Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közutak mellett vasúton is szállítanak majd harci járműveket.","shortLead":"A közutak mellett vasúton is szállítanak majd harci járműveket.","id":"20191002_Csutortoktol_ismet_katonai_konvojokra_kell_szamitani_az_utakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e82ea-e35f-48f2-bc87-8cf3d2415b80","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Csutortoktol_ismet_katonai_konvojokra_kell_szamitani_az_utakon","timestamp":"2019. október. 02. 22:03","title":"Csütörtöktől ismét katonai konvojokra kell számítani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem volna szabad olyan könnyedén átsiklani a forint leértékelődése felett, mint azt a Magyar Nemzeti Bank teszi, és mint ami a kormányzati nyilatkozatokból kitetszik – írja Surányi György a HVG hetilapban.","shortLead":"Nem volna szabad olyan könnyedén átsiklani a forint leértékelődése felett, mint azt a Magyar Nemzeti Bank teszi, és...","id":"20191003_Suranyi_Akarmilyen_nyugodt_az_MNB_nagy_bajok_lehetnek_a_gyenge_forintbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86225d54-cf87-4dcc-b1ee-d48d0bea1557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f363702-d959-4401-bf54-bb720bf03ab5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191003_Suranyi_Akarmilyen_nyugodt_az_MNB_nagy_bajok_lehetnek_a_gyenge_forintbol","timestamp":"2019. október. 03. 15:56","title":"Surányi: Akármilyen nyugodt az MNB, nagy bajok lehetnek a gyenge forintból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665","c_author":"Balla István","category":"360","description":"A szülők továbbra sem nagyon tudják megvédeni a gyerekeiket a net veszélyeitől, noha ma már nagyrészük beleszülettek a digitáliába. Sőt, sokszor ők közvetítik a rossz mintát, és adják a gyerekek kezébe túl hamar és túl sokszor a kütyüket. Pedig sokkal több például a magatartászavaros óvodás azok között, akik túl sokat használják a digitális eszközöket.","shortLead":"A szülők továbbra sem nagyon tudják megvédeni a gyerekeiket a net veszélyeitől, noha ma már nagyrészük beleszülettek...","id":"20191003_A_szulok_is_digitalis_bennszulottek_de_a_gyerekeiknek_alig_tudnak_segiteni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989ba69c-1f39-4969-a7e3-3af4337b6665&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a4f0644-4ff2-4f85-817b-d519f02abef2","keywords":null,"link":"/360/20191003_A_szulok_is_digitalis_bennszulottek_de_a_gyerekeiknek_alig_tudnak_segiteni","timestamp":"2019. október. 03. 15:00","title":"Nem lett jobb a gyerekeknek attól, hogy a szüleik is digitális bennszülöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ha látni akar egy gonosz Rey-t, akkor mindenképpen érdemes megnézni.","shortLead":"Ha látni akar egy gonosz Rey-t, akkor mindenképpen érdemes megnézni.","id":"20191002_Megerkezett_a_Skywalker_kora_masodik_magyar_szinkronos_elozetese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10076b59-3622-490e-bff8-168903ed80a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dbb5423-509f-4eac-a9de-9dafb3d2ab30","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Megerkezett_a_Skywalker_kora_masodik_magyar_szinkronos_elozetese","timestamp":"2019. október. 02. 16:16","title":"Megérkezett a Skywalker kora második magyar szinkronos előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90f531d-70b4-42e9-ad6a-63a2cb62453b","c_author":"Balla Györgyi","category":"kkv","description":"Nagyjából ötmilliárd forinttal járultak hozzá az adófizetők ahhoz, hogy az Alföldi Tej Kft.-nek sajtüzeme legyen Debrecenben. A pénz egy része arra ment, hogy újabb dolgozókat vegyenek fel: a frissen átadott üzem szinte teljesen automatizált és hulladékot sem bocsát ki. ","shortLead":"Nagyjából ötmilliárd forinttal járultak hozzá az adófizetők ahhoz, hogy az Alföldi Tej Kft.-nek sajtüzeme legyen...","id":"20191003_alfoldi_tej_tejipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b90f531d-70b4-42e9-ad6a-63a2cb62453b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2def45eb-6a32-4db0-b2a9-8dc7b3bddf93","keywords":null,"link":"/kkv/20191003_alfoldi_tej_tejipar","timestamp":"2019. október. 03. 14:00","title":"Kicsit sós, de a mienk! – így készül a magyar trappista Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A film DVD-kiadását egy novelláskötetbe rejtik. ","shortLead":"A film DVD-kiadását egy novelláskötetbe rejtik. ","id":"20191002_Rossz_versek_novellaskotet_Reisz_Gabor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3c078bd9-379b-4d6e-89cb-0b60a2b42124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9404ce23-e6c9-4c38-9acc-60f46dafbfd8","keywords":null,"link":"/kultura/20191002_Rossz_versek_novellaskotet_Reisz_Gabor","timestamp":"2019. október. 02. 10:20","title":"Tizennégy kortárs szerző gondolta tovább a Rossz verseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András Péter és Litkai Gergely kommentálják és elemzik a híreket Berki Krisztián polgármesteri programjától a legelképesztőbb zászlótartórúd-átadásig. A premier előtt ráhangolódásképp a korábbi felvételekből tallóztunk.","shortLead":"Októbertől a Duma Aktuál új epizódjai csak a hvg360-on lesznek láthatók. Ceglédi Zoltán, Hadházi László, Kovács András...","id":"20191002_Duma_Aktual_80_kilometernyi_100_kilometeres_autopalya_avagy_korrupcios_legek_az_EUban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83de2b10-a24b-4a48-8286-2ede547bd415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eb8adf-dfd5-4fbe-a1bb-ba4a2701a73d","keywords":null,"link":"/360/20191002_Duma_Aktual_80_kilometernyi_100_kilometeres_autopalya_avagy_korrupcios_legek_az_EUban","timestamp":"2019. október. 02. 15:05","title":"Duma Aktuál: A 80 kilométernyi 100 kilométeres autópálya, avagy korrupciós legek az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késnek a vonatok, néhány járat kimarad.","shortLead":"Késnek a vonatok, néhány járat kimarad.","id":"20191002_Eltort_egy_sin_a_Nyugatinal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7deb72ff-92d5-43f0-b1c8-046c51bf243c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1638a9-2384-491c-abcd-baea0a031151","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Eltort_egy_sin_a_Nyugatinal","timestamp":"2019. október. 02. 10:26","title":"Eltört egy sín a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]