"A koronavírus-járvány miatt több szolgáltatónál kikapcsolási moratóriumot hirdettek, de a Népszava szerint ennek rövidesen vége." "Újraindulnak a kikapcsolások a hosszú ideje tartozóknál" "2020. június. 30. 07:56"

"M. Kiss Csaba ezúttal azt járja körül beszélgetőpartnerével, Ceglédi Zoltánnal, hogy idehaza miért nyugszanak bele az emberek az alattvalói létbe. A politológus szerint Orbán Viktor alkalmazkodóképessége kiemelkedő, sikeresen hitette el az emberekkel, hogy \"nem kell nagyon ugrálni\", de azért van a rendszernek gyenge pontja." Kiss Csaba ezúttal azt járja körül beszélgetőpartnerével, Ceglédi Zoltánnal, hogy idehaza miért nyugszanak bele az emberek az alattvalói létbe. A politológus szerint Orbán Viktor alkalmazkodóképessége kiemelkedő, sikeresen hitette el az emberekkel, hogy \"nem kell nagyon ugrálni\", de azért van a rendszernek gyenge pontja.","shortLead":"M. "\"Ugyanaz fog történni, mint '90 előtt\" – Ceglédi Zoltán politológus a HVG Terasz vendége" "2020. június. 29. 15:00"

"A Princeton Egyetemen a hétvégén döntöttek arról, hogy más nevet kell adni a demokrata párti Woodrow Wilson elnökről elnevezett közpolitikai iskolának és a bentlakásos kollégiumnak." "Mississippiben megváltoztatják a zászlót, mert a rabszolgaság korára emlékeztet" "2020. június. 29. 05:57"

"Magas volt a részvételi arány vasárnap 17 óráig a lengyelországi elnökválasztás első fordulójában, eddig a szavazásra jogosultak 47,9 százaléka élt választói jogával." "Magas a részvételi arány a lengyelországi elnökválasztáson" "2020. június. 28. 19:49"

"Nem szokványos formavilággal kerül a polcokra augusztusban Magyarországon is a Samsung Odyssey G9, melyet elsősorban játékosoknak szán a gyártó." "Futurisztikus monitort dob piacra a Samsung Magyarországon" "2020. június. 28. 15:03"

"Nem vagyok sem mágus, sem zsonglőr, de érdekel az illúziók, a fantázia világa – mondja magáról Paolo Ventura olasz fotóművész, aki azokat a vizuális érzeteket, élethelyzeteket akarja visszaadni, amelyeket a nagymamája meséi keltettek benne a háborúról." "A járvány miatt elrendelt korlátozások végeztével ismét látogatható műcsarnokbeli kiállítása." "22 fotó mutat be hátborzongató víziót a túlélésről a velencei gettóban" "2020. június. 29. 17:00"

"A még májusban beígért intézkedés körül eddig is gyanúsan nagy volt a nagy csönd." "A Miniszterelnökséget vezető miniszter szavaiból azonban nemcsak az derült ki, hogy nincs ilyen program, hanem, hogy nem is tartaná jó ötletnek, ha lenne." "Szinte semmi sem maradt Orbán nagy ígéretéből: nyoma veszett az állami munkaerő-felszívó programnak" "2020. június. 29. 06:30"

"Nem parancsra lőtték le januárban az ukrán gépet." "Az iráni légvédelem lőtte le az ukrán utasszállítót – erősítette meg a teheráni katonai ügyész" "2020. június. 29. 16:07"