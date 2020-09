Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az UEFA és a magyar hatóságok tárgyalásain múlhat, hogy egyáltalán megtartják-e a mérkőzést.","shortLead":"Az UEFA és a magyar hatóságok tárgyalásain múlhat, hogy egyáltalán megtartják-e a mérkőzést.","id":"20200901_uefa_europai_szuperkupa_puskas_arena_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"888c9f7e-6eb0-4e91-a67c-96e172faa6c9","keywords":null,"link":"/sport/20200901_uefa_europai_szuperkupa_puskas_arena_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 01. 15:29","title":"Veszélyben van a budapesti Európai Szuperkupa-döntő a német sajtó szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b679568-82bc-428b-8c03-e90253d4a924","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy ideje már hallani arról, hogy lesz az idei egyik Samsung csúcstelefonnak, a Galaxy S20-nak egy picit gyengébb, viszont olcsóbb változata. A Samsung bolgár weboldalán már meg is jelent a Galaxy S20 FE neve, de vélhetően idő előtt, mert gyorsan le is vették a vonatkozó tartalmat.","shortLead":"Egy ideje már hallani arról, hogy lesz az idei egyik Samsung csúcstelefonnak, a Galaxy S20-nak egy picit gyengébb...","id":"20200901_samsung_olcsobb_galaxy_s20_fe_specifikacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b679568-82bc-428b-8c03-e90253d4a924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b6562e-2419-4192-9573-f9496597c945","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_samsung_olcsobb_galaxy_s20_fe_specifikacio","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:33","title":"99%, hogy hamarosan megjelenik az olcsóbb Samsung Galaxy S20","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyorsan szüksége van a BKV-nak új buszokra, hogy amikor elkezdődik a metrófelújítás a belső kerületekben, akkor is legyen elég metrópótló, de az állam csak 2021-ben adna pénzt.","shortLead":"Gyorsan szüksége van a BKV-nak új buszokra, hogy amikor elkezdődik a metrófelújítás a belső kerületekben, akkor is...","id":"20200901_bkv_busz_vasarlas_hitel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=541070a8-b19e-4ad0-b944-2f652af983f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c9af488-cddf-457a-bbfe-57d4b94d351a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200901_bkv_busz_vasarlas_hitel","timestamp":"2020. szeptember. 01. 07:18","title":"Hitelből vásárolna új buszokat a BKV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés szinte kizárólag az alsó-közép árkategóriában látszik, a prémiumszegmensben egyáltalán nem.","shortLead":"6-8 millióval nőtt a beruházások ára az áfaemelés, illetve az anyagárak és a bérköltségek növekedése miatt. A csökkenés...","id":"20200902_megroppant_keszhazpiac","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f83d1068-0896-401a-bc42-ceaea0ebb375&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ea95324-b37b-4c2d-880d-ec857f6090cc","keywords":null,"link":"/kkv/20200902_megroppant_keszhazpiac","timestamp":"2020. szeptember. 02. 05:22","title":"Az áfaemelés és a drágulás megroppantotta a magyar készházpiacot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7937611-d37f-45a6-85c0-a26d644c163a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapja kaptuk a hírt, hogy különleges két kijelzővel ellátott telefonon dolgozik az LG. Most videón is megnézhető, hogyan is működne a gyakorlatban.","shortLead":"Néhány hónapja kaptuk a hírt, hogy különleges két kijelzővel ellátott telefonon dolgozik az LG. Most videón is...","id":"20200901_video_lg_wings_ketkijelzos_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7937611-d37f-45a6-85c0-a26d644c163a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5013456-a0a8-4004-942d-f896085d7357","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_video_lg_wings_ketkijelzos_telefon","timestamp":"2020. szeptember. 01. 10:03","title":"Videón az LG Wings, a gyártó különleges telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ba59d72-5428-4ff9-802a-bef720b720b5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A belga külügy jelezte, hogy nem engedélyezett a belépés Magyarországra.","shortLead":"A belga külügy jelezte, hogy nem engedélyezett a belépés Magyarországra.","id":"20200901_Belgium_Magyarorszag_tiltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ba59d72-5428-4ff9-802a-bef720b720b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cad2e83a-9679-4fbf-b1d4-b8504c52223c","keywords":null,"link":"/vilag/20200901_Belgium_Magyarorszag_tiltas","timestamp":"2020. szeptember. 01. 19:06","title":"Belgium nem ajánlja az utazást Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","shortLead":"A diplomázó diákjainak írt levelet, hogy megmagyarázza a döntését.","id":"20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=65142865-cf9e-4650-96b1-7f4eec7950c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e9fb02-8c38-4205-b85d-2de573b7b57d","keywords":null,"link":"/kultura/20200901_Enyedi_Ildiko_is_felmondott_a_Szinhaz_es_Filmmuveszeti_Egyetemen","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:16","title":"Enyedi Ildikó is felmondott a Színház és Filmművészeti Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hallgatók már most több fertőzöttről beszélnek, és várhatóan a hivatalos számok is emelkednek majd.","shortLead":"A hallgatók már most több fertőzöttről beszélnek, és várhatóan a hivatalos számok is emelkednek majd.","id":"20200901_corvinus_golyatabor_18_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbff15a9-35f7-4736-b18c-21a99539f949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d25f76-4999-4e5e-a918-71799e3c81af","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_corvinus_golyatabor_18_fertozott","timestamp":"2020. szeptember. 01. 14:37","title":"Legalább 18-an kapták el a koronavírust a Corvinus gólyatáborában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]