Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA GOES-16 nevű időjárási műholdja percenként rögzítette, hol tart épp a Laura hurrikán, majd az adatokból a Wisconsini Egyetem kutatói állítottak össze egy videót.","shortLead":"A NASA GOES-16 nevű időjárási műholdja percenként rögzítette, hol tart épp a Laura hurrikán, majd az adatokból...","id":"20200829_laura_hurrikan_goes_16_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecd71ec8-dc73-45e1-898a-ff8348188083","keywords":null,"link":"/tudomany/20200829_laura_hurrikan_goes_16_muhold","timestamp":"2020. augusztus. 29. 19:03","title":"Videó: felvette a műhold, hogyan csapott le Amerikára a Laura hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63d0a166-5356-435b-a8ac-f5eb7fc402ac","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Megtartották az MTV Video Music Awards díjátadóját – a pandémia miatt közönség nélkül. A ceremónián Lady Gaga mellett Ariana Grande, a BTS, Taylor Swift, H.E.R., Maluma, Machine Gun Kelly, Megan Thee Stallion illetve a The Weeknd is díjazott lett.



","shortLead":"Megtartották az MTV Video Music Awards díjátadóját – a pandémia miatt közönség nélkül. A ceremónián Lady Gaga mellett...","id":"20200831_Lady_Gaga_lett_az_ev_eloadoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=63d0a166-5356-435b-a8ac-f5eb7fc402ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc7912ef-218c-4fcf-a041-c7196d885b5f","keywords":null,"link":"/kultura/20200831_Lady_Gaga_lett_az_ev_eloadoja","timestamp":"2020. augusztus. 31. 10:13","title":"Lady Gaga lett az év előadója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f41b4c9-7c6b-4bf7-913f-dbf02924b900","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tüntetők maszk nélkül vonultak a kormányzói hivatal elé.","shortLead":"A tüntetők maszk nélkül vonultak a kormányzói hivatal elé.","id":"20200831_boston_tuntetes_influenza","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f41b4c9-7c6b-4bf7-913f-dbf02924b900&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92af33ad-9d48-4769-96f0-5d3165ec2a7b","keywords":null,"link":"/vilag/20200831_boston_tuntetes_influenza","timestamp":"2020. augusztus. 31. 05:10","title":"A kötelező influenzaoltás ellen tüntettek Bostonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos vadásznapon beszélt az 55 milliárdos vadászkiállításról, arról, hogy az acél esetleg veszélyesebb az ólomnál, és hogy a vadászokat megilleti az adókönnyítés, mert manapság nehéz idők járnak.","shortLead":"Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Nagy István agrárminiszter szombaton a Zala megyei Pölöskén tartott országos...","id":"20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3bacfc0-c223-4dd2-992a-62c62a24187e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a60034-a264-4db7-b6a2-26ab1be09b2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_vadaszok_megkoszontek_Semjennek_a_kistafirozast","timestamp":"2020. augusztus. 30. 15:14","title":"A vadászok megköszönték Semjénnek a kistafírozást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb2b361-1294-499c-805e-1615fb6a1c89","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még 19 éve szerezhetett hamis diplomát, most bukott le vele.","shortLead":"Még 19 éve szerezhetett hamis diplomát, most bukott le vele.","id":"20200831_hamis_diploma_siofok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8fb2b361-1294-499c-805e-1615fb6a1c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a85469d-7c03-4979-8657-679001396d34","keywords":null,"link":"/itthon/20200831_hamis_diploma_siofok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 09:05","title":"Hamis diplomával taníthatott egy nő Siófokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59 százalékát bénította meg.","shortLead":"A hurrikán miatti kényszerű leállások a térség kőolaj-felhozatalának a 82 százalékát, a földgázénak pedig az 59...","id":"20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09a90fe8-ef0c-4d02-b4df-6f3370498e8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fff012e-642d-4462-bd91-eabce325854c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200830_A_Laura_jelentosen_visszavetette_az_olaj_es_gaztermelest_a_Mexikoiobolben","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:18","title":"A Laura jelentősen visszavetette az olaj- és gáztermelést a Mexikói-öbölben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ba85e9-d769-4cc3-aaa2-99b65e6b1410","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Valeurs Actuelles állítás szerint \"összetett fikciót\" közöltek, a francia elit a Nemzeti Frontig elítélte.","shortLead":"A Valeurs Actuelles állítás szerint \"összetett fikciót\" közöltek, a francia elit a Nemzeti Frontig elítélte.","id":"20200830_Rabszolgakent_rajzolt_le_egy_fekete_kepviselonot_egy_szelsojobbos_francia_lap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1ba85e9-d769-4cc3-aaa2-99b65e6b1410&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d29157-51a8-49ce-b30b-bbbaac317186","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Rabszolgakent_rajzolt_le_egy_fekete_kepviselonot_egy_szelsojobbos_francia_lap","timestamp":"2020. augusztus. 30. 16:00","title":"Rabszolgaként rajzolt le egy fekete képviselőnőt egy szélsőjobbos francia lap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három dolgozó tesztje lett pozitív az Óbudai Százszorszép Óvodában.","shortLead":"Három dolgozó tesztje lett pozitív az Óbudai Százszorszép Óvodában.","id":"20200830_70_gyereket_erinthet_a_koronavirusfertozes_egy_obudai_ovodaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e909d82-dcc7-437b-a4dd-21078f423eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56da6ff5-3997-4d4a-96ae-e1a3f7579fe6","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_70_gyereket_erinthet_a_koronavirusfertozes_egy_obudai_ovodaban","timestamp":"2020. augusztus. 30. 14:46","title":"70 gyereket érinthet a koronavírus-fertőzés egy óbudai óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]