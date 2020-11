Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57484c50-0d24-4730-93d7-1d0688f5fb40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az elnök Virginiában múlatja az időt.","shortLead":"Az elnök Virginiában múlatja az időt.","id":"20201107_donald_trump_amerikai_elnok_joe_biden_golf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=57484c50-0d24-4730-93d7-1d0688f5fb40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3338b5d8-c207-4c09-8df6-c3d5daa5b2d1","keywords":null,"link":"/elet/20201107_donald_trump_amerikai_elnok_joe_biden_golf","timestamp":"2020. november. 07. 20:08","title":"Trump golfozott, amikor Biden megnyerte a választást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83ad1383-61ef-490e-9fa8-42281eb8e1cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hat évvel a Szocsiban megrendezett téli olimpia után is folytatódik az érmekért vívott harc, és a jelek szerint a tárgyalóteremben a sportot politikai propagandaként is felhasználó Oroszország vesztésre áll. ","shortLead":"Hat évvel a Szocsiban megrendezett téli olimpia után is folytatódik az érmekért vívott harc, és a jelek szerint...","id":"202045__orosz_doppingugyek__atirt_mult__nem_csillog_szepen__igy_mulik_el","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83ad1383-61ef-490e-9fa8-42281eb8e1cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef13e038-27d0-4c46-8678-ff0747b880db","keywords":null,"link":"/360/202045__orosz_doppingugyek__atirt_mult__nem_csillog_szepen__igy_mulik_el","timestamp":"2020. november. 07. 16:00","title":"A doppingbotrány miatt újabb szegeket verhetnek az orosz élsport koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff022038-ec95-4de3-ab91-abbe63c29912","c_author":"Herczeg Eszter - Tóta W. Árpád","category":"nagyitas","description":"Sok minden történt november hetedikéken, kezdve a Nagy Októberivel, és aztán ahhoz igazítva jött a többi. 1951. november hetedikén veszi fel Sztálin nevét az első magyar mesterséges város, megfeszített építőmunka után, illetve a sűrűjében. A település tíz évvel később, kevésbé ünnepélyes keretek között szabadul meg a szovjet diktátor nevétől, és azóta Dunaújvárosként ismerjük. A HVG az oFFTOURS szervezésében ismerkedett meg a várossal.","shortLead":"Sok minden történt november hetedikéken, kezdve a Nagy Októberivel, és aztán ahhoz igazítva jött a többi. 1951...","id":"20201107_Dunaujvaros_nagyitas_kepgaleria","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff022038-ec95-4de3-ab91-abbe63c29912&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2adfc188-3c94-4ccb-bebb-295a99bf7b19","keywords":null,"link":"/nagyitas/20201107_Dunaujvaros_nagyitas_kepgaleria","timestamp":"2020. november. 07. 14:00","title":"Sztálin halott, a város él – Nagyítás képgaléria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c27fd35-a351-4001-890d-14451fde6b11","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ki hosszabban, ki rövidebben intézett pár mondatot a megválasztott elnökhöz és csapatához.","shortLead":"Ki hosszabban, ki rövidebben intézett pár mondatot a megválasztott elnökhöz és csapatához.","id":"20201107_Obama_es_Bill_Clinton_is_gratulalt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c27fd35-a351-4001-890d-14451fde6b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98fbde53-7ccd-4325-85ac-588b208d4218","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Obama_es_Bill_Clinton_is_gratulalt","timestamp":"2020. november. 07. 19:36","title":"Obama és Bill Clinton is gratulált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b17ec06-d62d-4daf-969b-4dc4fe4cea72","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az iparkamare elnöke elfogadhatatlannak tartja a fővárosi újraindítási adót.","shortLead":"Az iparkamare elnöke elfogadhatatlannak tartja a fővárosi újraindítási adót.","id":"20201107_Parraghnak_nem_tetszik_Karacsony_ujrainditasi_adoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b17ec06-d62d-4daf-969b-4dc4fe4cea72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"712d065e-b883-4f5e-9621-af2003d674d3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Parraghnak_nem_tetszik_Karacsony_ujrainditasi_adoja","timestamp":"2020. november. 07. 14:55","title":"Parraghnak nem tetszik Karácsony újraindítási adója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f5dc604-b536-4231-9698-5d15c619bb5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Meg kell semmisíteni azokat az aláírásokat, amelyeket eddig civilek gyűjtöttek össze október közepe óta a tatai Öreg-tó partjára tervezett szállodaépítés ellen. A Nemzeti Választási Iroda a veszélyhelyzetre hivatkozva döntött így. ","shortLead":"Meg kell semmisíteni azokat az aláírásokat, amelyeket eddig civilek gyűjtöttek össze október közepe óta a tatai Öreg-tó...","id":"20201107_A_veszelyhelyzetre_hivatkozva_semmisittetnek_meg_a_tatai_nepszavazashoz_osszegyujtott_alairasokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f5dc604-b536-4231-9698-5d15c619bb5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29120a0-1f2b-412f-b118-5c2079880e9e","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_A_veszelyhelyzetre_hivatkozva_semmisittetnek_meg_a_tatai_nepszavazashoz_osszegyujtott_alairasokat","timestamp":"2020. november. 07. 12:20","title":"A veszélyhelyzetre hivatkozva semmisíttetnék meg a tatai népszavazáshoz összegyűjtött aláírásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb72e277-0669-49fb-8832-84937298feb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"25 milliárdért épült ki a Nemzeti Tengely-súlymérő rendszer, de ez a kamionos megpróbálta kijátszani. ","shortLead":"25 milliárdért épült ki a Nemzeti Tengely-súlymérő rendszer, de ez a kamionos megpróbálta kijátszani. ","id":"20201108_tengelysulymero_autos_video_kamionos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb72e277-0669-49fb-8832-84937298feb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8aed36d2-ced4-46e2-a5e7-3d7c6f99f438","keywords":null,"link":"/cegauto/20201108_tengelysulymero_autos_video_kamionos","timestamp":"2020. november. 09. 04:12","title":"Videó: Ilyen egyszerűen játsszák ki a százezres bírságokat a teherautósok? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Átalakítani tervezik a kórházi ellátást az országban. A döntés előtt érvénytelenített több tucat, a nyár végén, kora ősszel meghirdetett kórházigazgatói és gazdasági vezetői pályázatot a szaktárca az elmúlt napokban - értesült a Népszava.","shortLead":"Átalakítani tervezik a kórházi ellátást az országban. A döntés előtt érvénytelenített több tucat, a nyár végén, kora...","id":"20201107_Nepszava_ervenytelenitettek_a_korhazigazgatoi_palyazatokat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d6039db-4b63-4f27-af5c-baab93db7a14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"891005bf-b2e0-46c1-89da-79fec8811886","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Nepszava_ervenytelenitettek_a_korhazigazgatoi_palyazatokat","timestamp":"2020. november. 07. 13:20","title":"Népszava: érvénytelenítették a kórházigazgatói pályázatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]