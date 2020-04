Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország kiemelten jól kezeli a kezeli a koronavírus-járványt.","shortLead":"Az emberi erőforrások minisztere szerint Magyarország kiemelten jól kezeli a kezeli a koronavírus-járványt.","id":"20200420_Kasler_Magyar_Orvosi_Kamara_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9b9982-e6a5-46e2-b7f4-7c1f33cffe0c","keywords":null,"link":"/itthon/20200420_Kasler_Magyar_Orvosi_Kamara_koronavirus","timestamp":"2020. április. 20. 11:59","title":"Kásler visszaszólt a Magyar Orvosi Kamarának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell negyedszer is választást tartani Izraelben. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"A járvány tetőzése jön vagy valami más? Karácsony Gergely intézkedik. A jegybanknak akciós ajánlata van. Nem kell...","id":"20200421_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d163163-b5ef-4f18-8648-74fc16a1e9b3","keywords":null,"link":"/360/20200421_Radar360","timestamp":"2020. április. 21. 08:00","title":"Radar360: Isszák Orbán szavait, csak nem értik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hercegi pár az esküvő előtti feszült helyzetben próbált meg kapcsolatba lépni a paparazzókkal üzletelő Thomas Markle-lal.","shortLead":"A hercegi pár az esküvő előtti feszült helyzetben próbált meg kapcsolatba lépni a paparazzókkal üzletelő Thomas...","id":"20200421_Meghan_Markle_nyilvanossagra_hozta_az_apjanak_irt_SMSeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e491acd0-cedc-4674-99da-7eefeb9672a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390a1256-1523-428d-8cce-d92668c717b9","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Meghan_Markle_nyilvanossagra_hozta_az_apjanak_irt_SMSeket","timestamp":"2020. április. 21. 09:54","title":"Meghan Markle nyilvánosságra hozta az apjának írt SMS-eket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4c3e7bd-5d79-4e04-a562-36acbfc64c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól egy új weboldal segít abban, hogy pontosabb képet kapjunk a koronavírus-járvány elleni küzdelemről az Egyesült Államokban.","shortLead":"Mostantól egy új weboldal segít abban, hogy pontosabb képet kapjunk a koronavírus-járvány elleni küzdelemről...","id":"20200421_koronavirus_jarvany_kevin_systrom_mike_krieger_rt_live","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4c3e7bd-5d79-4e04-a562-36acbfc64c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"843ee609-2492-42f9-bd9b-dbf9c77589c3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200421_koronavirus_jarvany_kevin_systrom_mike_krieger_rt_live","timestamp":"2020. április. 21. 11:03","title":"Újra összeállt az Instagram két alapítója, csináltak egy weboldalt a koronavírus elleni küzdelemhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egyre több a találgatás, miért nem volt ott az észak-koreai diktátor az államalapító születésnapjára megrendezett ünnepségen..","shortLead":"Egyre több a találgatás, miért nem volt ott az észak-koreai diktátor az államalapító születésnapjára megrendezett...","id":"20200421_Kim_Dzsong_Un_korea_mutet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbb305df-207a-4e7a-bd2e-2be0af5311ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e1d413-fce2-4ce1-8e5f-c18d48f738ab","keywords":null,"link":"/vilag/20200421_Kim_Dzsong_Un_korea_mutet","timestamp":"2020. április. 21. 05:08","title":"CNN: Kim Dzsong Un nagy veszélyben van a műtétje után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mostanság forgalomba kerülő új autókat mind gyakrabban szerelik automata váltóval. ","shortLead":"A mostanság forgalomba kerülő új autókat mind gyakrabban szerelik automata váltóval. ","id":"20200421_kihaloban_a_kezivaltos_autok_automatavalto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=733a91c4-f236-4ac2-b497-a6e9d2a3644a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a67e60e-890d-404d-9c95-acaa96d58e96","keywords":null,"link":"/cegauto/20200421_kihaloban_a_kezivaltos_autok_automatavalto","timestamp":"2020. április. 21. 11:21","title":"Eltűnőben vannak a kéziváltós autók Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szerb teniszezőnek komoly dilemmát jelent, ha a versenyeken csak beoltva vehetnek majd részt a sportolók. Most azt mérlegeli, hogy ez mennyire lehet hatással a teniszkarrierjére.","shortLead":"A szerb teniszezőnek komoly dilemmát jelent, ha a versenyeken csak beoltva vehetnek majd részt a sportolók. Most azt...","id":"20200420_Novak_Djokovic_ellenzi_a_vakcinakat_ezert_koronavirus_ellen_sem_szivesen_oltatna_be_magat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d63f06a-fbff-499e-8705-c8c5e757c1f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ab2df5-31a3-4d25-bfe6-f990d5095900","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Novak_Djokovic_ellenzi_a_vakcinakat_ezert_koronavirus_ellen_sem_szivesen_oltatna_be_magat","timestamp":"2020. április. 20. 11:09","title":"Novak Djokovic ellenzi a vakcinákat, ezért koronavírus ellen sem szívesen oltatná be magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kihasználta, hogy szabad a pálya.","shortLead":"Kihasználta, hogy szabad a pálya.","id":"20200420_Kenguru_Adelaide_neptelen_belvaros_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d138b722-00a2-4dc0-95a1-bc9bf5af2b19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d601ed08-f09f-4249-8ec1-bccfb6a29809","keywords":null,"link":"/elet/20200420_Kenguru_Adelaide_neptelen_belvaros_video","timestamp":"2020. április. 20. 12:23","title":"Kenguru ugrált végig az ausztráliai Adelaide néptelen belvárosán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]