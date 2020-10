Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mert segítségért kiáltani, mert félt, hogy a patkányok bemásznak a szájába.","shortLead":"Nem mert segítségért kiáltani, mert félt, hogy a patkányok bemásznak a szájába.","id":"20201030_Patkanyokkal_teli_csatornaba_zuhant_egy_ferfi_New_Yorkban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9591dca3-67a5-49e7-a9d0-4ea88dc5741e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92afb0c6-ffeb-4dfe-a7af-a81c289fc3dd","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Patkanyokkal_teli_csatornaba_zuhant_egy_ferfi_New_Yorkban","timestamp":"2020. október. 30. 10:49","title":"Patkányokkal teli csatornába zuhant egy férfi New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67e91e36-d184-4d93-807c-074a4d37f408","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"November végén rendezik meg az idei nemzeti kiberbiztonsági konferenciát, de a koronavírus-járvány miatt online. Az eseményhez bárki csatlakozhat, regisztrációra sincs szükség.","shortLead":"November végén rendezik meg az idei nemzeti kiberbiztonsági konferenciát, de a koronavírus-járvány miatt online...","id":"20201029_zsarolovirus_etikus_hacker_kiberbiztonsag_nemzeti_kibervedelmi_intezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=67e91e36-d184-4d93-807c-074a4d37f408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"399c380e-cce2-46b1-988d-9cf262fb81fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_zsarolovirus_etikus_hacker_kiberbiztonsag_nemzeti_kibervedelmi_intezet","timestamp":"2020. október. 29. 17:03","title":"Kórházakat támadó zsarolóvírusokról is szó lesz egy magyar kiberbiztonsági konferencián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VIII. kerület polgármesterét eddig a családja ápolta.","shortLead":"A VIII. kerület polgármesterét eddig a családja ápolta.","id":"20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_laszlo_korhaz_piko_andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4f32529-1487-4742-a184-b6f9426dae1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b67059-58f1-4ced-874e-a3f41ee9b35f","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_jarvany_fertozes_szent_laszlo_korhaz_piko_andras","timestamp":"2020. október. 30. 13:20","title":"Rosszabbul van, kórházba került a koronavírusos Pikó András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf705c2-7b57-4146-b742-aa00474ebaae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakba, fosztogatásba torkollottak a Walter Wallace halála után kezdődött tüntetések.","shortLead":"Erőszakba, fosztogatásba torkollottak a Walter Wallace halála után kezdődött tüntetések.","id":"20201029_philadephia_kijarasi_tilalom_tuntetes_walter_wallace","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbf705c2-7b57-4146-b742-aa00474ebaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedf4e1e-5377-4d13-8f75-a28df78325bf","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_philadephia_kijarasi_tilalom_tuntetes_walter_wallace","timestamp":"2020. október. 29. 05:52","title":"Kijárási tilalmat vezettek be Philadelphiában az elharapózó erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Pétert indoklás nélkül rúgták ki, kollégái levélben tiltakoznak a menesztése ellen.","shortLead":"Tordai Pétert indoklás nélkül rúgták ki, kollégái levélben tiltakoznak a menesztése ellen.","id":"20201030_tempus_foigazgato_fidelitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b08d347-5d3e-49af-bd02-36742436b97f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abb8820-e114-4c4d-adeb-3ca4cf7b3e05","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_tempus_foigazgato_fidelitas","timestamp":"2020. október. 30. 14:22","title":"A fővárosi Fidelitas egyori elnöke lesz az új Tempus-főigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b76a311-4e07-4e25-beba-80c7c4c4a611","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A luxuscikkeiről ismert Caviar megint nagyot álmodott, az ehhez szükséges alapot pedig az Apple új, iPhone 12 Pro modelljei adták","shortLead":"A luxuscikkeiről ismert Caviar megint nagyot álmodott, az ehhez szükséges alapot pedig az Apple új, iPhone 12 Pro...","id":"20201030_caviar_apple_iphone_12_premium_kiadas_luxustelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b76a311-4e07-4e25-beba-80c7c4c4a611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62bf52d8-91e3-4318-87a6-15d50c661038","keywords":null,"link":"/tudomany/20201030_caviar_apple_iphone_12_premium_kiadas_luxustelefon","timestamp":"2020. október. 30. 18:03","title":"Ha drágállja az új iPhone-okat, mit szól ehhez? Jött egy 14 millió forintos kiadás is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök új szigorítást nem jelentett be, de közölte, hétfőtől \"erővel lép fel\" a rendőrség a maszkviselési szabályok betartása érdekében. Arról is beszélt, az első adag vakcina év végén megérkezhet, első körben a krónikus betegeket és a leginkább veszélyeztetett időseket oltják majd be. Tömegesen áprilisra lehet itthon koronavírus elleni oltás, Orbán szerint addig kell kitartani.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök új szigorítást nem jelentett be, de közölte, hétfőtől \"erővel lép fel\" a rendőrség...","id":"20201030_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39c25482-98c9-4475-8bc0-49b58e670ef0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"429c2d39-cff5-49a7-89e9-87035951db1e","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_Orban","timestamp":"2020. október. 30. 07:37","title":"Orbán: Decemberre lehet oltás, hétfőtől szigorúan büntetik a maszkviselésre vonatkozó szabályok megszegését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c5fda3-e033-45cf-81d7-d43300317f37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fontos üzenetet hordoz az új street art alkotás. ","shortLead":"Fontos üzenetet hordoz az új street art alkotás. ","id":"20201029_Nemetorszag_ujraegyesiteset_festettek_meg_egy_hetedik_keruleti_tuzfalra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c5fda3-e033-45cf-81d7-d43300317f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7c204c9-ab57-40e1-ae5e-ab09943c932a","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Nemetorszag_ujraegyesiteset_festettek_meg_egy_hetedik_keruleti_tuzfalra","timestamp":"2020. október. 29. 11:16","title":"Németország újraegyesítését festették meg egy hetedik kerületi tűzfalra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]