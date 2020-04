Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhivatal szerint a VII. kerület nem indokolta meg a szerződéskötést az ügyvédi irodával. Niedermüller Péter polgármester szerint minden önkormányzat köt hasonló szerződéseket.","shortLead":"A kormányhivatal szerint a VII. kerület nem indokolta meg a szerződéskötést az ügyvédi irodával. Niedermüller Péter...","id":"20200416_czegledy_csaba_niedermuller_kormanyhivatal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=826c29e3-49c9-47da-aba0-df9052b54958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce5b792a-f8e8-4d31-b79c-504d2005b102","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_czegledy_csaba_niedermuller_kormanyhivatal","timestamp":"2020. április. 16. 11:55","title":"A kormányhivatal vizsgálja Czeglédy Csabáék 29 milliós erzsébetvárosi szerződését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kazahsztán pedig 100 ezer maszkot adományozott Magyarországnak.","shortLead":"Kazahsztán pedig 100 ezer maszkot adományozott Magyarországnak.","id":"20200416_Ketezer_maszkot_es_tizezer_vedoruhat_ajandekozott_Magyarorszag_Bosznianak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fc71ca4-eae4-4b94-a463-946f42d59fd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e902968-48e1-42cc-9a38-dd43915a4e50","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Ketezer_maszkot_es_tizezer_vedoruhat_ajandekozott_Magyarorszag_Bosznianak","timestamp":"2020. április. 16. 16:16","title":"Kétszázezer maszkot és tízezer védőruhát ajándékozott Magyarország Boszniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ellenzéki polgármester a város három intézményébe szeretett volna koronavírus-teszteket megrendelni, de nem sikerült neki.\r

","shortLead":"Az ellenzéki polgármester a város három intézményébe szeretett volna koronavírus-teszteket megrendelni, de nem sikerült...","id":"20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_laborvizsgalat_balmazujvaros_debrecen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b08cc670-aef3-4446-ac96-df18e02c43b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8022444c-6246-499a-a37b-a5df4e2dccaf","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_laborvizsgalat_balmazujvaros_debrecen","timestamp":"2020. április. 16. 22:11","title":"Valamiért nem engedik, hogy a balmazújvárosi otthonokban teszteket végezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf6b99e-5359-4fd5-9157-73594af90bcc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az erőszak szükségességét szabályszegésekkel magyarázzák, de jogvédők szerint volt, akit azért lőttek agyon, mert nem fizetett kenőpénzt.","shortLead":"Az erőszak szükségességét szabályszegésekkel magyarázzák, de jogvédők szerint volt, akit azért lőttek agyon, mert nem...","id":"20200416_nigeria_koronavirus_rendori_brutalitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf6b99e-5359-4fd5-9157-73594af90bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461def11-bd44-407f-a5ae-e2055538a4be","keywords":null,"link":"/vilag/20200416_nigeria_koronavirus_rendori_brutalitas","timestamp":"2020. április. 16. 20:27","title":"Megöltek 18 embert a nigériai hatóságok a korlátozások betartatása közben, a koronavírus még csak 12 emberrel végzett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","shortLead":"Egy, a 444.hu-nak nyilatkozó forrás szerint nem akarnak \"futottak még\" versenyt.","id":"20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"960fd1ab-3dcc-43fa-a9fd-a06dff223ad5","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_giro_ditalia_tour_de_france_kerekparos_verseny_koronavirus","timestamp":"2020. április. 17. 17:19","title":"Úgy hírlik, a magyar félnek nem tetszik a Giro új időpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy combnyaktöréssel kórházba került 77 éves tüdőrákos férfit is hazaküldenek.","shortLead":"Egy combnyaktöréssel kórházba került 77 éves tüdőrákos férfit is hazaküldenek.","id":"20200417_Sirva_hivta_a_csaladjat_az_idos_ferfi_hogy_hazakuldik_a_korhazbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cecb908-6703-4578-8cc8-64e16304a12b","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Sirva_hivta_a_csaladjat_az_idos_ferfi_hogy_hazakuldik_a_korhazbol","timestamp":"2020. április. 17. 20:32","title":"Sírva hívta a családját az idős férfi, hogy hazaküldik a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd0d3e2-74ab-4ff9-bb8d-132598ae8868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összesen 722 felnőtt és 7 gyermek szorul kórházi kezelésre Magyarországon a koronavírus miatt. Az operatív törzs csütörtöki tájékoztatója.","shortLead":"Összesen 722 felnőtt és 7 gyermek szorul kórházi kezelésre Magyarországon a koronavírus miatt. Az operatív törzs...","id":"20200416_Koronavirus_60an_vannak_lelegeztetogepen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afd0d3e2-74ab-4ff9-bb8d-132598ae8868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83e03c14-2b3c-4150-a524-25a938390319","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Koronavirus_60an_vannak_lelegeztetogepen","timestamp":"2020. április. 16. 12:29","title":"Koronavírus: 60-an vannak lélegeztetőgépen, 11 idősotthonban van fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6311d9-895b-4a22-8724-22ae246fc7a4","c_author":"Ballai Vince","category":"itthon","description":"Több mint hatvanféle koronavírus elleni vakcinán dolgoznak jelenleg világszerte a gyógyszerfejlesztő laboratóriumok. Az oltást úgy fejlesztik, hogy mindenkinek jó legyen, de – épp a legnagyobb veszélyben lévő – betegek és az idősek esetében előfordulhat, hogy kevésbé lesz hatásos. Ez a jelenleg alkalmazott más betegségek elleni oltások esetében sincs másként, de vannak trükkök, amivel az ő esetükben is lehet javítani a védettségen.","shortLead":"Több mint hatvanféle koronavírus elleni vakcinán dolgoznak jelenleg világszerte a gyógyszerfejlesztő laboratóriumok...","id":"20200417_Vajon_mindenkin_segit_majd_ha_lesz_uj_koronavirusvedooltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ae6311d9-895b-4a22-8724-22ae246fc7a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d773f140-43fc-41ff-b438-36f8be998107","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_Vajon_mindenkin_segit_majd_ha_lesz_uj_koronavirusvedooltas","timestamp":"2020. április. 17. 06:30","title":"Az időseken is segít majd az új koronavírus-védőoltás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]