[{"available":true,"c_guid":"141720e8-dd99-4e5f-a6d0-bcf5eeccf5bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar állam is beleszólhatott volna az ügybe, de nem élt a lehetőséggel.","shortLead":"A magyar állam is beleszólhatott volna az ügybe, de nem élt a lehetőséggel.","id":"20200519_A_Benesdekretumokra_hivatkozva_akartak_elvenni_egy_szlovak_ferfi_foldjet_Strasbourg_szerint_igazsagtalaul","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=141720e8-dd99-4e5f-a6d0-bcf5eeccf5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11ddeef0-b36c-42c4-a06e-1ea9f42cf936","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_A_Benesdekretumokra_hivatkozva_akartak_elvenni_egy_szlovak_ferfi_foldjet_Strasbourg_szerint_igazsagtalaul","timestamp":"2020. május. 19. 19:17","title":"A Benes-dekrétumokra hivatkozva akarták elvenni egy szlovákiai magyar férfi földjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2021 nyaráig egyetlen előadást vagy vizsgát sem tartanak meg személyes részvétel mellett.","shortLead":"2021 nyaráig egyetlen előadást vagy vizsgát sem tartanak meg személyes részvétel mellett.","id":"20200520_cambridge_online_oktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a9d775-cb5f-4430-befd-ecb8408b6c79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76030eb-629e-4f35-ad6b-7907d6ee6fe4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_cambridge_online_oktatas","timestamp":"2020. május. 20. 10:08","title":"Jövő nyárig tart a távoktatás a Cambridge Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4caa5b6-014d-435b-9101-383d1dc1f416","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb 42 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést szerdán. Újabb 42 magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést szerdán. A Szent János Kórház csökkentette...","id":"20200520_koronavirus_jarvany_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_majus_20","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4caa5b6-014d-435b-9101-383d1dc1f416&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d5b23ad-2416-40ef-83d4-b66563b73d08","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_koronavirus_jarvany_fertozott_magyarorszag_percrol_percre_majus_20","timestamp":"2020. május. 20. 08:20","title":"Dupla annyi új fertőzöttet találtak az országban, mint egy nappal korábban - járványhírek percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7159ec23-cc1b-4386-bb1a-c1e299b31407","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google boszorkánykonyhájában néha furcsa eszközök is születnek. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye. Az alábbi zsinór egy ilyen ötletelés eredménye.","id":"20200520_google_io_braid_fonal_zsineg_vezerlo_zenehallgatas_megallitas_lejatszas_erintes_alapu_vezerles_gesztusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7159ec23-cc1b-4386-bb1a-c1e299b31407&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97b815a7-9cb2-4208-8164-c8f94c613d8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_google_io_braid_fonal_zsineg_vezerlo_zenehallgatas_megallitas_lejatszas_erintes_alapu_vezerles_gesztusok","timestamp":"2020. május. 20. 10:03","title":"A Google nagy ötlete az okoskábel, amit elég csak megérinteni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kórokozó előre nem látható módon fejlődik és változik, ami tovább nehezíti az ellene való fellépést.","shortLead":"A kórokozó előre nem látható módon fejlődik és változik, ami tovább nehezíti az ellene való fellépést.","id":"20200520_koronavirus_csilin_uj_jellemzok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd1389-1ffc-452d-9437-fc95c8945952&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"223971e9-5bb0-4f60-ac9a-dcd25a932076","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_koronavirus_csilin_uj_jellemzok","timestamp":"2020. május. 20. 11:35","title":"A kínai Csilinben már a koronavírus egy mutációja terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több száz nemi erőszak és a szexuális zaklatás történt az elmúlt években világszerte az étteremlánc üzleteiben – állítja egy szakszervezeti szövetség. A vállalat szerint ki fogják vizsgálni őket.","shortLead":"Több száz nemi erőszak és a szexuális zaklatás történt az elmúlt években világszerte az étteremlánc üzleteiben –...","id":"20200519_Komoly_szexualis_vadakkal_nez_szembe_a_McDonalds","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a23023cf-35fe-464b-8c9c-d6cae6252e83","keywords":null,"link":"/kkv/20200519_Komoly_szexualis_vadakkal_nez_szembe_a_McDonalds","timestamp":"2020. május. 19. 13:22","title":"Komoly szexuális vádakkal néz szembe a McDonald’s","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Jobbik képviselői is megszavazták, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok korlátlan rálátást kaphassanak az állampolgárok adataira. Most már úgy látják: nem kellett volna.","shortLead":"A Jobbik képviselői is megszavazták, hogy a nemzetbiztonsági szolgálatok korlátlan rálátást kaphassanak...","id":"20200520_jobbik_hiba_szavazas_nemzetbiztonsag_adatvedelem_orszaggyules_peterfalvi_attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=589ec290-49b9-488c-a72c-9c306b7f679c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee1125d-e019-4eb9-a0f1-8e0b0455108d","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_jobbik_hiba_szavazas_nemzetbiztonsag_adatvedelem_orszaggyules_peterfalvi_attila","timestamp":"2020. május. 20. 09:42","title":"Jobbik: Emberek vagyunk, hibáztunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hidegfront vonul át Magyarország felett, mögötte szárazabb léghullámok érkeznek, így továbbra is szeles idő várható.\r

","shortLead":"Hidegfront vonul át Magyarország felett, mögötte szárazabb léghullámok érkeznek, így továbbra is szeles idő várható.\r

","id":"20200520_Csutortokon_elobujik_a_nap_ejjel_viszont_fagyhat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc59f82-683f-4a9e-b125-5f2ec05bc4da","keywords":null,"link":"/elet/20200520_Csutortokon_elobujik_a_nap_ejjel_viszont_fagyhat","timestamp":"2020. május. 20. 18:48","title":"Csütörtökön előbújik a nap, éjjel viszont fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]