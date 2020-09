Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"758c4b3c-f34b-49c2-bf1c-6605c0b8827f","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"Olyan programokat tudnának megvalósítani az önkormányzatok, amelyekre sem uniós, sem hazai források nincsenek. Lassan már a következő uniós ciklusról kellene beszélni, de még a 2014–20-as pénzről sem állapodtak meg. ","shortLead":"Olyan programokat tudnának megvalósítani az önkormányzatok, amelyekre sem uniós, sem hazai források nincsenek. Lassan...","id":"20200918_norveg_alap_onkormanyzatok_toosz_allami_szervek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=758c4b3c-f34b-49c2-bf1c-6605c0b8827f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43c2fb27-143c-4807-b783-7e6bd0c9a8d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200918_norveg_alap_onkormanyzatok_toosz_allami_szervek","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:10","title":"Állami szerveknek is fájhat a Norvég Alap miatti szkanderezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Arra próbált rávenni egy hivatali ügyintézőt egy férfi, hogy segítsen útlevelet szerezni külföldieknek.","shortLead":"Arra próbált rávenni egy hivatali ügyintézőt egy férfi, hogy segítsen útlevelet szerezni külföldieknek.","id":"20200918_vesztegetes_itelet_kormanyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f21cfcd2-c1d6-4a4f-9003-fd72849f20d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5af9211f-e99e-492a-8a67-b77aace8b69f","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_vesztegetes_itelet_kormanyhivatal","timestamp":"2020. szeptember. 18. 15:55","title":"Másfél évet kapott a férfi, aki kormányhivatali dolgozót akart megvesztegetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Idén 100, jövőre 500, 2024-re 1600 automata átvevőpontot telepítenének országszerte. Fél perces QR-kódos átvételt, bankkártyás fizetést ígérnek, hatékonyabb működést remélnek.","shortLead":"Idén 100, jövőre 500, 2024-re 1600 automata átvevőpontot telepítenének országszerte. Fél perces QR-kódos átvételt...","id":"20200918_csomagautomatahalozat_emag_extreme_digital_ekereskedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab864277-5ac2-4518-9c86-db7a0635018a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44e63ce-b500-4d21-8f72-3743693e12b4","keywords":null,"link":"/kkv/20200918_csomagautomatahalozat_emag_extreme_digital_ekereskedelem","timestamp":"2020. szeptember. 18. 12:39","title":"Csomagautomatákkal szórja meg az országot eMAG és az Extreme Digital","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hét játékos koronavírustesztje lett pozitív.","shortLead":"Hét játékos koronavírustesztje lett pozitív.","id":"20200918_pvsk_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e74ac569-bdea-4a27-9edc-d79cb9824ed0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334084ed-ea4f-4a24-b22d-012f8ae75d23","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_pvsk_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:42","title":"A pécsi NB I.-es kosárlabdacsapat fele megfertőződött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9f8f99-a7d9-43b8-9c47-cedbce27aa8c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A történelmi helyszínek felkutatása mellett a mezőgazdasági területek parlagfűvel való szennyezettségét és a járműforgalmat is vizsgálhatják a jövőben drónok segítségével. A fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) zajlanak.","shortLead":"A történelmi helyszínek felkutatása mellett a mezőgazdasági területek parlagfűvel való szennyezettségét és...","id":"20200919_pte_mik_dronok_zalazone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9c9f8f99-a7d9-43b8-9c47-cedbce27aa8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde936f8-8ffb-4197-bbe7-aa59bcf9cbec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_pte_mik_dronok_zalazone","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:03","title":"Drónokkal figyeltetnék a forgalmat, így gyorsan át lehetne kapcsolni a jelzőlámpákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de36b5d4-2021-47bb-98b9-4761d9fd2f9f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung és a brit életmódlap, a Dezeen kihirdette az Out of the Box tervezői versenyének legjobb pályamunkáit és a győzteseket.","shortLead":"A Samsung és a brit életmódlap, a Dezeen kihirdette az Out of the Box tervezői versenyének legjobb pályamunkáit és...","id":"20200918_dezeen_samsung_out_of_the_box_kornyezetbarat_csomagolas_kartondoboz_allatka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de36b5d4-2021-47bb-98b9-4761d9fd2f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3c6149-c369-458f-b67b-313bd043fa9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_dezeen_samsung_out_of_the_box_kornyezetbarat_csomagolas_kartondoboz_allatka","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:33","title":"Jópofa kartonállatkák hajtogathatók a Samsung tévék dobozából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11063a16-b4a9-402e-9319-dce810fb93bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 36 éves férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.","shortLead":"A 36 éves férfi pszichiátriai kezelés alatt állt.","id":"20200918_felgyujtotta_ferfi_rendorors_belarusz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11063a16-b4a9-402e-9319-dce810fb93bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d840e0db-571e-405c-8707-be25390be7f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_felgyujtotta_ferfi_rendorors_belarusz","timestamp":"2020. szeptember. 18. 17:20","title":"Felgyújtotta magát egy férfi egy rendőrőrs előtt Belaruszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Horvátországban stagnál az új fertőzöttek száma.","shortLead":"Horvátországban stagnál az új fertőzöttek száma.","id":"20200918_Szlovenia_Ukrajna_Horvatorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66398d09-109e-401a-ad75-458664be5973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d80b6274-29b2-4f55-a2fb-73e1e8ee0a8f","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Szlovenia_Ukrajna_Horvatorszag_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:40","title":"Szlovéniában és Ukrajnában is tombol a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]