[{"available":true,"c_guid":"7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ha kiderülne, kik váltak immunissá, akkor azok számára újra indulhatna az élet – így okoskodnak a németek.","shortLead":"Ha kiderülne, kik váltak immunissá, akkor azok számára újra indulhatna az élet – így okoskodnak a németek.","id":"20200327_Nemetorszagban_tomegesen_teszttel_akarjak_kideriteni_ki_esett_at_a_fertozesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c1c2aa7-41fb-45ef-b2fa-48718a5ef04f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1766b45-0699-4b6e-86c9-536cab012477","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_Nemetorszagban_tomegesen_teszttel_akarjak_kideriteni_ki_esett_at_a_fertozesen","timestamp":"2020. március. 27. 16:24","title":"Németországban tömeges teszttel akarják kideríteni, ki esett át a fertőzésen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63c16359-c5fb-4cdd-b9c1-aa13d03578c4","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nagy György befektetési cége, a Westbay Kft. önálló alapkezelőt hozott létre. Ilyenje még nem volt.","shortLead":"Nagy György befektetési cége, a Westbay Kft. önálló alapkezelőt hozott létre. Ilyenje még nem volt.","id":"202013_westbay_alapkezelo_ujbefektetesi_forma_amilliardosnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=63c16359-c5fb-4cdd-b9c1-aa13d03578c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd7b28fd-59c3-4235-82fe-e3e3b63348d8","keywords":null,"link":"/360/202013_westbay_alapkezelo_ujbefektetesi_forma_amilliardosnal","timestamp":"2020. március. 28. 11:45","title":"A 37. leggazdagabb magyar nem tud leállni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb intézkedéseket vezettek be Csehországban, bővült az engedélyezetten működő üzletek sora, a lengyel elnök pedig a Fekete Madonna csodatévő képe előtt imádkozott a járványveszély miatt.","shortLead":"Újabb intézkedéseket vezettek be Csehországban, bővült az engedélyezetten működő üzletek sora, a lengyel elnök pedig...","id":"20200327_csehorszag_lenygelorszag_terjed_a_koronavirus_uj_intezkedesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40501a7b-5e8c-4f39-ae9e-ebbc9c72ef66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cfc5462-1241-42b5-bc63-8cdabf9ecf98","keywords":null,"link":"/vilag/20200327_csehorszag_lenygelorszag_terjed_a_koronavirus_uj_intezkedesek","timestamp":"2020. március. 27. 12:27","title":"Már ezreket fertőzött meg a koronavírus Csehországban és Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szlovákia elkezdett nagyobb számban tesztelni: megugrott a fertőzöttek száma.","shortLead":"Szlovákia elkezdett nagyobb számban tesztelni: megugrott a fertőzöttek száma.","id":"20200328_Szlovakia_ujra_megnyitotta_a_hatarait_a_kamionforgalom_elott__novekszik_a_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7226d1ad-96e0-4b64-ad85-921489cca70f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8927453e-a24f-414b-b4c8-c58c802c5eae","keywords":null,"link":"/vilag/20200328_Szlovakia_ujra_megnyitotta_a_hatarait_a_kamionforgalom_elott__novekszik_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 28. 15:29","title":"Szlovákia újra megnyitotta a határait a kamionforgalom előtt - növekszik a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6492b0fc-1c94-4040-baa3-3c14b0562bdf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem szűnik meg a tartozás, csak haladékot kapnak az érintettek. ","shortLead":"Nem szűnik meg a tartozás, csak haladékot kapnak az érintettek. ","id":"20200327_A_vegrehajtasokat_felfuggesztettek_de_a_koztartozasokat_erdemes_fizetni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6492b0fc-1c94-4040-baa3-3c14b0562bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a874daf-aa99-46d8-a72e-88c17bfbbc66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_A_vegrehajtasokat_felfuggesztettek_de_a_koztartozasokat_erdemes_fizetni","timestamp":"2020. március. 27. 14:32","title":"A végrehajtásokat felfüggesztették, de a köztartozásokat érdemes fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu-hoz eljutott belső levelezés szerint a gyerekesek sem kaphatnak felmentést a bejárás alól, miközben az iskolába sem vihetik el őket.","shortLead":"A hvg.hu-hoz eljutott belső levelezés szerint a gyerekesek sem kaphatnak felmentést a bejárás alól, miközben...","id":"20200327_koronavirus_jarvany_innovacios_es_technologiai_miniszterium_otthoni_munkavegzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51d97ba9-1635-4de5-a5b7-f99d2c164dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93bc74fb-9700-4600-bee9-8456da3d4da2","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_koronavirus_jarvany_innovacios_es_technologiai_miniszterium_otthoni_munkavegzes","timestamp":"2020. március. 27. 14:21","title":"Az ITM-nél csak az idősek és a várandósok dolgozhatnak home office-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87aea480-a3f1-4045-9523-d412004bd281","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"Jön a húsvét, jönnek a füstölt húsok, itt a palántaszezon is. Tehát arra kérek minden önkormányzatot, nyissák ki a piacokat.\"","shortLead":"\"Jön a húsvét, jönnek a füstölt húsok, itt a palántaszezon is. Tehát arra kérek minden önkormányzatot, nyissák ki...","id":"20200328_A_bezart_piacok_kinyitasat_keri_az_agrarminiszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87aea480-a3f1-4045-9523-d412004bd281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66118a93-7e2c-49b8-b5b7-c0e6836d739c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200328_A_bezart_piacok_kinyitasat_keri_az_agrarminiszter","timestamp":"2020. március. 28. 13:59","title":"A bezárt piacok kinyitását kéri az agrárminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59bb4003-9652-4382-9d2c-51ef9d1de38a","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A pécsi Gandhi nem nulláról indult, egy ideje már készült a digitális oktatásra, a bevezetést felgyorsította a vészhelyzet. A Máltai Szeretetszolgálat iskolái nem tartanak itt, de az átálláshoz hagytak türelmi időt, az értékelést átmenetileg mellőzik.","shortLead":"A pécsi Gandhi nem nulláról indult, egy ideje már készült a digitális oktatásra, a bevezetést felgyorsította...","id":"20200328_Gandhi_Gimnazium_Magyar_Maltai_Szeretetszolgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59bb4003-9652-4382-9d2c-51ef9d1de38a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d91a6c4-c570-4bc8-b6ab-ed99e880fbcf","keywords":null,"link":"/360/20200328_Gandhi_Gimnazium_Magyar_Maltai_Szeretetszolgalat","timestamp":"2020. március. 28. 14:00","title":"Távoktatás? Nem most van a nagydolgozatok íratásának ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]