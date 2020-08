Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"421b1876-a19c-4d45-967f-6a8826bf18a9","c_author":"Kacskovics Mihály","category":"itthon","description":"Megkülönböztetés egyiküket sem érte, sőt volt, akit inkább előtérbe helyeztek a párton belül, hogy példát mutassanak a Fidesznek – így vallottak mindennapjaikról melegségüket nyíltan felvállaló ellenzéki magyar politikusok egy keddi kerekasztal-beszélgetésen. Ettől függetlenül nem gondolják, hogy ajtóstul kellene rontani a házba, előbb a társadalommal kell megértetni, miért fontos az esélyegyenlőség. Kormányra kerülésük esetén azonban az Isztambuli Egyezményt azonnal ratifikálnák és eltörölnék a tavasszal elfogadott 33-as törvényt.","shortLead":"Megkülönböztetés egyiküket sem érte, sőt volt, akit inkább előtérbe helyeztek a párton belül, hogy példát mutassanak...","id":"20200819_politika_meleg_LMBTQ_pride","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=421b1876-a19c-4d45-967f-6a8826bf18a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab66f3cf-d783-4f57-9d95-3d5b5e05a74b","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_politika_meleg_LMBTQ_pride","timestamp":"2020. augusztus. 19. 13:20","title":"„A párton belül sem tudom, hogy ki meleg”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429859f5-bbe5-4e04-aa97-374ba9c90c03","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A héten még csak munkalassító sztrájkot tartanak az ortopédcipő-készítők, viszont ha nem emelnek a 10 éve megállapított hatósági árakon, akkor jöhet a teljes munkabeszüntetés is akár.","shortLead":"A héten még csak munkalassító sztrájkot tartanak az ortopédcipő-készítők, viszont ha nem emelnek a 10 éve megállapított...","id":"20200818_sztrajk_ortoped_cipokeszitok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=429859f5-bbe5-4e04-aa97-374ba9c90c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e182a45b-d332-4480-865a-b6d1933e847a","keywords":null,"link":"/kkv/20200818_sztrajk_ortoped_cipokeszitok","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:34","title":"Sztrájkot hirdettek az ortopédcipő-készítők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A résztvevők ülve élvezhetik a koncerteket, létszámkorlátozás nélkül.

","shortLead":"A résztvevők ülve élvezhetik a koncerteket, létszámkorlátozás nélkül.

","id":"20200818_Negyezren_bulizhatnak_egyutt_Debrecenben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=850e2985-ef97-4255-9f83-e4e59f1932e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85fb07a3-857b-4357-8011-31caabb3401e","keywords":null,"link":"/kultura/20200818_Negyezren_bulizhatnak_egyutt_Debrecenben","timestamp":"2020. augusztus. 18. 20:00","title":"Négyezren bulizhatnak együtt a debreceni Nagyerdei Stadionban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Gennadij Sutovot még augusztus 11-én lőtték fejbe.","shortLead":"Gennadij Sutovot még augusztus 11-én lőtték fejbe.","id":"20200819_aldozat_feherorosz_tuntetesek_Belarusz_Minszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c2f6d7f-8b95-4e48-bead-3ce81961fdf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dd0b68e-6a90-4809-b1c0-f61c40171321","keywords":null,"link":"/vilag/20200819_aldozat_feherorosz_tuntetesek_Belarusz_Minszk","timestamp":"2020. augusztus. 19. 14:11","title":"Újabb áldozata van a fehérorosz tüntetéseknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425cbeb0-bca9-4869-be13-873f4d6a0ecd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Ferencváros legyőzte a svéd bajnokság első helyezettjét és ezzel továbbjutott a selejtezők következő fordulójába, ahol a skót Celtic Glasgow lesz az ellenfele.","shortLead":"A Ferencváros legyőzte a svéd bajnokság első helyezettjét és ezzel továbbjutott a selejtezők következő fordulójába...","id":"20200819_Ferencvaros_Djurgarden_BL_selejtezo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=425cbeb0-bca9-4869-be13-873f4d6a0ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ac6e5fb-0f85-44c0-b519-a712117fddaa","keywords":null,"link":"/sport/20200819_Ferencvaros_Djurgarden_BL_selejtezo","timestamp":"2020. augusztus. 19. 18:58","title":"A Ferencváros megverte a Djurgardent és továbbjutott a BL-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A máltai szabályok szerint azonban a szuperjachtot nem lehet bérbeadni, csak a tulajdonosa, illetve a vendégei használhatják.","shortLead":"A máltai szabályok szerint azonban a szuperjachtot nem lehet bérbeadni, csak a tulajdonosa, illetve a vendégei...","id":"20200819_Heti_60_millioert_berelheto_egy_olyan_luxusjacht_amin_Szijjarto_utazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ba319b4-8f53-4cb7-adb3-eb7c5a1bd24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24bd15d-cd35-43cc-95b1-9f426b6d2b0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200819_Heti_60_millioert_berelheto_egy_olyan_luxusjacht_amin_Szijjarto_utazott","timestamp":"2020. augusztus. 19. 19:28","title":"Heti 60-70 millióért bérelhető egy olyan luxusjacht, amin Szijjártó utazott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efe228d3-8307-4605-ba12-17d94ebe9c6d","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Nagyobb méret, szebb kijelző, távolabbra látó kamera és nem utolsósorban okosabb ceruza. Ezek a Samsung új csúcsmobiljának legfőbb ismertetőjelei, a közel félmillió forintos árcédulán kívül.","shortLead":"Nagyobb méret, szebb kijelző, távolabbra látó kamera és nem utolsósorban okosabb ceruza. Ezek a Samsung új...","id":"20200818_samsung_galaxy_note20_ultra_teszt_velemeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=efe228d3-8307-4605-ba12-17d94ebe9c6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1655aabd-5dec-4982-b867-44b7b91ce45a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_samsung_galaxy_note20_ultra_teszt_velemeny","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:01","title":"Mindennek a teteje: teszten a Samsung legkomolyabb telefonja, a Galaxy Note20 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"173227ef-3950-4574-a261-49d8d1cff48c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több rákos megbetegedés hátterében is a humán papillóma vírus állhat.","shortLead":"Több rákos megbetegedés hátterében is a humán papillóma vírus állhat.","id":"20200819_Ingyenes_HPVoltast_szeretne_a_hetedikes_fiuknak_az_MTA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=173227ef-3950-4574-a261-49d8d1cff48c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1ce3fb-7442-4e89-9fbc-ea679d33de45","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Ingyenes_HPVoltast_szeretne_a_hetedikes_fiuknak_az_MTA","timestamp":"2020. augusztus. 19. 20:21","title":"Ingyenes HPV-oltást szeretne a hetedikes fiúknak az MTA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]