Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem biztos, hogy örül az a felhasználó, akinél a tálcán lévő ikonok mozogni kezdenek. Mindez egy kis hiba következménye, amelyik a Windows 10 májusi frissítése után tűnt fel.","shortLead":"Nem biztos, hogy örül az a felhasználó, akinél a tálcán lévő ikonok mozogni kezdenek. Mindez egy kis hiba...","id":"20200630_windows10_majusi_frissites_ugralo_ikonok_a_talcan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4221a044-ee76-4319-ab97-5bdec9e64b26","keywords":null,"link":"/tudomany/20200630_windows10_majusi_frissites_ugralo_ikonok_a_talcan","timestamp":"2020. június. 30. 10:03","title":"Váratlanul ugrálni kezdenek az ikonok a Windowsban – van egy kis gond frissítéssel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0176e2e-f080-4744-8330-4ef349bc268b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Persze van egy trükk a számolásban.","shortLead":"Persze van egy trükk a számolásban.","id":"20200630_Turistarekord_Sanghajban_a_sarkanyhajo_unnepen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0176e2e-f080-4744-8330-4ef349bc268b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e234345-a6ae-4de3-a1f5-4f0ced16e695","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_Turistarekord_Sanghajban_a_sarkanyhajo_unnepen","timestamp":"2020. június. 30. 12:25","title":"Turistarekord Sanghajban a sárkányhajó-ünnepen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Akkor azt gondolták 110 betegről, hogy tüdőgyulladásuk van, de az olasz hatósgáok most bejelentették, hogy már az új vírussal voltak fertőzöttek.\r

\r

","shortLead":"Akkor azt gondolták 110 betegről, hogy tüdőgyulladásuk van, de az olasz hatósgáok most bejelentették, hogy már az új...","id":"20200630_A_lombardiai_korhazakban_mar_tavaly_novemberben_ott_volt_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7742e7-b5ac-42ae-96a6-9cacaebadfe2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b0d195-0781-412a-8e33-375111815646","keywords":null,"link":"/vilag/20200630_A_lombardiai_korhazakban_mar_tavaly_novemberben_ott_volt_a_koronavirus","timestamp":"2020. június. 30. 20:32","title":"A lombardiai kórházakban már tavaly novemberben ott volt a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f3a1e06-982e-4e85-8030-ae8993fcc769","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A rovar pusztítja a termést, a kormány a rendhagyó megoldásoktól sem riad vissza. Indiában már bevált a kemény rock.\r

","shortLead":"A rovar pusztítja a termést, a kormány a rendhagyó megoldásoktól sem riad vissza. Indiában már bevált a kemény rock.\r

","id":"20200630_Heavy_metal_saska_Nepal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6f3a1e06-982e-4e85-8030-ae8993fcc769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32f1fdc-f498-4eea-b0d0-2882f102f44d","keywords":null,"link":"/elet/20200630_Heavy_metal_saska_Nepal","timestamp":"2020. június. 30. 19:48","title":"Heavy metállal űzik el a sáskákat Nepálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Rákay Philipről és Gréczy Zsoltról is érdekes információt osztott meg a zenész a 24.hu-nak adott interjúban.","shortLead":"Rákay Philipről és Gréczy Zsoltról is érdekes információt osztott meg a zenész a 24.hu-nak adott interjúban.","id":"20200629_Szikora_Robert_Orban_Viktor_ur_szamomra_egy_kivalo_magyar_ember_es_egy_politikusi_geniusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d903dda0-b00d-4bf8-80b4-7129fa0656cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cdf765f-169c-4e81-9535-8aaa679f6ca3","keywords":null,"link":"/elet/20200629_Szikora_Robert_Orban_Viktor_ur_szamomra_egy_kivalo_magyar_ember_es_egy_politikusi_geniusz","timestamp":"2020. június. 29. 13:43","title":"Szikora Róbert: Orbán Viktor úr számomra egy kiváló magyar ember és egy politikusi géniusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c","c_author":"Horn Gábor","category":"velemeny","description":"A vasalódeszkás tanár esete is mutatja, hogy a NER oktatáspolitikája megalázza, elsöpri, kiiktatja azt, aki bárhogyan is eltér a sorvezetőtől. Ráadásul az ellenállásnak legjobb szándékkal sem nevezhető devianciára is engesztelhetetlen szigor vár. Vélemény.","shortLead":"A vasalódeszkás tanár esete is mutatja, hogy a NER oktatáspolitikája megalázza, elsöpri, kiiktatja azt, aki bárhogyan...","id":"20200630_Horn_Gabor_Az_erosek_a_bosszuallok_a_kicsinyesek_vilaga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aefb1d97-9c22-44c5-bdb6-3f925ea3dd9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d936f19e-44ea-4af5-9db9-67fc29a1e43b","keywords":null,"link":"/velemeny/20200630_Horn_Gabor_Az_erosek_a_bosszuallok_a_kicsinyesek_vilaga","timestamp":"2020. június. 30. 16:59","title":"Horn Gábor: Az erősek, a bosszúállók, a kicsinyesek világa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyvíztisztítókból vett minták alapján egy-két héttel előre lehet majd látni, hogy újra meglódul a fertőzések száma.","shortLead":"A szennyvíztisztítókból vett minták alapján egy-két héttel előre lehet majd látni, hogy újra meglódul a fertőzések...","id":"20200629_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_szennyviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=079aca28-a660-4aeb-a0bf-52fc10195d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e37dcb7-dee9-4253-a56d-e68d1ff5f4ce","keywords":null,"link":"/itthon/20200629_koronavirus_jarvany_masodik_hullam_szennyviz","timestamp":"2020. június. 29. 21:51","title":"Megjósolható a szennyvízből, mikor érkezik a járvány második hulláma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Beszédes fotót osztott meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.","shortLead":"Beszédes fotót osztott meg Facebook-oldalán az Országos Mentőszolgálat.","id":"20200629_napon_hagyott_auto_levego_forrosag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=179e9ff9-573c-457b-b1d9-01354c353666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5836fb82-e36c-40a4-b277-085e6f9191a0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200629_napon_hagyott_auto_levego_forrosag","timestamp":"2020. június. 29. 12:24","title":"Már 5 perc alatt nagyon forróvá válhat a levegő egy kocsiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]