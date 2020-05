Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent.","shortLead":"Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent.","id":"20200522_koronavirus_tajekoztato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa128c2d-ff02-40bc-b573-806df61486fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c64423c-92cd-4c4d-9dd6-0c82a7599466","keywords":null,"link":"/itthon/20200522_koronavirus_tajekoztato","timestamp":"2020. május. 22. 06:57","title":"Meghalt 3 beteg és 3678-ra nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aac59a2-26f1-49ac-ab88-ffd7f005bba2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kell képernyőkön átvergődnie, hogy meghallgassa kedvenc műsorlistáját, elég parancsba adni a Sirinek, hogy játssza le azt.","shortLead":"Nem kell képernyőkön átvergődnie, hogy meghallgassa kedvenc műsorlistáját, elég parancsba adni a Sirinek, hogy játssza...","id":"20200520_ios13_siri_spotify_lejatszas_iphone_vezerles_zenehallgatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3aac59a2-26f1-49ac-ab88-ffd7f005bba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3aa1a2-1b2f-4acd-bd32-992b7cd96091","keywords":null,"link":"/tudomany/20200520_ios13_siri_spotify_lejatszas_iphone_vezerles_zenehallgatas","timestamp":"2020. május. 20. 14:33","title":"Tudta, hogy iPhone-ján a hangjával is vezérelheti a Spotifyt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tiltakozás is szerveződik csütörtök estére, egy bevásárlóközpontban már találkoztak is a demokráciát követelő emberek a rohamrendőrökkel.","shortLead":"Több tiltakozás is szerveződik csütörtök estére, egy bevásárlóközpontban már találkoztak is a demokráciát követelő...","id":"20200521_hongkong_torveny_ellenzekiseg_korlatozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b67fd6d9-47ed-4b33-9ebf-552484a8eb0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab81fe3-faf9-4d3c-9bc5-0d65bca34429","keywords":null,"link":"/vilag/20200521_hongkong_torveny_ellenzekiseg_korlatozasa","timestamp":"2020. május. 21. 20:20","title":"Fordulópont jöhet Hongkongban, a törvényhozást is megkerülné Kína egy új jogszabállyal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már fut a márciusban bejelentett 160 milliárd dolláros segélyprogram, száznál több ország kapott eddig a pénzből.","shortLead":"Már fut a márciusban bejelentett 160 milliárd dolláros segélyprogram, száznál több ország kapott eddig a pénzből.","id":"20200520_fejlodo_orszagok_koronavirus_szegenyseg_vilagbank","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72a6acfe-c6b7-43a2-9ab0-54e72235b213&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85d298e2-85c6-4237-9939-16bf8c2de39e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_fejlodo_orszagok_koronavirus_szegenyseg_vilagbank","timestamp":"2020. május. 20. 10:40","title":"Világbank: 60 millió embert taszíthat nyomorba a koronavírust kísérő válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ae000a-55cb-42c7-8a5e-2285fb426f48","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddig csak állami helyeken lehetett az importautókat a honosítás előtt vizsgáztatni.","shortLead":"Eddig csak állami helyeken lehetett az importautókat a honosítás előtt vizsgáztatni.","id":"20200521_Beengednek_a_kulfoldi_autok_vizsgazatasat_a_magan_szferaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ae000a-55cb-42c7-8a5e-2285fb426f48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269046e7-68e1-497e-9cc9-2d4780c233a7","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Beengednek_a_kulfoldi_autok_vizsgazatasat_a_magan_szferaba","timestamp":"2020. május. 21. 15:27","title":"Magáncégeknél is lehetne a jövőben behozott autót vizsgáztatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9e169c8-4433-4b9d-b84d-c77b2e4c45c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akit 50-es táblánál 71 km/h-s tempóval bemérnek, egy hónapra elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől. Meglehetősen felháborodtak a németek. ","shortLead":"Akit 50-es táblánál 71 km/h-s tempóval bemérnek, egy hónapra elbúcsúzhat a vezetői engedélyétől. Meglehetősen...","id":"20200521_Meg_a_nemeteknek_is_tul_szigoru_az_uj_KRESZ_amiben_minimalis_gyorshajtasert_is_elveszik_a_jogositvanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9e169c8-4433-4b9d-b84d-c77b2e4c45c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb6ddf1-e6b4-4947-84f3-09ffd6dccef8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200521_Meg_a_nemeteknek_is_tul_szigoru_az_uj_KRESZ_amiben_minimalis_gyorshajtasert_is_elveszik_a_jogositvanyt","timestamp":"2020. május. 21. 13:23","title":"21 km/h-s gyorshajtásért is elveszik a jogosítványt Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5713caa6-5b67-45c2-8c76-1c3ae9df45a5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a jövőben megjeleníti majd a Térképen, hogy a keresés során listázott helyek milyen mértékben akadálymentesítettek.","shortLead":"A Google a jövőben megjeleníti majd a Térképen, hogy a keresés során listázott helyek milyen mértékben...","id":"20200522_google_terkep_mozgasserult_kerekes_szekes_akadalymentesitett_helyek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5713caa6-5b67-45c2-8c76-1c3ae9df45a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8ad4c4-adfd-4126-8aba-33e884b3f259","keywords":null,"link":"/tudomany/20200522_google_terkep_mozgasserult_kerekes_szekes_akadalymentesitett_helyek","timestamp":"2020. május. 22. 09:37","title":"Nagyon fontos funkciót kapott a Google Térkép, megkönnyítheti a mozgássérültek életét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó intézkedési javaslatát mégsem támogatta. Majd beterjesztették a törvényjavaslatot, sőt, tovább is mentek, mint amit az EU tiltana, ám kedden váratlanul visszavonták. Még az is lehet, hogy végül velünk maradnak a nejlonzacskók, ugyanis ez a kormány saját vállalása és az EU-s tiltás erre nem vonatkozik. ","shortLead":"Kezdetben szorgalmazta a magyar kormány az egyszer használatos műanyagokat tiltó törvényt, az EU erre vonatkozó...","id":"20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75febdee-fdc1-40bc-a0a0-1d3c5505df6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc606580-d66f-4ed5-9572-416ba1e4d2c1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_egyszer_hasznalatos_muanyag_nejlonzacsko_greenpeace_muanyagszennyezes_eu","timestamp":"2020. május. 20. 17:00","title":"Most akkor mit akar a kormány a nejlonzacskókkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]