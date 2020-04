Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ef0e808-999e-49d4-bdad-601ba210882d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford Popularnak nem csak a neve volt népszerű, hanem valóban sokat is adtak el a kocsiból az ötvenes, hatvanas években. ","shortLead":"A Ford Popularnak nem csak a neve volt népszerű, hanem valóban sokat is adtak el a kocsiból az ötvenes, hatvanas...","id":"20200410_Egy_oreg_Fordot_asott_ki_a_kertjeben_egy_karantenban_levo_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ef0e808-999e-49d4-bdad-601ba210882d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4fe67b3-02a9-453d-a920-db02207fb946","keywords":null,"link":"/cegauto/20200410_Egy_oreg_Fordot_asott_ki_a_kertjeben_egy_karantenban_levo_ferfi","timestamp":"2020. április. 10. 11:04","title":"Egy öreg Fordot ásott ki a kertjében egy férfi, aki most otthon van a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9e51e3f-3575-4475-b111-64191be844ef","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az egyik orvosi oxigént előállító és forgalmazó vállalat több tízmillió forintot költ erre - tudta meg a hvg.hu. Ahol nincs idő és lehetőség a bővítésre, a szükségágyak mellé nagyobb palackokat tesznek.","shortLead":"Az egyik orvosi oxigént előállító és forgalmazó vállalat több tízmillió forintot költ erre - tudta meg a hvg.hu. Ahol...","id":"20200411_Rohamtempoban_dolgoznak_a_korhazakban_hogy_legyen_eleg_oxigen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9e51e3f-3575-4475-b111-64191be844ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd794d56-bf5c-49fe-ba3c-987d7e017743","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200411_Rohamtempoban_dolgoznak_a_korhazakban_hogy_legyen_eleg_oxigen","timestamp":"2020. április. 11. 07:00","title":"Rohamtempóban dolgoznak a kórházakban, hogy mindenhova jusson elég oxigén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"365ae60b-2b09-4c52-a2ec-bdb458ecc11e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök több mint ezer flakon Antiviral Plus-t foglaltak le Budapesten, amit egy horgászcsalival foglalkozó férfi és a lánya gyárthatott le.","shortLead":"A rendőrök több mint ezer flakon Antiviral Plus-t foglaltak le Budapesten, amit egy horgászcsalival foglalkozó férfi és...","id":"20200409_fertotlenitoszer_letratoztatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=365ae60b-2b09-4c52-a2ec-bdb458ecc11e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a000ed0-cdfe-4a83-a039-5bdde3a96d1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200409_fertotlenitoszer_letratoztatas","timestamp":"2020. április. 09. 17:58","title":"Indítványozták a kamu-fertőtlenítőszeres csalók előzetes letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország szinte minden régiójában vannak már koronavírus-fertőzöttek.","shortLead":"Az ország szinte minden régiójában vannak már koronavírus-fertőzöttek.","id":"20200410_Oroszorszag_is_szigoritani_kezdett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=213b835a-3213-4680-a5a2-123916f52065&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d61fff9c-d09f-4041-b67a-6f4c4c14932f","keywords":null,"link":"/vilag/20200410_Oroszorszag_is_szigoritani_kezdett","timestamp":"2020. április. 10. 12:16","title":"Oroszország is szigorítani kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került vállalkozásoknak is.","shortLead":"Több tételből áll össze a TikTok most bejelentett segélycsomagja, amiből jut az orvosoknak és a nehéz helyzetbe került...","id":"20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc76d019-bcca-406e-b928-909c130002d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200409_tiktok_bytedance_koronavirus_jarvany_adomany","timestamp":"2020. április. 09. 19:03","title":"Benyúl a pénztárcájába a TikTok is, 122 milliárd forintnyi segélyt osztanak szét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"356481dc-b017-49dc-a79b-e48a851e70eb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Már Németországban is emelkedik a betegség halálozási rátája.","shortLead":"Már Németországban is emelkedik a betegség halálozási rátája.","id":"20200409_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=356481dc-b017-49dc-a79b-e48a851e70eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05868eaf-9e21-4319-a89c-bbc0ec645dba","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 09. 18:30","title":"Német járványügy: Ez még csak a fertőzések első hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1fc4c1-a4d4-4882-9cff-6306b040c389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Albert Chambers nemcsak a II. világháborús hadifogságot élte túl, hanem a betegséget is. ","shortLead":"Albert Chambers nemcsak a II. világháborús hadifogságot élte túl, hanem a betegséget is. ","id":"20200411_noverek_koronavirus_meggyogyult_veteran","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c1fc4c1-a4d4-4882-9cff-6306b040c389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb2225a-343f-4f87-a2a7-951234a15c90","keywords":null,"link":"/elet/20200411_noverek_koronavirus_meggyogyult_veteran","timestamp":"2020. április. 11. 09:28","title":"Állva tapsolták a nővérek a koronavírusból meggyógyult 99 éves veteránt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6ddb50-ee36-4735-bece-717c77bc029c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajnak lesz vele némi munkája, mindenesetre úgy tűnik, hogy ezzel az oldtimerrel megéri foglalkozni.","shortLead":"Az új tulajnak lesz vele némi munkája, mindenesetre úgy tűnik, hogy ezzel az oldtimerrel megéri foglalkozni.","id":"20200411_csiszolatlan_gyemant_lehet_ez_a_200_ezer_forintos_regi_5os_bmw","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de6ddb50-ee36-4735-bece-717c77bc029c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ed67f9-489e-430f-b5e8-4c196ba433a6","keywords":null,"link":"/cegauto/20200411_csiszolatlan_gyemant_lehet_ez_a_200_ezer_forintos_regi_5os_bmw","timestamp":"2020. április. 11. 06:41","title":"Csiszolatlan gyémánt lehet ez a 200 ezer forintos régi 5-ös BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]