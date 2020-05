Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Moderna biotechnológiai cég hétfői közlése szerint biztató eredménnyel zárult a koronavírus elleni vakcinájuk klinikai, vagyis embereken végzett tesztje.","shortLead":"A Moderna biotechnológiai cég hétfői közlése szerint biztató eredménnyel zárult a koronavírus elleni vakcinájuk...","id":"20200518_koronavirus_vakcina_moderna_antitest_rns_oltoanyag_mellekhatas_vedooltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56754b0b-8703-404c-9857-79eb3f14dc02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aea11e2-9777-4204-ac02-e2b2e60718df","keywords":null,"link":"/tudomany/20200518_koronavirus_vakcina_moderna_antitest_rns_oltoanyag_mellekhatas_vedooltas","timestamp":"2020. május. 18. 16:03","title":"Ígéretes eredményeket hozott egy amerikai koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdc2c517-1b74-493f-81e3-f5949e1e0d64","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig inkább a fővárosban lehetett hallani kifejezetten a tuningautókat és utcai versenyzőket ellenőrző akciókról. ","shortLead":"Eddig inkább a fővárosban lehetett hallani kifejezetten a tuningautókat és utcai versenyzőket ellenőrző akciókról. ","id":"20200520_Szegeden_is_lecsaptak_az_utcai_autoversenyzokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdc2c517-1b74-493f-81e3-f5949e1e0d64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2882a55d-edd3-4b27-80fa-5eb7155d88ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20200520_Szegeden_is_lecsaptak_az_utcai_autoversenyzokre","timestamp":"2020. május. 20. 11:29","title":"Szegeden is lecsaptak az utcai autóversenyzőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"517ac241-055f-4642-be2f-2584b86efa6d","c_author":"Csatlós Hanna","category":"gazdasag","description":"Nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben meg kell tanulnunk együtt élni a koronavírussal. Ez például azt jelenti, hogy az irodaházak nagy részét át kellene strukturálni, új anyagokat kellene beépíteni, és valószínűleg a műszakokat is újra kéne tervezni ahhoz, hogy minél kisebb valószínűséggel kapjuk el a fertőzést a kollégáktól. Az irodai munka pandémia utáni jövőjét kutattuk.","shortLead":"Nagyon úgy néz ki, hogy a közeljövőben meg kell tanulnunk együtt élni a koronavírussal. Ez például azt jelenti...","id":"20200518_Egy_teljesen_masik_munkahelyre_kellene_visszaternunk_a_jarvany_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=517ac241-055f-4642-be2f-2584b86efa6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b68b961-2ce3-4866-b36e-22cf3f982ea5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200518_Egy_teljesen_masik_munkahelyre_kellene_visszaternunk_a_jarvany_utan","timestamp":"2020. május. 18. 14:00","title":"Egy teljesen másik munkahelyre kellene visszatérnünk a járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","shortLead":"Újabb műszakok indultak el a győri gyárban.","id":"20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f408df4a-ed69-4b22-9667-ab6e9bf5905c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20ae1315-c85f-4cd8-9088-fbe958593ccd","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_Lassan_visszater_a_normalis_elet_a_gyori_Audinal","timestamp":"2020. május. 18. 12:29","title":"Lassan visszatér a normális élet a győri Audinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cec8d6a-2524-4967-9bb1-694164a1d2f0","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"Van, aki a veszélyhelyzet kihirdetése óta most először ült le az édesanyja mellé, igaz, a biztonság kedvéért csak a szabadban. A Városligetben riportunk alapján sokan örültek a kijárási korlátozás eltörlésének.","shortLead":"Van, aki a veszélyhelyzet kihirdetése óta most először ült le az édesanyja mellé, igaz, a biztonság kedvéért csak...","id":"20200519_Most_ultunk_le_eloszor_egymas_mellett_ilyen_kozel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5cec8d6a-2524-4967-9bb1-694164a1d2f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe18cb-0582-4de5-9c6b-23ae02fec25d","keywords":null,"link":"/itthon/20200519_Most_ultunk_le_eloszor_egymas_mellett_ilyen_kozel","timestamp":"2020. május. 19. 20:00","title":"\"Most ültünk le először egymás mellett ilyen közel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nem pénzügyi vállalatoknál lévő hitelek mennyisége meghaladta a 9040 milliárd forintot, ami éves szinten 18,5 százalékos bővülés.\r

","shortLead":"A nem pénzügyi vállalatoknál lévő hitelek mennyisége meghaladta a 9040 milliárd forintot, ami éves szinten 18,5...","id":"20200520_ceges_hitelek_allomanya_rekord_gazdasag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eca6777-9b15-4898-b614-398dda939dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_ceges_hitelek_allomanya_rekord_gazdasag","timestamp":"2020. május. 20. 05:39","title":"Rekordot döntött a céges hitelek állománya márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban ismét meghaladta a gyógyult betegek száma az új fertőzöttekét.","shortLead":"Az országban ismét meghaladta a gyógyult betegek száma az új fertőzöttekét.","id":"20200519_Ukrajnaban_jelentosen_csokkent_az_uj_fertozottek_szama","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d612a3b6-570a-4985-a89f-62cd34fc71b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a033aef3-95fd-4f87-b9d6-a2d8c46a2e94","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_Ukrajnaban_jelentosen_csokkent_az_uj_fertozottek_szama","timestamp":"2020. május. 19. 18:20","title":"Ukrajnában jelentősen csökkent az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4caa5b6-014d-435b-9101-383d1dc1f416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 42 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést szerdán. A Szent János Kórház csökkentette a koronavírus-osztályokon dolgozók óradíját, és beindult a járványbűnözés. Koronavírus-hírek percről percre a hvg.hu-val.","shortLead":"Újabb 42 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést szerdán. A Szent János Kórház csökkentette...","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_majus_20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4caa5b6-014d-435b-9101-383d1dc1f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5b23ad-2416-40ef-83d4-b66563b73d08","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_koronavirus_jarvany_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_majus_20","timestamp":"2020. május. 20. 08:20","title":"Dupla annyi új fertőzöttet találtak az országban, mint egy nappal korábban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]