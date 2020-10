Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Néhány nap leforgása alatt, ugyanannál a lehajtónál vették fel a szabálytalankodó autósokat.","shortLead":"Néhány nap leforgása alatt, ugyanannál a lehajtónál vették fel a szabálytalankodó autósokat.","id":"20201018_Ket_autost_is_levideoztak_a_Szentendrein_ahogy_a_forgalommal_szemben_hajtottak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c702f235-3b94-46d8-ac50-eb4ca2d98d58","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Ket_autost_is_levideoztak_a_Szentendrein_ahogy_a_forgalommal_szemben_hajtottak","timestamp":"2020. október. 18. 17:55","title":"Két autóst is levideóztak a Szentendrein, ahogy a forgalommal szemben hajtanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kersti Kaljulaid észt elnök szerint homofób megjegyzései miatt Mart Helme belügyminiszter nem alkalmas a kormányzásra.\r

","shortLead":"Kersti Kaljulaid észt elnök szerint homofób megjegyzései miatt Mart Helme belügyminiszter nem alkalmas a kormányzásra.\r

","id":"20201017_Esztorszag__a_belugyminiszter_homofob_botranya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e36e9a8a-d73a-412e-960c-60bf11777c42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b47e90e-af81-45ee-882d-bc03397bfc8f","keywords":null,"link":"/vilag/20201017_Esztorszag__a_belugyminiszter_homofob_botranya","timestamp":"2020. október. 17. 19:46","title":"Homofób botrány középpontjában az észt belügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan intézmény, ahol egy jelentkezőnek akár több évet is kell várnia, míg bejut.","shortLead":"Van olyan intézmény, ahol egy jelentkezőnek akár több évet is kell várnia, míg bejut.","id":"20201019_Az_ev_eleje_ota_titkolja_a_kormany_hanyan_varnak_idosotthoni_elhelyezesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095875cd-2d84-4b0a-b8b6-dbd124ff8a74","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Az_ev_eleje_ota_titkolja_a_kormany_hanyan_varnak_idosotthoni_elhelyezesre","timestamp":"2020. október. 19. 07:16","title":"Az év eleje óta titkolja a kormány, hányan várnak idősotthoni elhelyezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc951aa-72d1-4e23-9523-2eb36a801430","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy rendőrautó útját filmezték le, amely szirénázva próbál eljutni minél hamarabb egy vészhelyzethez.","shortLead":"Egy rendőrautó útját filmezték le, amely szirénázva próbál eljutni minél hamarabb egy vészhelyzethez.","id":"20201017_Video_szirenazo_rendorautot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fc951aa-72d1-4e23-9523-2eb36a801430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dcd6b52-e438-47dc-bd02-fc0d9facd231","keywords":null,"link":"/cegauto/20201017_Video_szirenazo_rendorautot","timestamp":"2020. október. 17. 12:10","title":"Szirénázó rendőrautóval szemléltették, mennyire nem megy időnként az elsőbbségadás – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy az olvadó permafroszt akár földcsuszamlásokat is okozhat Alaszkában, ami miatt települések és népszerű turistacélpontok is veszélyben vannak.","shortLead":"Tudósok egy csoportja arra figyelmeztetett, hogy az olvadó permafroszt akár földcsuszamlásokat is okozhat Alaszkában...","id":"20201018_Ujabb_katasztrofa_cunamik_is_fenyegethetik_Alaszkat_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ae7913b-fb4d-4b10-941f-16f72c3d203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178931c6-6c0e-4577-a68e-12c98293cc13","keywords":null,"link":"/zhvg/20201018_Ujabb_katasztrofa_cunamik_is_fenyegethetik_Alaszkat_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2020. október. 18. 11:52","title":"Újabb katasztrófa: cunamik is fenyegethetik Alaszkát a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782de984-07c6-4e53-a83b-8a74d1458ea8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Alpok csúcsai helyett az A38 színpadán prezentálja legújabb albumát a handpan osztrák mestere, Manu Delago.","shortLead":"Az Alpok csúcsai helyett az A38 színpadán prezentálja legújabb albumát a handpan osztrák mestere, Manu Delago.","id":"202042_koncert__alvas_es_ebrenlet_manu_delago_ensemble_circadian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=782de984-07c6-4e53-a83b-8a74d1458ea8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e0c0b4c-5573-487b-b06c-b8d82aa491b6","keywords":null,"link":"/360/202042_koncert__alvas_es_ebrenlet_manu_delago_ensemble_circadian","timestamp":"2020. október. 18. 13:40","title":"Hogyan lesz az alvás fázisaiból zene? - Már nem kell sokat aludni, és kiderül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccec3ac1-2110-440c-9fbe-8a78ef4f4341","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tengerentúlon forgalomba kerülő iPhone 12-esekbe egy másik antennát is épített az Apple, annak nyoma felfedezhető a készülék oldalán. Az európai kiadásba nem véletlenül nem került bele az egység.","shortLead":"A tengerentúlon forgalomba kerülő iPhone 12-esekbe egy másik antennát is épített az Apple, annak nyoma felfedezhető...","id":"20201019_apple_amerikai_iphone_12_mmwave_antenna_5g_halozat_internetezes_usa_europa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ccec3ac1-2110-440c-9fbe-8a78ef4f4341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24701aa3-5e21-40ff-9eab-cfb3873dc453","keywords":null,"link":"/tudomany/20201019_apple_amerikai_iphone_12_mmwave_antenna_5g_halozat_internetezes_usa_europa","timestamp":"2020. október. 19. 07:33","title":"Mi az az extra csík az új iPhone-ok oldalán? Az európai modelleken miért nincs ott?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam; kiosztották a közgazdasági Nobel-díjat. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Lakásfelújítási támogatást jelentett be a kormány; elkészült az őszi adócsomag; 365 forintnál is járt az euróárfolyam...","id":"20201018_Es_akkor_lakasfelujitas_ado_forint_eu_nobel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99804ed2-1da3-4284-b7d8-cdf838ebb5bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f77c461-eb39-4e67-98f2-766e4545c689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201018_Es_akkor_lakasfelujitas_ado_forint_eu_nobel","timestamp":"2020. október. 18. 07:00","title":"És akkor a kormány azt kérte, hogy a lakásfelújításról adjanak számlát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]