Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyes régiókon múlik, hogy a karanténszabályokat miként oldják fel. \r

","shortLead":"Egyes régiókon múlik, hogy a karanténszabályokat miként oldják fel. \r

","id":"20200512_Mar_Oroszorszagban_van_a_masodik_legtobb_fertozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0919c58f-3f9c-49a0-917b-050323ae2b6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94ebe590-17e8-418d-932b-de48e4ac342e","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_Mar_Oroszorszagban_van_a_masodik_legtobb_fertozott","timestamp":"2020. május. 12. 11:57","title":"Már Oroszországban van a második legtöbb koronavírus-fertőzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a mutató emelkedése körüli nyugtalanság miatt.","shortLead":"A Robert Koch országos közegészségügyi intézet elnökhelyettese rendkívüli sajtótájékoztatót tartott a mutató emelkedése...","id":"20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_robert_koch_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4da12fc9-a4b5-4f23-82eb-999d968a8364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa000834-ee1c-4d91-af89-f102d3331b24","keywords":null,"link":"/vilag/20200512_koronavirus_jarvany_fertozes_nemetorszag_robert_koch_intezet","timestamp":"2020. május. 12. 14:17","title":"Elmagyarázta a német szakértő, miért nem kell pánikolni a reprodukciós ráta emelkedésétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a96fbe-1953-4c3a-a109-7cdc514bd494","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Minden negyedik alkalmazottját elbocsátja a belga légitársaság.","shortLead":"Minden negyedik alkalmazottját elbocsátja a belga légitársaság.","id":"20200512_Ezer_dolgozojat_rugja_ki_a_Brussels_Airlines","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91a96fbe-1953-4c3a-a109-7cdc514bd494&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a279774f-0230-4445-ab9a-7419eed0082f","keywords":null,"link":"/kkv/20200512_Ezer_dolgozojat_rugja_ki_a_Brussels_Airlines","timestamp":"2020. május. 12. 19:29","title":"Ezer dolgozóját rúgja ki a Brussels Airlines","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26b7551b-29bb-40a8-ac7a-823067908872","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eldurvult egy közlekedési konfliktus Gödnél.","shortLead":"Eldurvult egy közlekedési konfliktus Gödnél.","id":"20200512_sofor_kamionos_buntetes_kozuti_veszelyeztetes_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=26b7551b-29bb-40a8-ac7a-823067908872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef28fd3d-77c9-4fc6-b59e-945740992130","keywords":null,"link":"/cegauto/20200512_sofor_kamionos_buntetes_kozuti_veszelyeztetes_rendorseg","timestamp":"2020. május. 12. 12:31","title":"Kisbabájával az utastérben próbált revansot venni egy kamionoson egy sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3b3ea2c-4a25-4f30-9009-6a32346ae3b7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pekingben minden eddiginél szorosabb megfigyelési technikát dolgoztak ki a koronavírus terjedésének monitorozására.","shortLead":"Pekingben minden eddiginél szorosabb megfigyelési technikát dolgoztak ki a koronavírus terjedésének monitorozására.","id":"20200511_okoskarkoto_testhomerseklet_merese_peking_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3b3ea2c-4a25-4f30-9009-6a32346ae3b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e70dcb7-2d87-4902-8d26-067d1df4ee4c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200511_okoskarkoto_testhomerseklet_merese_peking_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. május. 11. 15:35","title":"A testhőjüket mérő karkötőt kaptak a pekingi diákok, nem vehetik le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar állam is támogatja.","shortLead":"A favipiravir nevű hatóanyagot Ázsiában már sikeresen alkalmazták koronavírus-fertőzötteken. Az előállítását a magyar...","id":"20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c30cb5aa-79e1-47bf-9d33-b9d2d900bf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d242dbd3-3e53-4d9c-9724-4e273cc6b511","keywords":null,"link":"/tudomany/20200512_fujifilm_gyogyszer_ellenszer_koronavirus_favipiravir","timestamp":"2020. május. 12. 17:03","title":"Ősztől Magyarországon is gyárthatják a Fujifilm egyik koronavírus-gyógyszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Libri irodalmi díj történetének ötödik évében rendhagyó módon online jelentik be és adják át a kitüntetéseket.","shortLead":"A Libri irodalmi díj történetének ötödik évében rendhagyó módon online jelentik be és adják át a kitüntetéseket.","id":"20200511_Jarvanybiztos_dijatadora_keszul_a_Libri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2adf81d0-f444-4771-ad4d-47e509492a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df061531-24a4-4613-a78b-cdff358bb4a4","keywords":null,"link":"/kultura/20200511_Jarvanybiztos_dijatadora_keszul_a_Libri","timestamp":"2020. május. 11. 11:27","title":"Járványbiztos díjátadóra készül a Libri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zenész épp koncertezne, de mivel a járvány miatt nem tud fellépni, az Instagramon posztol. Sikerült felhívnia magára a figyelmet.","shortLead":"A zenész épp koncertezne, de mivel a járvány miatt nem tud fellépni, az Instagramon posztol. Sikerült felhívnia magára...","id":"20200513_Bryan_Adams_kiakadt_a_deneverzabalok_miatt_aztan_elnezest_kert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed65db3-3800-4d8f-a5e4-ba207a7cfd5a","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Bryan_Adams_kiakadt_a_deneverzabalok_miatt_aztan_elnezest_kert","timestamp":"2020. május. 13. 09:14","title":"Bryan Adams kiakadt a „denevérzabálók” miatt, aztán elnézést kért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]