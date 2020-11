Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper indoklás nélkül maradt távol a felvételről, pedig így nem is folytathatja a versenyt. Néhány lájkolásából sejthető, hogy telefonközelben van.



","shortLead":"A rapper indoklás nélkül maradt távol a felvételről, pedig így nem is folytathatja a versenyt. Néhány lájkolásából...","id":"20201102_Curtis_eltunt_nem_bent_be_a_Sztarban_sztar_felvetelere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"079f3b27-4a5c-41d0-aae2-20025e2928bd","keywords":null,"link":"/elet/20201102_Curtis_eltunt_nem_bent_be_a_Sztarban_sztar_felvetelere","timestamp":"2020. november. 02. 09:13","title":"Curtis nem jelent meg a Sztárban sztár felvételén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási Hivatalnak.","shortLead":"Azt állítják, hetek óta gátolja a kancellár, hogy eljuttassák az oktatás ellenőrzésére szolgáló adatokat az Oktatási...","id":"20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ffc42ed-309a-4fd9-bb8d-429f0b337c09","keywords":null,"link":"/kultura/20201101_szfe_kancellar_kuratorium_oktatas_felfuggesztese","timestamp":"2020. november. 01. 16:41","title":"Az SZFE szerint a kuratórium próbálja akadályozni az oktatást, de ők folytatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb21ec9d-5ade-4871-8c10-9eda6429f331","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A feltételezett elkövetőt már elfogták a rendőrök.\r

","shortLead":"A feltételezett elkövetőt már elfogták a rendőrök.\r

","id":"20201102_kifosztas_magatehetetlen_ferfi_ors_vezer_tere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb21ec9d-5ade-4871-8c10-9eda6429f331&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9d7ebd-9d66-429c-8e39-d663553553f2","keywords":null,"link":"/itthon/20201102_kifosztas_magatehetetlen_ferfi_ors_vezer_tere","timestamp":"2020. november. 02. 06:48","title":"Magatehetetlen férfit fosztottak ki fényes nappal az Örs vezér tere közepén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Így a tervezett a 12 helyszín helyett csupán egy lenne. Az okot aligha kell magyarázni.","shortLead":"Így a tervezett a 12 helyszín helyett csupán egy lenne. Az okot aligha kell magyarázni.","id":"20201103_uefa_foci_eb_2021_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=991b4dac-769f-442f-b6ef-504c13157c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9f7248e-a76c-41b7-b1f8-d38cbed88ba7","keywords":null,"link":"/vilag/20201103_uefa_foci_eb_2021_oroszorszag","timestamp":"2020. november. 03. 05:16","title":"Az UEFA állítólag Oroszországba vinné a foci-Eb összes meccsét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Bár az olasz csapatnak idén nagyon jól indult a szezon, a középpályára elkelne egy technikás játékos. Az olasz sportújságírók szerint Szoboszlai lehet a megoldás.","shortLead":"Bár az olasz csapatnak idén nagyon jól indult a szezon, a középpályára elkelne egy technikás játékos. Az olasz...","id":"20201103_szoboszlai_dominik_leigazolas_milan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4219aa58-9945-4e37-9e71-28324f0800ae","keywords":null,"link":"/sport/20201103_szoboszlai_dominik_leigazolas_milan","timestamp":"2020. november. 03. 13:14","title":"Szoboszlai leigazolásának harmadszor is nekiugorhat a Milan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0262609-455c-4853-afdc-8fcbb37ebf70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) mérnökei mintegy 200 ezer köhögés segítségével képezték ki azt az algoritmust, ami akkor is kiszűri a koronavírus-fertőzöttet, ha annak a köhögésen kívül semmilyen más tünete nincs.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT) mérnökei mintegy 200 ezer köhögés segítségével képezték ki azt az algoritmust...","id":"20201102_koronavirus_jarvany_teszt_kohogesbol_app_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0262609-455c-4853-afdc-8fcbb37ebf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc5600c-5760-45ee-be72-4d3c08f7d964","keywords":null,"link":"/tudomany/20201102_koronavirus_jarvany_teszt_kohogesbol_app_mit_massachusettsi_muszaki_egyetem","timestamp":"2020. november. 02. 08:03","title":"Egyetlen köhögésből kimutathatja a koronavírust a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","shortLead":"Az egyik vasutas tesztje pozitív lett.","id":"20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c820a828-a1ca-420a-82af-6fd8a6e38906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231cf0d9-35b2-498f-aa2b-fb0556b85d82","keywords":null,"link":"/kkv/20201102_jarvany_balatonfenyves_kisvasut_koronavirus","timestamp":"2020. november. 02. 20:42","title":"Leállt a járvány miatt a balatonfenyvesi kisvasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat költhetünk.","shortLead":"Ez a karácsony valószínűleg más lesz, mint a többi, de egyvalamiben aligha tér majd el a tavalyitól: megint sokat...","id":"20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=329ade79-f4f0-4a93-9135-4eb088fc5ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06808fe-0e4d-45f8-a58a-de6906b2e04e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_koronavirus_jarvany_kereslet_aruhazak_lancok_boltok_karacsonyi_bevasarlas","timestamp":"2020. november. 03. 06:10","title":"A járvány ellenére is fokozott év végi keresletre számítanak a magyarországi boltok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]