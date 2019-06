Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Két szettlabdát is hárított az első szettben az angliai füves torna negyeddöntőjében.\r

","shortLead":"Két szettlabdát is hárított az első szettben az angliai füves torna negyeddöntőjében.\r

","id":"20190621_Kielezett_csataban_jutott_elodontobe_Babos_Timea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=503e7b8c-1318-4816-888d-06f0e2723d5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e170691-5b87-4890-abf4-62ff03ee50d8","keywords":null,"link":"/sport/20190621_Kielezett_csataban_jutott_elodontobe_Babos_Timea","timestamp":"2019. június. 21. 15:35","title":"Kiélezett csatában jutott elődöntőbe Babos Tímea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung új csúcsmobiljáról – ezúttal arról, mikor mutathatják be a készüléket.","shortLead":"Újabb információ látott napvilágot a Samsung új csúcsmobiljáról – ezúttal arról, mikor mutathatják be a készüléket.","id":"20190619_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android_bemutato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0e2206e-339b-4fe9-bde9-338771f7f385","keywords":null,"link":"/tudomany/20190619_samsung_galaxy_note10_okostelefon_android_bemutato","timestamp":"2019. június. 19. 17:35","title":"Megvan, mikor érkezik a Samsung Galaxy Note10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ea4907-e3e8-440d-8ffd-c751182f1b8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Visszavonta az engedélyt a közgyűlés, mert szerintük az uszító tartalom nem méltó a város nevéhez. ","shortLead":"Visszavonta az engedélyt a közgyűlés, mert szerintük az uszító tartalom nem méltó a város nevéhez. ","id":"20190619_Nem_hasznalhatja_Szombathely_nevet_az_ingyenes_hetilap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8ea4907-e3e8-440d-8ffd-c751182f1b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40127db4-ee39-4534-9a49-d3b193c3f649","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_Nem_hasznalhatja_Szombathely_nevet_az_ingyenes_hetilap","timestamp":"2019. június. 19. 20:45","title":"Nem használhatja Szombathely nevét az ingyenes hetilap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"894f9ae1-a70c-4628-a8d9-5280f8d99bfd","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A holland vezetésű nemzetközi vizsgálócsoport megnevezte azt a négy embert, aki a vádak szerint meghatározó szerepet játszott az Amszterdamból Kuala Lumpurba tartó maláj gép lelövésében, 2014 júliusában. A katasztrófában 298 ember vesztette életét. A vizsgálócsoporttal egy napon a Bellingcat oknyomozó portál is közzétette gyanúsítottjai nevét. Valamennyien olyan személyek, akik kapcsolatban álltak Moszkvával, illetve a kelet-ukrajnai szakadárokkal.","shortLead":"A holland vezetésű nemzetközi vizsgálócsoport megnevezte azt a négy embert, aki a vádak szerint meghatározó szerepet...","id":"20190619_Lemoshatatlanul_Moszkvara_eg_a_malaj_gep_lelovese__mar_a_nevek_is_megvannak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=894f9ae1-a70c-4628-a8d9-5280f8d99bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99d17ce-9ce0-46e9-b8c1-e231eaa36152","keywords":null,"link":"/vilag/20190619_Lemoshatatlanul_Moszkvara_eg_a_malaj_gep_lelovese__mar_a_nevek_is_megvannak","timestamp":"2019. június. 19. 17:00","title":"Lemoshatatlanul Moszkvára ég a maláj gép lelövése – megvannak a gyanúsítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az uniós kormányfők - köztük Orbán Viktor - egyhangúlag döntöttek az intézkedés meghosszabbítása mellett.\r

","id":"20190620_Az_EU_meghosszabbitotta_az_Oroszorszag_elleni_gazdasagi_szankciokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78975b93-7736-4e97-bfd2-17a1a3a27b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8288a7b3-7a9a-40d5-a563-00e93b7741ed","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Az_EU_meghosszabbitotta_az_Oroszorszag_elleni_gazdasagi_szankciokat","timestamp":"2019. június. 20. 21:14","title":"Az EU meghosszabbította az Oroszország elleni gazdasági szankciókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea59c686-af29-46da-a949-cd083077eadc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Még kölyökkorában ejthették foglyul prémkereskedők azt a legyengült jegesmedvét, amelyet néhány napja fogtak be egy orosz városban. Korábban azt feltételezték, hogy az állat több száz kilométert vándorolva juthatott a lakott terület közelébe. ","shortLead":"Még kölyökkorában ejthették foglyul prémkereskedők azt a legyengült jegesmedvét, amelyet néhány napja fogtak be...","id":"20190621_Premvadaszok_jegesmedve_norilszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea59c686-af29-46da-a949-cd083077eadc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0020f1-c700-466f-997e-e62cf039f663","keywords":null,"link":"/vilag/20190621_Premvadaszok_jegesmedve_norilszk","timestamp":"2019. június. 21. 14:24","title":"Prémvadászoktól szabadulhatott az orosz városban felbukkant jegesmedve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Cseh Katalinék is az érintett géppel utaztak volna, de nem tudtak, mert a járatot törölték. Az EP-képviselő szerint sem szállást, sem más segítséget nem kaptak.","shortLead":"Cseh Katalinék is az érintett géppel utaztak volna, de nem tudtak, mert a járatot törölték. Az EP-képviselő szerint sem...","id":"20190620_Nem_hagyjak_annyiban_a_Momentum_kepviseloi_hogy_a_Wizz_Air_Brusszelben_felejtette_az_utasokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48389abf-7c2f-4901-b202-eb8cf14534b2","keywords":null,"link":"/kkv/20190620_Nem_hagyjak_annyiban_a_Momentum_kepviseloi_hogy_a_Wizz_Air_Brusszelben_felejtette_az_utasokat","timestamp":"2019. június. 20. 07:41","title":"Nem hagyják annyiban a Momentum képviselői, hogy a Wizz Air Brüsszelben felejtette az utasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa938075-b41c-4757-8132-f63d47d4183f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fontos szerep juthat a jövő autóiban azoknak az érzékelőknek, amelyek a vezető és a mellette ülő utas súlyát mérik.","shortLead":"Fontos szerep juthat a jövő autóiban azoknak az érzékelőknek, amelyek a vezető és a mellette ülő utas súlyát mérik.","id":"20190621_guardian_optical_technologies_optikai_auto_belter_elllenorzes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa938075-b41c-4757-8132-f63d47d4183f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ff8725-75ac-4e95-a942-f547995e546e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_guardian_optical_technologies_optikai_auto_belter_elllenorzes","timestamp":"2019. június. 21. 11:03","title":"Nem lesz mindegy, hány kilót nyom, ha beül egy autóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]