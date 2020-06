Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c4d7d16-adf1-4edf-809e-7074514c1bf2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy karriert fut be ezekben az órákban is a Twitter közösségi szolgáltatásban két fotó, amely ugyan a Barátok közt Kertész Vilmosának ismerete nélkül is vicces, de a magyar felhasználók külföldi társaiknál még jobban szórakozhatnak rajta.","shortLead":"Nagy karriert fut be ezekben az órákban is a Twitter közösségi szolgáltatásban két fotó, amely ugyan a Barátok közt...","id":"20200622_twitter_buszvezetok_vili_bacsi_baratok_kozt_kertesz_vilmos_varkonyi_andras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c4d7d16-adf1-4edf-809e-7074514c1bf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9e96c2-857b-48e1-ac04-95d0fe83b798","keywords":null,"link":"/tudomany/20200622_twitter_buszvezetok_vili_bacsi_baratok_kozt_kertesz_vilmos_varkonyi_andras","timestamp":"2020. június. 22. 11:03","title":"350 ezer ember rajong Vili bácsiért Twitteren úgy, hogy azt sem tudják, ki ő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f3219733-ce8f-41d2-85a1-24a40a5f37a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eb37d4c-816f-4bf8-88c2-59ce513b09d2","keywords":null,"link":"/elet/20200621_A_herceg_is_csak_apa_plane_ha_meg_szulinapja_is_van","timestamp":"2020. június. 21. 13:21","title":"A herceg is csak apa, pláne ha még szülinapja is van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8edb215c-b9aa-4d0a-9a03-07f7d85dc31d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Majdnem kétmilliárd forintért kelt az egy árverésen az a gitár, amin a zenész pár hónappal a halála előtt játszott. ","shortLead":"Majdnem kétmilliárd forintért kelt az egy árverésen az a gitár, amin a zenész pár hónappal a halála előtt játszott. ","id":"20200621_Rekordaron_kelt_el_Kurt_Cobain_gitarja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8edb215c-b9aa-4d0a-9a03-07f7d85dc31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fddf42ac-83e4-4fc3-9835-ffdc6177a798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200621_Rekordaron_kelt_el_Kurt_Cobain_gitarja","timestamp":"2020. június. 21. 14:55","title":"Rekordáron kelt el Kurt Cobain gitárja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai érdekeket, mint ahányszor segíti azokat - véli a hírügynökség szemleírója. Szerinte ugyanis Orbán Viktor alatt a magyar kormány belülről gyengíti a NATO-t és az EU-t, miközben kívülről erősödik az orosz és kínai nyomás mindkét szervezetre.","shortLead":"Itt az idő, hogy az Egyesült Államok lépéseket tegyen, miután magyar szövetségese többször gátolja az amerikai...","id":"20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cad882b2-2299-486f-8155-e8babe05cc25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef36204-3015-4968-a958-c5c0765acf73","keywords":null,"link":"/360/20200621_Bloomberg_El_kell_engedni_Orban_kezet","timestamp":"2020. június. 21. 09:15","title":"Bloomberg: Az USA-nak el kell engednie Orbán kezét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most legalábbis ezt mondják a kutatók. A tudósok szerint a vadhúskereskedelem melegágya lehet a betegségeknek.","shortLead":"Most legalábbis ezt mondják a kutatók. A tudósok szerint a vadhúskereskedelem melegágya lehet a betegségeknek.","id":"20200620_koronavirustorzs_koronavirus_patkanyhus_vietnam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c2a3378-9aba-40a7-92e2-20b4c2a7901b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5e97597-9128-45ff-a5ca-4283a6b188f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200620_koronavirustorzs_koronavirus_patkanyhus_vietnam","timestamp":"2020. június. 20. 17:49","title":"Már a patkányokban is ott van a koronavírus, de ez a törzs nem veszélyes ránk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy bokorba dobta a csecsemőt, aki ott életét vesztette.","shortLead":"Egy bokorba dobta a csecsemőt, aki ott életét vesztette.","id":"20200621_Emberoles_miatt_indul_nyomozas_az_ujszulottet_magara_hagyo_no_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7db2950b-89b0-4a42-ada0-d29288119fa8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1f8d195-773b-4459-9f34-bf8bd5098cbe","keywords":null,"link":"/itthon/20200621_Emberoles_miatt_indul_nyomozas_az_ujszulottet_magara_hagyo_no_ellen","timestamp":"2020. június. 21. 09:44","title":"Emberölés miatt indul nyomozás az újszülöttet magára hagyó nő ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A színesbőrű videóbloggerek egy csoportja „rasszista gyakorlat” miatt indít pert a YouTube és az anyagvállalata, a Google ellen. A panaszosok mind azzal érvelnek, hogy a tech cég méltánytalanul törölte vagy archiválta a videóikat.","shortLead":"A színesbőrű videóbloggerek egy csoportja „rasszista gyakorlat” miatt indít pert a YouTube és az anyagvállalata...","id":"20200621_Fekete_youtuberek_pereltek_be_a_Googlet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dfe9238-bb5a-49a4-8761-f6071dcd6092","keywords":null,"link":"/tudomany/20200621_Fekete_youtuberek_pereltek_be_a_Googlet","timestamp":"2020. június. 21. 14:19","title":"Fekete youtuberek perelték be a Google-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe3c7b87-4978-43bf-99cd-373211c7c585","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan készülhetett a szocialista párt nagy port kavart \"mentős videója\"? A Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével eljátszott a gondolattal, hogyan történhetett az ötletelés. Így jutunk el néhány lépésben Scooby-Doo-tól, Kunhalmi Ágnesen keresztül a botrányt kirobbantó felvételig. ","shortLead":"Hogyan készülhetett a szocialista párt nagy port kavart \"mentős videója\"? A Duma Aktuál Kovács András Péter vezetésével...","id":"20200620_Duma_Aktual_Igy_keszult_az_MSZP_mentos_videoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe3c7b87-4978-43bf-99cd-373211c7c585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb620bb3-1ca9-4de2-8efd-87d185cafb30","keywords":null,"link":"/360/20200620_Duma_Aktual_Igy_keszult_az_MSZP_mentos_videoja","timestamp":"2020. június. 20. 19:00","title":"Duma Aktuál: Lehet nem mentős a nő az MSZP videójában, de Mészáros Lőrinc se közgazdász ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]