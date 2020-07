Gyomaendrőd polgármestere posztolta a kisváros Facebook-oldalán azt a levelet, amelyben tíz másik polgármesterrel együtt azt kérték Pintér Sándortól, vessék be a hagyományos légi kémiai permetezést is, mert különben a Körösök völgyében élőket megeszik a szúnyogok. Azt az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóság is közölte hétfőn a honlapján, hogy a Tisza-tó, és Szolnok környékén, valamint néhány szabolcsi településen a héten már nemcsak földi, hanem légi kémiai gyérítést is végeznek. A békési települések, amelyek a gyomaendrődi polgármesterrel együtt írtak Pintér Sándornak, az OKF közleményében még nem szerepelnek.

Gyomaendrőd polgármestere Pintér Sándornak írt levelében azt javasolta, hogy már meglévő hatóanyagokat egészítsék ki valamely természetes szerrel, ezt pedig nemzeti hatáskörben elbírált vegyszerként fogadják el. Toldi Balázs és társainak másik javaslata az volt, hogy egy különleges helyzet érvénybe léptetésével tegyék lehetővé a levegőből való kémiai gyérítést, ahogy az információi szerint megtörtént Romániában és Horvátországban is.

Hétfőn a térség szúnyoggyérítési konzorciumának vezetői posztját betöltő Toldi arról számolt be, hogy az országos tiszti főorvos engedélyezte számukra a légi vegyszeres gyérítést, ami Gyomaendrődön és a csatlakozott tíz település területén a jövő héten lesz esedékes. Megkerestük a gyomaendrődi polgármestert, aki elmondta, hogy ugyan nem kaptak hivatalos választ a levelükre, de az OKF honlapján hétfőn közzétett közleményből arra következtettek, hogy az abban a légi kémiai gyérítésre vonatkozó tájékoztatás rájuk is vonatkozik.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Tószeg, több más településsel együtt a Miniszterelnökséget vezető minisztert kereste meg. Gyuricza Miklós polgármester tapasztalatai szerint a biológiai módszerek nem sokat értek, illetve a nyári időszakban már nem hatékonyak. A település saját költségen vásárolt egy permetezőautót, hogy a központi földi gyérítésen túl is permetezzenek, de ezzel sem értek el gyakorlatilag semmit, hiszen az útról permetezve nem érték el a szúnyogok élőhelyeit. A polgármester információi szerint az országos tiszti főorvos, élve az egészségügyi készültség miatt kapott jogkörével, engedélyezte a légi kémiai irtást az uniós tiltás ellenére is. Tószegen azt remélik, hogy nem csak egyszeri alkalomra kapták az engedélyt, mert akkor két hét múlva ismét megeszik a lakosokat a szúnyogok.

Megkerestük a katasztrófavédelmet, amely 2013 óta koordinálja a központilag finanszírozott szúnyoggyérítést. Azt kérdeztük, összesen hány településen kaptak engedélyt az EU által tiltott légi kémiai permetezésre. Az Országos Katasztrófavédelmi Igazgatóságtól azt a választ kaptuk, hogy egyedi engedélyt adott ki az országos tiszti főorvos, kizárólag a katasztrófavédelem számára a Deltasect Plus 1,2 ULV szer használatára. Az Igazgatóság ugyanakkor azt is közölte, hogy

a légi permetezésre szóló engedély csupán ideiglenes, és azért van rá szükség, mert kirívóan nagy tömegben vannak szúnyogok, amelyek járványügyi szempontból is aggályosak lehetnek, tehát betegségeket is terjeszthetnek.

A katasztrófavédelem egyebek mellett azt is írta, hogy kiemelt céljuk a biológiai szúnyoggyérítés arányának növelése. Ennek érdekében a szakemberek részletesen feltérképezik azokat a tenyészőhelyeket, ahol évről éve sok szúnyog fejlődik ki. A részletes térképek birtokában a biológiai gyérítések részarányát, valamint a kezelések hatékonyságát jelentősen növelni lehet. A felméréseket és az adatok feldolgozását szakértők végzik, akik a nemzetközi és a hazai protokolloknak megfelelően járnak el. A korszerű térinformatikai adatbázis elkészítéséhez drónokat is használnak.

Nemrég írt a hvg.hu arról, hogy Magyarországot, bár évek óta ismert volt, hogy az idei évtől nem engedélyezett a légi vegyszeres irtás, mégis felkészületlenül érte az átállás. Pedig más európai országokban lényegében évek óta kizárólagosan biológiai módszereket alkalmaznak, sikerrel. A 2013 óta a központi gyérítést végző cégek konzorciuma a legutóbbi, januárban elnyert közbeszerzés szerint azt vállalták, hogy összesen évente 30 ezer hektáron végeznek biológiai gyérítést, 770 ezer hektáron pedig kémiai szerekkel irtják a szúnyogokat. A két év alatt, amelyre a megrendelés szól, négy és félmilliárd forintos keretből gazdálkodhatnak.