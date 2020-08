Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2380207b-5092-4004-8dcf-120abbe1c5c7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először jövő héten, a váci vonalon indul újra a motorvonat.","shortLead":"Először jövő héten, a váci vonalon indul újra a motorvonat.","id":"20200818_KISS_emeletes_vonat_motorvonat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2380207b-5092-4004-8dcf-120abbe1c5c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351d3a07-1e93-4ae9-8d53-e47d58bf6e6a","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_KISS_emeletes_vonat_motorvonat","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:30","title":"Újra forgalomba áll a KISS emeletes vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy másikat pedig Fradi-szurkolók.","shortLead":"Egy másikat pedig Fradi-szurkolók.","id":"20200817_novak_elod_mi_hazank_budapest_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo_lmbtq","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ab71a45-6b72-4d9a-8e10-678797a3ee05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808aba8f-7740-4359-b7f2-47957a46b7aa","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_novak_elod_mi_hazank_budapest_varoshaza_szivarvanyos_zaszlo_lmbtq","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:45","title":"Visszakerült a szivárványos zászló a budapesti városházára, amit Novák Előd szedett le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Petőfi Irodalmi Múzeumnak szeptembertől újabb feladatai lesznek.","shortLead":"A Petőfi Irodalmi Múzeumnak szeptembertől újabb feladatai lesznek.","id":"20200818_Demeter_Szilardhoz_kerul_a_Cseh_Tamas_Archivum_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=055f713b-c843-44f4-8bb8-4a38ee31dcb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84630d7b-c55c-41cb-98ed-a865d821730d","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Demeter_Szilardhoz_kerul_a_Cseh_Tamas_Archivum_is","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:34","title":"Demeter Szilárdhoz kerül a Cseh Tamás Archívum is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Azok, akik használják a Facebook-birodalom szolgáltatásait, hamarosan bármelyik alkalmazásba is lépnek be, mindegyikben megtalálják a többibe érkezett üzeneteket is. Az egyesítés már el is kezdődött, elsőként az Egyesült Államokban.","shortLead":"Azok, akik használják a Facebook-birodalom szolgáltatásait, hamarosan bármelyik alkalmazásba is lépnek be, mindegyikben...","id":"20200817_instagram_facebook_messenger_chat_beszelgetes_uzenetkuldes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955d1d85-71ea-4d28-9f8c-c64aa2a80b1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d999af21-47be-4b05-852e-460ae068131b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_instagram_facebook_messenger_chat_beszelgetes_uzenetkuldes","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:03","title":"Összeolvad a Facebook Messenger és az Instagram üzenetküldője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","shortLead":"Egy fasiszta báb – mondta a jelenlegi elnök a demokrata Joe Bidenről egyik kampányállomásán.","id":"20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2e86f7d-8635-46b1-bcc3-0e0276d6fa0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a22c87-af3b-4260-a141-20575e4984ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_donald_trump_joe_biden_elnokvalasztas_usa_kampany","timestamp":"2020. augusztus. 18. 05:03","title":"Trump szerint ellenfelében, Bidenben \"semmi izgató nincs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három jegyvizsgálóra is rátámadtak a hétvégén a MÁV járatain. A Kamilla InterCityn egy maszk nélkül utazó férfi köpködött.","shortLead":"Három jegyvizsgálóra is rátámadtak a hétvégén a MÁV járatain. A Kamilla InterCityn egy maszk nélkül utazó férfi...","id":"20200818_kalauz_tapetavago_bantalmazas_mav","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f2d207-4a28-4d3f-8899-338008e18de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a8eea5b-3c7e-4bdf-954f-cab9ba9dfcb2","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_kalauz_tapetavago_bantalmazas_mav","timestamp":"2020. augusztus. 18. 08:50","title":"Tapétavágóval támadt egy fiatal kalauzra egy férfi a lajosmizsei vonalon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6e60569-3341-497b-966b-acb52a90abef","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Három k: a kormányzati kavarás, a kánikula és a koronavírus adta meg a nyár tematikáját Belgiumban. Rekordok sora dőlt meg az országban.","shortLead":"Három k: a kormányzati kavarás, a kánikula és a koronavírus adta meg a nyár tematikáját Belgiumban. Rekordok sora dőlt...","id":"20200817_Szeretettel_Brusszelbol_Minden_tekintetben_forrora_sikerult_es_rekordokat_dontott_a_belga_nyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6e60569-3341-497b-966b-acb52a90abef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438b514f-7e62-4377-a80a-049111c4da15","keywords":null,"link":"/360/20200817_Szeretettel_Brusszelbol_Minden_tekintetben_forrora_sikerult_es_rekordokat_dontott_a_belga_nyar","timestamp":"2020. augusztus. 18. 11:00","title":"Szeretettel Brüsszelből: Minden tekintetben forróra sikerült a belga nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58132db5-0af2-4bac-b94c-d8aac0187c32","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"87 évesen meghalt Mercedes Barcha, Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író özvegye, akiről a művész azt írta, ő tette lehetővé fő műve, a Száz év magány megírását.



","shortLead":"87 évesen meghalt Mercedes Barcha, Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író özvegye, akiről a művész azt írta...","id":"20200817_Meghalt_Gabriel_Garcia_Marquez_ozvegye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58132db5-0af2-4bac-b94c-d8aac0187c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cdf581-2d8d-42c8-82ad-ea6bdfed373f","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_Meghalt_Gabriel_Garcia_Marquez_ozvegye","timestamp":"2020. augusztus. 17. 09:37","title":"Meghalt Gabriel García Márquez özvegye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]