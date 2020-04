Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

„Ha bárki valahol kimondja azt a nevet, hogy Zenthe Ferenc, egy mosoly jelenik meg a szája szélén" – fogalmazott a Madách Színház igazgatója a színész halálakor. Ma lenne 100 éves. Megnéztük, mit írtak róla a korabeli lapok.

Egy ország kapitánya és Taki bácsija – 100 éves lenne Zenthe Ferenc

50 darab 50 ezer forintos és 25 darab 100 ezer forintos állampapír-utalványt sorsolnak ki azok között, akik június 30-ig online, az Ügyfélkapun keresztül nyitnak értékpapírszámlát az államkincstárnál.

Új állami járvány-nyereményjáték indul

Az elmúlt napokban szárnyra kapott hírek szerint Kim Dzsong Un észak-koreai vezető komoly szív- és érrendszeri műtéten esett át, és súlyos az állapota.

Kína egészségügyi szakértőket küldött Kim Dzsong Unhoz ","shortLead":"Járvány idején a virtuális világban folytatódik a hongkongi tüntetők és a Peking-barát hatóságok küzdelme. Járvány idején a virtuális világban folytatódik a hongkongi tüntetők és a Peking-barát hatóságok küzdelme.

Amikor az utcán nem jó ötlet tüntetni, akkor beindul az emberek kreativitása

1920 áprilisában Magyarországról árgus szemmel figyelték, mit döntenek a győztesek a vesztesekkel kötendő béke feltételeiről. Közben idehaza a kormánynak adandó, határidő nélküli kivételes hatalomról tárgyalt a Parlament. Ez Trianon centenáriuma alkalmából indított cikksorozatunk 2. része.

Trianonról még szó sem volt, de más néven is rettegtek tőle

Még soha nem volt ennyire nyilvánvaló, hogy Budapestnek egyszintű önkormányzat kell. Vélemény. Révész Sándor: Hány tér a Kálvin tér?

Az RTL Híradó információi szerint koronavírus-fertőzésben meghalt a tatabányai Szent Borbála Kórház egyik 41 éves dolgozója. Úgy tudják, a férfi beteghordó volt. Halálhírét megerősítette az RTL Híradónak a kórház főigazgatója.

Kórházi dolgozó is van az áldozatok között

A legrosszabb forgatókönyv szerint egyszerre 14 ezer embernek kellene lélegeztetőgép Magyarországon. A korlátozásokat nagyon óvatosan kell feloldani, a kontaktusok csökkentésén túl egyéb intézkedésekre is szükség lesz. Kiderült, mi a legrosszabb koronavírus-forgatókönyv, amivel a kormány számol