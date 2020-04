Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány a terrorellenes fellépést is szünetelteti.","shortLead":"A koronavírusban Allah ajándékát látó muszlim szélsőségesek újraszervezhetik magukat Irakban és máshol, mert a járvány...","id":"202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e543647-0801-4c1b-ac5c-dd70f03ad0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9922f38-7fd1-428d-9e8c-747ffcdc938c","keywords":null,"link":"/360/202017__dzsihad_es_virus__iszlam_allam__koronakatonak__harcostarsak","timestamp":"2020. április. 26. 11:00","title":"Az Iszlám Állam a katonájának tekinti a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cfe14a0-a598-4bad-8e3b-e064ee708b83","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter nem engedi el jobbkezét – írták.","shortLead":"Szijjártó Péter nem engedi el jobbkezét – írták.","id":"20200424_kulugyminiszterium_magyar_levente_szabo_laszlo_mediaworks_nagykovet_washington","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cfe14a0-a598-4bad-8e3b-e064ee708b83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51280379-ca5e-4236-9183-0974e84e5186","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200424_kulugyminiszterium_magyar_levente_szabo_laszlo_mediaworks_nagykovet_washington","timestamp":"2020. április. 24. 15:32","title":"A külügy tagadja, hogy Magyar Levente nagykövetnek megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897bb4bb-158a-4be1-b708-71824a77328b","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A települések kétharmadánál konkrétan likviditási problémát okoz a gépjárműadó elvonása, amit a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv részeként rendelt el, de a járvány úgy általában is teljesen átírta a helyi irányítás feladatait, a finanszírozás átalakításáról azonban egyelőre nincs szó. Hiába írt levelet a TÖOSZ Pintér Sándornak, péntekig várták a választ, de az nem érkezett meg. ","shortLead":"A települések kétharmadánál konkrétan likviditási problémát okoz a gépjárműadó elvonása, amit a kormány...","id":"20200425_onkormanyzat_jarvany_koronavirus_orban_allam_tamogatas_koltsegvetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=897bb4bb-158a-4be1-b708-71824a77328b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"115c6da3-8b35-4e15-b493-be4a864e5703","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200425_onkormanyzat_jarvany_koronavirus_orban_allam_tamogatas_koltsegvetes","timestamp":"2020. április. 25. 13:30","title":"Trükköznek és kétségbe esnek: heteken belül elindulhat az önkormányzati csődhullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 12 ember halt meg itthon a koronavírus-járványban,világszerte már majdnem 2,8 millió fertőzött van. Amerikában levélben küldenek otthon elvégezhető koronavírus-tesztet a lakosságnak. Járványhírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Újabb 12 ember halt meg itthon a koronavírus-járványban,világszerte már majdnem 2,8 millió fertőzött van. Amerikában...","id":"20200425_Mar_262en_meghaltak_Magyarorszagon_a_koronavirus_miatt__jarvanyhirek_percrol_percre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e63004c3-57ae-43da-a6b7-e54ca81c3059&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5b9af1-7f9e-49c2-8b32-def89ef335c5","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Mar_262en_meghaltak_Magyarorszagon_a_koronavirus_miatt__jarvanyhirek_percrol_percre","timestamp":"2020. április. 25. 08:59","title":"Már 262-en meghaltak Magyarországon a koronavírus miatt – járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A gyilkos legfiatalabb áldozata egy 17 éves lány volt.\r

","shortLead":"A gyilkos legfiatalabb áldozata egy 17 éves lány volt.\r

","id":"20200424_A_baratnoje_miatt_olt_a_22_emberrel_vegzo_kanadai_amokfuto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b24edd3-919d-4a1a-81e2-e55f247c9dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ee55ef-e5c3-446a-8a24-7d8c4a8bba0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200424_A_baratnoje_miatt_olt_a_22_emberrel_vegzo_kanadai_amokfuto","timestamp":"2020. április. 24. 20:51","title":"A barátnője miatt ölt a 22 emberrel végző kanadai ámokfutó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9e3a26d-6dcb-4118-b4e4-a8cce75ef21e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Pécs mellett fekvő kisváros, Kozármisleny vezetői úgy döntöttek, hogy beszereznek 2000 koronavírus tesztet, amit kedvezményes áron használhatnak a városlakók.\r

\r

","shortLead":"A Pécs mellett fekvő kisváros, Kozármisleny vezetői úgy döntöttek, hogy beszereznek 2000 koronavírus tesztet, amit...","id":"20200425_Egy_magyar_kisvaros_ugy_dontott_leteszteli_a_lakoit_az_elso_orakban_talaltak_is_koronavirusos_esetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9e3a26d-6dcb-4118-b4e4-a8cce75ef21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb52f57-124d-4e75-82dd-64c1baf1d462","keywords":null,"link":"/itthon/20200425_Egy_magyar_kisvaros_ugy_dontott_leteszteli_a_lakoit_az_elso_orakban_talaltak_is_koronavirusos_esetet","timestamp":"2020. április. 25. 16:41","title":"Egy magyar kisváros úgy döntött, leteszteli a lakóit, az első órákban találtak is koronavírusos esetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet nem oldják fel Olaszországban, a kijárási korlátozások sem szűnnek meg, de a gazdaság újraindítása elkerülhetetlenné vált Giuseppe Conte miniszterelnök szerint.","shortLead":"Az új koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetet nem oldják fel Olaszországban, a kijárási korlátozások sem szűnnek...","id":"20200426_Olasz_miniszterelnok_nem_huzhatjuk_tovabb_be_kell_inditani_a_gazdasagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69e5b01-6722-41da-aeb8-600230a28684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b60633f-3071-4ae0-bb7d-e0ecb4bd5ee5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200426_Olasz_miniszterelnok_nem_huzhatjuk_tovabb_be_kell_inditani_a_gazdasagot","timestamp":"2020. április. 26. 12:35","title":"Olasz miniszterelnök: nem húzhatjuk tovább, be kell indítani a gazdaságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kisebb szomszédaikat felfalva híznak meg a galaxisok egy új kutatás szerint.","shortLead":"Kisebb szomszédaikat felfalva híznak meg a galaxisok egy új kutatás szerint.","id":"20200426_galaxisok_kialakulasa_mosel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1bc321a-f98c-4af3-914a-c60ad48b1047&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1cd7ba-6b9f-4ed4-b1b5-0b9f3efa3434","keywords":null,"link":"/tudomany/20200426_galaxisok_kialakulasa_mosel","timestamp":"2020. április. 26. 08:03","title":"Felfedezték, hogy a nagy galaxisok egyszerűen \"megeszik\" a kisebbeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]