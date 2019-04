Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Salgótarjánban nem sok építkezésen sürögnek a munkások, de ahol igen, az éppen egy építőipari vállalkozás új székhelye, amely a néhány évvel ezelőtt becsődölt CBA franchise, Palóc Nagykereskedelmi Kft. egykori telephelyén épül. A Silver 2009 Kft. ráadásul nem csak új helyre költözik, de olyan jó híre van, hogy külföldről is hazajönnek az emberek, hogy a cégnél dolgozhassanak. ","shortLead":"Salgótarjánban nem sok építkezésen sürögnek a munkások, de ahol igen, az éppen egy építőipari vállalkozás új székhelye...","id":"20190414_Ausztriabol_nezve_is_van_csabito_hazai_epitoipari_ceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99c5616e-5bf9-453c-8236-7e27bf3a5646&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a17a0805-55ed-42e5-a3bc-19fef21a9bb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190414_Ausztriabol_nezve_is_van_csabito_hazai_epitoipari_ceg","timestamp":"2019. április. 14. 11:34","title":"Ausztriából nézve is van csábító hazai építőipari cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bdeeef7-9ef5-4658-b692-9558ba91663f","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Vajon befolyásolhatják-e az evési szokásaink párkapcsolatunk minőségét, vagy akár magát a párválasztást? Meghatározhatja-e a párkapcsolat az evést és az evészavar tüneteit? ","shortLead":"Vajon befolyásolhatják-e az evési szokásaink párkapcsolatunk minőségét, vagy akár magát a párválasztást...","id":"20190414_Magamert_fogyok_miattad_eszem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bdeeef7-9ef5-4658-b692-9558ba91663f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ded01f31-0db2-4881-bbc6-9a75ef61bcea","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190414_Magamert_fogyok_miattad_eszem","timestamp":"2019. április. 14. 20:15","title":"Magamért fogyok, miattad eszem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29c6c89d-3f7c-4d6c-b404-8ace03a05e60","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Balesetet szenvedett a Summit Air egyik repülőgépe a nepáli repülőtéren, az ütközésben hárman vesztették életüket.","shortLead":"Balesetet szenvedett a Summit Air egyik repülőgépe a nepáli repülőtéren, az ütközésben hárman vesztették életüket.","id":"20190415_repulogep_baleset_nepali_repuloter_summit_air_let_l_410_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29c6c89d-3f7c-4d6c-b404-8ace03a05e60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dc96500-0e15-496c-95c5-df4c4fdc185c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190415_repulogep_baleset_nepali_repuloter_summit_air_let_l_410_video","timestamp":"2019. április. 15. 08:33","title":"Helikopterek közé csapódott egy repülőgép a világ legextrémebb repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos rosszullét miatt az elmúlt hetekben, a rendőrség megerősítette, hogy vasárnap délután nagy erőkkel razziáztak.","shortLead":"A budapesti Fészek Kulturális Központról több bejelentés is érkezett a rendőrséghez kábítószerrel kapcsolatos...","id":"20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35db99e-135d-461a-ab0c-9e85debccd79","keywords":null,"link":"/elet/20190414_Olyan_jo_volt_a_szombati_buli_hogy_meg_vasarnap_delutan_is_tiz_rendorauto_all_a_hely_elott","timestamp":"2019. április. 14. 16:23","title":"Tíz rendőrautó áll egy budapesti szórakozóhely előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12f7eeab-a598-4cbf-831e-d60226c9cdc2","c_author":"Kaufmann Balázs","category":"vilag","description":"A mostani ellenzéki tüntetés volt a legnagyobb azóta, hogy 2000 októberében megdöntötték Szlobodan Milosevics jugoszláv elnök hatalmát. A tüntetők szabad és tisztességes választást követeltek, s azt hogy az állami médiumok adjanak teret az ellenzéknek is. Miközben a parlament előtt több tízezren tüntettek, az egyik kormánypárti tévé azt mondta, 3500-an vettek részt a demonstráción, a cinizmus pedig az elnököt is elcsábította.","shortLead":"A mostani ellenzéki tüntetés volt a legnagyobb azóta, hogy 2000 októberében megdöntötték Szlobodan Milosevics jugoszláv...","id":"20190415_Raszorule_a_budapesti_kavera_Aleksandar_Vucic","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=12f7eeab-a598-4cbf-831e-d60226c9cdc2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91497891-ec48-4b8d-a0a1-e9968d47bac3","keywords":null,"link":"/vilag/20190415_Raszorule_a_budapesti_kavera_Aleksandar_Vucic","timestamp":"2019. április. 15. 16:16","title":"Rászorul-e a budapesti kávéra Aleksandar Vucic?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Szétkapták a leggazdagabb kínai 72 órás munkahétről kiszivárgott tervét. 996 – ez a szám drámai vitákat vált ki Kínában, ahol a munkaetika régóta foglalkoztatja a közvéleményt. Jack Ma, az Alibaba alapító atyja arra szólította fel a világ legnagyobb internetes kereskedő cégének embereit, hogy tekintsék természetesnek azt, hogy napi 12 órát dolgoznak, hat napon keresztül.","shortLead":"Szétkapták a leggazdagabb kínai 72 órás munkahétről kiszivárgott tervét. 996 – ez a szám drámai vitákat vált ki...","id":"20190415_Beintettek_a_milliardosnak_munkaido_reggel_kilenctol_este_kilencig_hat_napon_at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10161293-c3b2-43b9-9d2b-4ae204f52896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21987929-3f50-4d92-a764-8001fd2c2d1a","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_Beintettek_a_milliardosnak_munkaido_reggel_kilenctol_este_kilencig_hat_napon_at","timestamp":"2019. április. 15. 10:41","title":"Beintettek a milliárdosnak: munkaidő reggel kilenctől este kilencig hat napon át?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98","c_author":"Hont András","category":"velemeny","description":"A Századvég a magyar állam gyámsága alá venné a Facebookot. Olyasmi ez, mint amikor hadat üzentünk Amerikának. Most kiderülhet, hogy Lőrinc tényleg okosabb-e, mint Zuckerberg. Vélemény.\r

","shortLead":"A Századvég a magyar állam gyámsága alá venné a Facebookot. Olyasmi ez, mint amikor hadat üzentünk Amerikának. Most...","id":"201915_a_ner_talalkozasa_azinternettel_akoncasztalon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=06e2fb95-3c59-458f-a565-21eaf4e35e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cb866d6-ec75-4785-bc94-e6424a459613","keywords":null,"link":"/velemeny/201915_a_ner_talalkozasa_azinternettel_akoncasztalon","timestamp":"2019. április. 14. 16:00","title":"Hont András: A NER találkozása az internettel a koncasztalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre is hatással lehet. ","shortLead":"Kétórás figyelmeztető sztrájkot jelentett be szerdára a HungaroControl. A munkabeszüntetés Budapesten leszálló gépekre...","id":"20190415_sztrajk_legiforgalmi_iranyitas_budapest_airport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fc292e-6301-410f-8de5-1c2e7d0d6656&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05615c53-3471-43b5-b7d3-7beaac242ef5","keywords":null,"link":"/kkv/20190415_sztrajk_legiforgalmi_iranyitas_budapest_airport","timestamp":"2019. április. 15. 16:33","title":"Sztrájkot hirdettek a magyar légiforgalmi irányítók, több járatnál is késések jöhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]