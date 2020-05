Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"163f7272-013e-41ac-aa65-c78dcbb4f4dc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Tekintélyes összegek gyűltek össze a virtuális élmények aukcióján.","shortLead":"Tekintélyes összegek gyűltek össze a virtuális élmények aukcióján.","id":"20200511_Stinggel_kozosen_enekelni_megfizethetetlen_valaki_megis_44_millio_forintot_fizetett_erte","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=163f7272-013e-41ac-aa65-c78dcbb4f4dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f433d0-aead-4d8b-bda2-96114eda20d0","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Stinggel_kozosen_enekelni_megfizethetetlen_valaki_megis_44_millio_forintot_fizetett_erte","timestamp":"2020. május. 11. 09:09","title":"Stinggel közösen énekelni megfizethetetlen, valaki mégis 44 millió forintot fizetett érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f5ff0-6051-4391-b523-a3cbac140021","c_author":"","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200510_orban_balazs_bangone_helyesiras_parlamenti_kerdes_javitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f5ff0-6051-4391-b523-a3cbac140021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54b108e4-7c10-4fc2-92e5-f81bec91d022","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_orban_balazs_bangone_helyesiras_parlamenti_kerdes_javitas","timestamp":"2020. május. 10. 18:16","title":"Ez lehetett a hét legnagyobb politikai trollkodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e2f634-8d87-4bda-908e-f305760520f5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Több filmben is játszottak együtt. ","shortLead":"Több filmben is játszottak együtt. ","id":"20200511_Meghalt_Ben_Stiller_edesapja_Jerry_Stiller","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12e2f634-8d87-4bda-908e-f305760520f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe62f7d-1c61-4e05-a9bc-bbd2b5bee03c","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Meghalt_Ben_Stiller_edesapja_Jerry_Stiller","timestamp":"2020. május. 11. 11:54","title":"Meghalt Ben Stiller édesapja, Jerry Stiller színész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarországon a különböző közösségi hálózatokhoz csatlakozók aránya egyharmaddal magasabb az uniós átlagnál, az online vásárlásoknál viszont jóval óvatosabbak a magyarok, mint a nyugati-európaiak. Mindeközben a KSH legutóbbi felmérése szerint a hazai cégek egyharmadának még internetes honlapja sincs.","shortLead":"Magyarországon a különböző közösségi hálózatokhoz csatlakozók aránya egyharmaddal magasabb az uniós átlagnál, az online...","id":"202019_aktiv_ahalon_amagyarok_haromnegyede_sokanvadasznak_egeszsegugyi_informaciokra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5942777-114e-426f-8938-274d1d7825af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"135019f6-12eb-4643-b8fb-0b4a9dd59872","keywords":null,"link":"/360/202019_aktiv_ahalon_amagyarok_haromnegyede_sokanvadasznak_egeszsegugyi_informaciokra","timestamp":"2020. május. 11. 13:00","title":"Nem csak a járvány miatt lógunk az uniós átlagnál is többet a hálón ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a3eca6c-8a1d-4f87-bd8c-c8eeaf3305da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gui Khury végre tudott összpontosítani. Meg is lett az eredménye.","shortLead":"Gui Khury végre tudott összpontosítani. Meg is lett az eredménye.","id":"20200511_Annyit_gyakorolt_a_karantenban_hogy_tortenelmet_irt_egy_11_eves_brazil_gordeszkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8a3eca6c-8a1d-4f87-bd8c-c8eeaf3305da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23e10dbe-84c0-4fbf-bb68-02eaaf0d4977","keywords":null,"link":"/elet/20200511_Annyit_gyakorolt_a_karantenban_hogy_tortenelmet_irt_egy_11_eves_brazil_gordeszkas","timestamp":"2020. május. 11. 16:06","title":"Annyit gyakorolt a karanténban, hogy történelmet írt egy 11 éves brazil gördeszkás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van a Facebooknak egy olyan funkciója, mellyel egyszerűbb kezelni a közösségi oldalra feltöltött fotóinkat, videóinkat.","shortLead":"Van a Facebooknak egy olyan funkciója, mellyel egyszerűbb kezelni a közösségi oldalra feltöltött fotóinkat, videóinkat.","id":"20200511_facebook_adatok_atvitele_adatmentes_fotok_lementese_google_photos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a9aa137-78c1-44a4-8d3b-84c21603e50d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26b3d2da-2e29-4a4a-a45d-3fcfac3a9564","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_facebook_adatok_atvitele_adatmentes_fotok_lementese_google_photos","timestamp":"2020. május. 11. 08:03","title":"Hasznos funkció a Facebookon: ha erre rányom, biztosan megmarad minden fotója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b453a0e-af7a-4303-8d6a-e86124f91ed0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Itthon is egyre elterjedtebb a bankkártyák mobilhoz rendelése, ami után már a telefon is használható érintésmentes fizetésre. Ennek egyik nagy előnye, hogy baj esetén sem kell letiltatni a kártyát.","shortLead":"Itthon is egyre elterjedtebb a bankkártyák mobilhoz rendelése, ami után már a telefon is használható érintésmentes...","id":"20200511_mobilfizetes_digitalizalt_bankkartya_letiltasa_elvesztes_lopas_eseten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b453a0e-af7a-4303-8d6a-e86124f91ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e2b0a8-4483-4de6-ad16-e25c3a2d6966","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_mobilfizetes_digitalizalt_bankkartya_letiltasa_elvesztes_lopas_eseten","timestamp":"2020. május. 11. 00:03","title":"Erről tudott? Nem kell letiltatnia a bankkártyáját, ha a mobilján hagyja el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673592a0-954d-4dde-9fb1-c610834954a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"57-120 ezer forintot kapnak azok, akik DK-s vezetésű kerületben élnek, és elvesztették az állásukat.","shortLead":"57-120 ezer forintot kapnak azok, akik DK-s vezetésű kerületben élnek, és elvesztették az állásukat.","id":"20200510_dk_munkanelkuli_tamogatas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=673592a0-954d-4dde-9fb1-c610834954a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdc39bf8-e8bb-476b-901e-2516047a1241","keywords":null,"link":"/itthon/20200510_dk_munkanelkuli_tamogatas_jarvany","timestamp":"2020. május. 10. 14:39","title":"Rendkívüli támogatást adnak a munkájukat elveszítő embereknek a DK-s vezetésű kerületekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]