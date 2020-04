Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szántó István onkológus szerint túl nagy felelősséget helyeznek az egészségügyi dolgozókra.","shortLead":"Szántó István onkológus szerint túl nagy felelősséget helyeznek az egészségügyi dolgozókra.","id":"20200422_onkologus_koronavirus_egeszsegugy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77935095-c5e6-41c7-9e63-ab19f7ce710d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166fe68d-441f-470d-b290-072d73fbab2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_onkologus_koronavirus_egeszsegugy","timestamp":"2020. április. 22. 13:15","title":"„Az a borzasztó nagy baj az egészségügyben, hogy mindig, mindenkin lehet fogást találni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"770a2773-297b-435c-9326-6cbfb6840131","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Vegyi, biológiai és radioaktív veszély esetén bevethetők a járművek.","shortLead":"Vegyi, biológiai és radioaktív veszély esetén bevethetők a járművek.","id":"20200420_450_millioert_vett_harom_veszhelyzeti_jarmuvet_a_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=770a2773-297b-435c-9326-6cbfb6840131&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b0dfd64-70cc-45cd-b3f0-89e9b9317138","keywords":null,"link":"/cegauto/20200420_450_millioert_vett_harom_veszhelyzeti_jarmuvet_a_rendorseg","timestamp":"2020. április. 20. 17:28","title":"450 millióért vett három vészhelyzeti járművet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia kormány arra kérte az Apple-t, tegyék lehetővé, hogy az iPhone-okon a háttérben is rendesen fusson a Bluetooth. Segítség helyett falakba ütköztek.","shortLead":"A francia kormány arra kérte az Apple-t, tegyék lehetővé, hogy az iPhone-okon a háttérben is rendesen fusson...","id":"20200421_apple_koronavirus_nyomonkovetes_franciaorszag_bluetooth","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a8f54dc-b5e7-45d6-972c-53c33e29968d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b619ade-87bf-4261-9b7f-a3889b184ad8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_apple_koronavirus_nyomonkovetes_franciaorszag_bluetooth","timestamp":"2020. április. 21. 15:03","title":"Beintett a franciáknak az Apple, nem segítenek az iPhone-osok nyomon követésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84b5af2f-46ba-4393-9765-de3b435664b3","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Különvonult, de nem fél a vírustól Mérő László: \"Hirtelen nagy kedvem lett megkapni. Egyedül hesszelhetnék egy 200 ágyas kórteremben\". A válságnak van jó oldala, hisz a fejlődés egy tőröl fakad vele. Most megtanuljuk jobban használni a virtuális világot, s a szeretetnek is vannak még tartalékai – véli a matematikus-pszichológus. ","shortLead":"Különvonult, de nem fél a vírustól Mérő László: \"Hirtelen nagy kedvem lett megkapni. Egyedül hesszelhetnék egy 200...","id":"20200420_Mero_Laszlo_a_Home_officeban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84b5af2f-46ba-4393-9765-de3b435664b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cd2d394-d1f7-4098-9397-888c54ca8ee4","keywords":null,"link":"/360/20200420_Mero_Laszlo_a_Home_officeban","timestamp":"2020. április. 20. 18:30","title":"Mérő László a Home office-ban: \"Harmichatezer ágy nyilvánvaló abszurditás\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Még bátortalanok az emberek Vuhanban, amikor arról van szó, menjenek-e boltba. Ráadásul sokaknak nem maradt már mije, amiből költekezhetne.","shortLead":"Még bátortalanok az emberek Vuhanban, amikor arról van szó, menjenek-e boltba. Ráadásul sokaknak nem maradt már mije...","id":"20200422_vuhan_bolt_kina_vasarlas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bada17ea-1cf2-4958-9572-f051afa75085&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9157f51-1b54-497d-af7f-112414ab37f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_vuhan_bolt_kina_vasarlas_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 16:39","title":"Utalványokkal és akciókkal próbálják Vuhanban visszacsalogatni a vásárlókat a boltokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már a járvány előtti években is csak nagy veszteségeket termelt a Mr. Funk, a koronavírus miatti bevételkiesést már nem bírta ki.","shortLead":"Már a járvány előtti években is csak nagy veszteségeket termelt a Mr. Funk, a koronavírus miatti bevételkiesést már nem...","id":"20200421_koronavirus_Vajna_Timea_fankozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9bec1af6-1108-4ab7-9223-8919012085da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a68ad120-d000-4006-80dd-a4f30dc268a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200421_koronavirus_Vajna_Timea_fankozo","timestamp":"2020. április. 21. 06:10","title":"Bezár a koronavírus miatt Vajna Tímea fánkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"24 óra alatt újabb 12 magyar halálát okozta a koronavírus. A fertőzöttek száma már 2168. Hatósági házi karanténban 11 049-en vannak. Szerte Európában nagyot nőtt ugyan a kormányzó pártok, közhatalmat gyakorló politikusok népszerűsége, ez azonban kérészéletű lehet. Járványhírek percről percre a hvg.hu-n.","shortLead":"24 óra alatt újabb 12 magyar halálát okozta a koronavírus. A fertőzöttek száma már 2168. Hatósági házi karanténban 11...","id":"20200422_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat_fertozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e972c340-942c-4fa9-97b6-38c9536efe6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06946552-70e5-427a-a1b3-7f0e4ba1587c","keywords":null,"link":"/itthon/20200422_koronavirus_magyarorszag_halalos_aldozat_fertozott","timestamp":"2020. április. 22. 07:20","title":"225-nél a magyarországi áldozatok száma – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f323501b-7d88-4301-8f55-ef25c55ddf03","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész negronit kevert otthon, a felesége felvette, az Instagram nem tud betelni vele.","shortLead":"A színész negronit kevert otthon, a felesége felvette, az Instagram nem tud betelni vele.","id":"20200422_Stanley_Tucci_a_fel_internet_karantenjat_feldobta_egy_koktellal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f323501b-7d88-4301-8f55-ef25c55ddf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48308012-037d-4c3d-9f2c-dd65357655e2","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Stanley_Tucci_a_fel_internet_karantenjat_feldobta_egy_koktellal","timestamp":"2020. április. 22. 08:59","title":"Stanley Tucci a fél internet karanténját feldobta egy koktéllal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]