmi intézkedések átdolgozására készül, hogy a további leépítéseket megakadályozza.

Annál is nagyobb a gond, mivel már nem csak a kis- és közepes vállalkozások vannak bajban, hanem a tőkeerős multicégek magyar leányvállalatai is – jegyzi meg a Portfolio, amely úgy értesült, Szijjártó Péter külgazdasági miniszter korábban még levélben is biztosította őket arról, hogy a kormány olyan mentőcsomagot készít, amelyet igénybe tudnak venni, és segít megőrizni a munkahelyeket, ezért is igyekeztek elkerülni a leépítéseket.

A bérpótlás magyarországi rendszerét azonban nagyon korlátozottan lehet csak igénybe venni – például legfeljebb a minimálbér kétszeresét elérő fizetéseknél, és a bérköltségek mindössze 10-20 százalékát teszi ki, ráadásul igen szigorúak a feltételei is –, miközben az anyacégektől folyamatosan költségcsökkentéseket írnak elő. A cégeknek nem tetszik az például, hogy a 75 ezer forintos maximális támogatásért a kormány azt várja el, hogy a cégek a rövidített munkaidőben is teljes bért fizessenek.

A Portfolio megkereste a KKM-t a multik leépítési szándékaival kapcsolatos értesüléssel kapcsolatban, ahol csak ennyi választ kaptak: „a kormány minden segítséget megad ahhoz, hogy a válság körülményeihez képest a vállalatok a lehető legtöbb munkahelyet meg tudják védeni. A portál úgy tudja, hogy a kormány már hétfőn felülvizsgálja a válságkezelő programot. Korábban egyébként Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is erről beszélt az Indexnek.

(Portfolio)

Vezetőképünk illusztráció