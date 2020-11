Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Benne lesz abban a bizottságban, ami javaslatot tesz arra, kik vezessék az állami kórházakat. A bizottságba meghívták a Magyar Orvosi Kamara elnökét és az MTA egyik igazgatóját is.","shortLead":"Benne lesz abban a bizottságban, ami javaslatot tesz arra, kik vezessék az állami kórházakat. A bizottságba meghívták...","id":"20201101_egeszsegugy_korhazigazgatok_javaslattevo_bizottsag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04615c8e-7536-4e2e-933d-53b2b380ea45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff51d09-8ce7-4210-b244-450c05645b8b","keywords":null,"link":"/itthon/20201101_egeszsegugy_korhazigazgatok_javaslattevo_bizottsag","timestamp":"2020. november. 01. 08:32","title":"Müller Cecília is beleszólhat majd a kórházigazgatók kiválasztásába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec4cef6b-a0b4-405e-ad1f-0d145b332fff","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A bomba nem robbant fel, de a mellé csatolt üzenet egyértelmű volt: „Cotton Mather, te átkozott kutya, majd ezzel oltalak be“. A lelkésznek szánt figyelmeztetés egy korai oltásellenes mozgalom csúcspontja volt.","shortLead":"A bomba nem robbant fel, de a mellé csatolt üzenet egyértelmű volt: „Cotton Mather, te átkozott kutya, majd ezzel...","id":"20201030_oltasellenesseg_1721_himlo_inokulacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec4cef6b-a0b4-405e-ad1f-0d145b332fff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fabe4f4-ff81-4eae-8739-3a23863a2780","keywords":null,"link":"/360/20201030_oltasellenesseg_1721_himlo_inokulacio","timestamp":"2020. október. 30. 18:00","title":"Az oltásellenesség régebbi, mint az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f17b30-8955-41e1-b62f-6005d5165221","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a csömöri református templom felépüléséért tartott istentiszteleten beszélt.","shortLead":"A miniszterelnök a csömöri református templom felépüléséért tartott istentiszteleten beszélt.","id":"20201031_Templomrombolo_idoket_elunk_Orban_Viktor_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23f17b30-8955-41e1-b62f-6005d5165221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38519b87-05e3-4934-b14e-a937dd0a098b","keywords":null,"link":"/itthon/20201031_Templomrombolo_idoket_elunk_Orban_Viktor_szerint","timestamp":"2020. október. 31. 14:40","title":"Templomromboló időket élünk Orbán Viktor szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rögzítheti a hívásokat, elolvashatja az SMS-eket és ellophatja a telefonon lévő fájlokat az ESET által azonosított androidos kémprogram.","shortLead":"Rögzítheti a hívásokat, elolvashatja az SMS-eket és ellophatja a telefonon lévő fájlokat az ESET által azonosított...","id":"20201101_eset_android_spy_c23_virus_kemprogram","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb4cb48d-8475-49d9-9783-dd549a810eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2abc206d-1869-4132-b73d-3635142643f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20201101_eset_android_spy_c23_virus_kemprogram","timestamp":"2020. november. 01. 10:03","title":"Vigyázzon, mit tölt le: népszerű appoknak álcázza magát egy veszélyes kémprogram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdbf9b87-29fe-47f6-a28d-aa05bfe1f411","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, sikeres lehet a talán utolsó Huawei okostelefon (Mate 40) Porsche kiadása, ugyanis az előrendelés megnyitása után rengetegen lecsaptak rá.","shortLead":"Úgy tűnik, sikeres lehet a talán utolsó Huawei okostelefon (Mate 40) Porsche kiadása, ugyanis az előrendelés megnyitása...","id":"20201031_huawei_mate_40_posche_design_nagyszamu_elorendeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdbf9b87-29fe-47f6-a28d-aa05bfe1f411&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a6ef4e-a085-425c-8154-ecd61b6da054","keywords":null,"link":"/tudomany/20201031_huawei_mate_40_posche_design_nagyszamu_elorendeles","timestamp":"2020. október. 31. 15:03","title":"Meglepően sok előrendelés érkezett a Huawei Mate 40 telefon 850 ezres Porsche-kiadására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62102027-936f-4f29-a865-c2631abce8b5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Astropolis Kft. létrejöttével üzletvezetés és vagyonkezelés is lesz a Tisza Cipő Zrt. portfóliójában.","shortLead":"Az Astropolis Kft. létrejöttével üzletvezetés és vagyonkezelés is lesz a Tisza Cipő Zrt. portfóliójában.","id":"202044_astropolis_tulleptek_atisza_cipon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62102027-936f-4f29-a865-c2631abce8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0f5263-c356-4d5c-8210-7bfb1cd58d74","keywords":null,"link":"/360/202044_astropolis_tulleptek_atisza_cipon","timestamp":"2020. november. 01. 11:10","title":"Kisebb cégbirodalom épül az egykori martfűi Tisza cipőgyár romjain ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovákok ötven embert kértek az országos teszthez, de Szijjártó Péter nagyvonalú volt.","shortLead":"A szlovákok ötven embert kértek az országos teszthez, de Szijjártó Péter nagyvonalú volt.","id":"20201030_koronavirus_szlovakia_szijjarto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5ff6b70c-bda4-464e-ba0f-a91b7721dda9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415b5988-d96d-4e10-bdcb-e282375b0a47","keywords":null,"link":"/itthon/20201030_koronavirus_szlovakia_szijjarto","timestamp":"2020. október. 30. 18:03","title":"Kétszáz egészségügyi dolgozót küldünk Szlovákiába tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79364820-4bc0-4602-a68d-a308d9ed4629","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A fáklyás felvonulás ihlette meg a művészt, hogy a \"Vas utcában nyíló piros-.fehér kokárdákról\" írjon dalt.","shortLead":"A fáklyás felvonulás ihlette meg a művészt, hogy a \"Vas utcában nyíló piros-.fehér kokárdákról\" írjon dalt.","id":"20201031_Brody_dalt_irt_az_SZFEs_diakokrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79364820-4bc0-4602-a68d-a308d9ed4629&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36118287-2620-4cfe-bd6f-66e0e690486a","keywords":null,"link":"/kultura/20201031_Brody_dalt_irt_az_SZFEs_diakokrol","timestamp":"2020. október. 31. 15:16","title":"Bródy dalt írt az SZFE-s diákokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]