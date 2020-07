Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre „mindig büszke leszek” – írta a közösségi oldalán.","shortLead":"Erre „mindig büszke leszek” – írta a közösségi oldalán.","id":"20200703_fidesz_menczer_tamas_kubatov_gabor_szijjarto_peter_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f610df1-142d-40d5-8331-e416f80cc75c","keywords":null,"link":"/itthon/20200703_fidesz_menczer_tamas_kubatov_gabor_szijjarto_peter_orban_viktor","timestamp":"2020. július. 03. 11:36","title":"Fidesz-tag lett Menczer Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd14314a-5814-450d-a5b4-2dcfa6bd2a8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László Pál a karantén ideje alatt indult Kanapén című műsorukban, és a nosztalgiázáson túl aktuális kérdések is szóba kerültek. A műsorvezetők az Index.hu körüli helyzetről is kérdezték a reklámszakembert.","shortLead":"Az Est FM alapításának huszadik évfordulója alkalmából beszélgetett Erdélyi Zsolt Supermannel Veiszer Alinda és László...","id":"20200702_erdelyi_superman_zsolt_index_kanapen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd14314a-5814-450d-a5b4-2dcfa6bd2a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7aae1b3-ee97-4ba8-a81c-11644b6b7333","keywords":null,"link":"/itthon/20200702_erdelyi_superman_zsolt_index_kanapen","timestamp":"2020. július. 02. 20:13","title":"Erdélyi Superman Zsolt: Kilenc hónapja még ők hívtak, most sem akarom megölni az Indexet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a","c_author":"Lengyel Miklós","category":"elet","description":"Legkevesebb 50 laptop, tablet és egyéb eszköz tűnt el még áprilisban, de erről nem tájékoztatta az EP tagjait a biztonsági szolgálat. Ezért az Európai Parlament egyik tagja nyomta meg a vészcsengőt: a YouTube-ra is feltett egy képes beszámolót a lopásról.","shortLead":"Legkevesebb 50 laptop, tablet és egyéb eszköz tűnt el még áprilisban, de erről nem tájékoztatta az EP tagjait...","id":"20200704_Laptopokat_loptak_az_Europai_Parlamentbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d252755a-4b18-43e7-ad88-f79f04cbbc5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17ef05c3-fa86-4f0a-9913-a80ead6da1e8","keywords":null,"link":"/elet/20200704_Laptopokat_loptak_az_Europai_Parlamentbol","timestamp":"2020. július. 04. 08:55","title":"Laptopokat loptak az Európai Parlamentből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megjelent az intézmények részére az állami informatikusképzés pályázati anyaga.","shortLead":"Megjelent az intézmények részére az állami informatikusképzés pályázati anyaga.","id":"20200704_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_allami_informatikuskepzesrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2561046c-5985-42a6-8ca4-52b255cab8cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f9381eb-7c28-4eec-9657-77ed7f381f05","keywords":null,"link":"/tudomany/20200704_Ujabb_reszletek_derultek_ki_az_allami_informatikuskepzesrol","timestamp":"2020. július. 04. 11:38","title":"Újabb részletek derültek ki az állami informatikusképzésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A versenyekre pénzért lehet nevezni, amit az kap meg, aki leghamarabb elkapja a koronavírust.","shortLead":"A versenyekre pénzért lehet nevezni, amit az kap meg, aki leghamarabb elkapja a koronavírust.","id":"20200703_virusviadal_fertozesi_verseny_egyesult_allamok_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a23f5ea-c239-4deb-ad8d-ea5fa518dcd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dc3ed-507e-45c9-b7a6-707f24a1a1c4","keywords":null,"link":"/elet/20200703_virusviadal_fertozesi_verseny_egyesult_allamok_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 05:34","title":"Vírusviadalokon próbálnak megfertőződni az amerikai fiatalok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635","c_author":"HVG","category":"360","description":"Három neves szerző műveit ajánljuk, de nem mind könnyű olvasmány.","shortLead":"Három neves szerző műveit ajánljuk, de nem mind könnyű olvasmány.","id":"202027_konyv__abszurd_antologia_zoltan_gabor_szep_versek_1944","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d17fba95-c324-4382-9a0d-575d47c9f635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0cdb7d0-237a-43b5-b598-160bd99dc05f","keywords":null,"link":"/360/202027_konyv__abszurd_antologia_zoltan_gabor_szep_versek_1944","timestamp":"2020. július. 03. 16:00","title":"Régi és mai magyar panoptikum – online és offline olvasnivalók a nyárra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6248fd-d211-4365-8de9-4f82184c2b0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Brit sajtóértesülések szerint a teljes listán 70-75 ország szerepel.","shortLead":"Brit sajtóértesülések szerint a teljes listán 70-75 ország szerepel.","id":"20200703_karantenkotelezettseg_anglia_brit_kormany_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba6248fd-d211-4365-8de9-4f82184c2b0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a878598c-c3ec-4d96-b63c-80ac7f277fc1","keywords":null,"link":"/vilag/20200703_karantenkotelezettseg_anglia_brit_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. július. 03. 07:22","title":"A jövő héttől több országból is karanténkötelezettség nélkül lehet beutazni Angliába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyüzem lesz pénteken az Országgyűlésben, Budapesten együtt erősebb az ellenzék, Deutsch Tamás bírósági ítéletet kritizál. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Nagyüzem lesz pénteken az Országgyűlésben, Budapesten együtt erősebb az ellenzék, Deutsch Tamás bírósági ítéletet...","id":"20200703_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1283377-2616-4eab-83ea-4b4f9fc65496","keywords":null,"link":"/360/20200703_Radar360","timestamp":"2020. július. 03. 08:00","title":"Radar360: Költségvetés, iskolaőrség és SZFE a Parlament előtt, kint közben tüntetnek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]