[{"available":true,"c_guid":"a418babf-f05f-4f45-9a22-3598462778f8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szabadkereskedelem diadalának nevezte Li Ko-csiang kínai miniszterelnök, hogy az ASEAN-tagállamok és partnereik vasárnap aláírták az egyezséget, amely 2,2 milliárd emberre és a globális GDP csaknem harmadára terjed ki.","shortLead":"A szabadkereskedelem diadalának nevezte Li Ko-csiang kínai miniszterelnök, hogy az ASEAN-tagállamok és partnereik...","id":"20201115_Az_ASEANorszagok_es_partnereik_a_vilag_legnagyobb_szabadkereskedelmi_megallapodasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a418babf-f05f-4f45-9a22-3598462778f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80062166-7aa9-48e7-9576-3099250742a4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201115_Az_ASEANorszagok_es_partnereik_a_vilag_legnagyobb_szabadkereskedelmi_megallapodasa","timestamp":"2020. november. 15. 15:34","title":"Az ASEAN-országok és partnereik: a világ legnagyobb szabadkereskedelmi megállapodása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"affdc6c6-23ca-4bf9-915c-beb899d06664","c_author":"Cikatridina","category":"brandchannel","description":"Azt gondolhatnánk, hogy a hüvelyszárazsággal kizárólag a változókorú nők küzdenek, pedig nemcsak idősebb korban fordulhat elő, hanem szülés után, szoptatás idején ugyanúgy jelentkezhet. Fontos, hogy beszéljünk róla, kezeljük a panaszokat, hiszen ez az állapot a mindennapjaink mellett az intim pillanatokat is megnehezítheti. \r

","shortLead":"Azt gondolhatnánk, hogy a hüvelyszárazsággal kizárólag a változókorú nők küzdenek, pedig nemcsak idősebb korban...","id":"cikatridina_20201117_Szules_utan_noi_problema","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=affdc6c6-23ca-4bf9-915c-beb899d06664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e28ee068-abfc-456e-9a98-dfe041cd3c3e","keywords":null,"link":"/brandchannel/cikatridina_20201117_Szules_utan_noi_problema","timestamp":"2020. november. 17. 07:30","title":"Szülés utáni hüvelyszárazság: kevesen mernek beszélni erről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Cikatridina","c_partnerlogo":"b24a14bc-6bc0-4e06-80e2-5d1b0397975b","c_partnertag":"Cikatridina"},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kamarai elnök eredeti javaslata is súlyos csapás lett volna az önkormányzatokra, de most egy lépéssel még ennél is tovább ment.","shortLead":"A kamarai elnök eredeti javaslata is súlyos csapás lett volna az önkormányzatokra, de most egy lépéssel még ennél is...","id":"20201117_Parragh_iparuzesi_ado_onkormanyzati_adok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e98aa45-1f22-434e-ad65-9e91f3bc50ab","keywords":null,"link":"/kkv/20201117_Parragh_iparuzesi_ado_onkormanyzati_adok","timestamp":"2020. november. 17. 06:59","title":"Parragh: Nem elég elengedni az iparűzési adót, minden más önkormányzati adót be kell fagyasztani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d55d77ad-193e-405d-89e4-4d59edc8cea3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nagy részén eső nélküli, a Dunántúlon néhol szelesebb idő várható.","shortLead":"Az ország nagy részén eső nélküli, a Dunántúlon néhol szelesebb idő várható.","id":"20201117_omsz_idojaras_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d55d77ad-193e-405d-89e4-4d59edc8cea3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6de2fab-0318-456f-b259-194c2a046829","keywords":null,"link":"/itthon/20201117_omsz_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. november. 17. 05:16","title":"Még egyszer visszamegy a hőmérséklet 10 fok fölé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De természetesen nem csak ezért intézkedtek, csak szombaton 530 esetben kellett fellépniük. Többnyire mindenki elismeri, ha hibázott, így megússzák figyelmeztetéssel.","shortLead":"De természetesen nem csak ezért intézkedtek, csak szombaton 530 esetben kellett fellépniük. Többnyire mindenki...","id":"20201115_Het_kutyaseltaltatot_is_elkapott_a_rendorseg_aki_megszegte_az_500_meteres_szabalyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=db5c7f59-fc15-47e6-8e50-9f555aff4905&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fbdfe75-4e32-484a-b21b-d9a1ffd8de55","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Het_kutyaseltaltatot_is_elkapott_a_rendorseg_aki_megszegte_az_500_meteres_szabalyt","timestamp":"2020. november. 15. 13:36","title":"Hét kutyaséltáltatót is elkapott a rendőrség, aki megszegte az 500 méteres szabályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616","c_author":"Parti Nagy Lajos","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Parti Nagy Lajosnak a következő szavakból kellett ihletet merítenie: záróra, felelősség, remény, gólöröm, hiszti. ","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20201115_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a55f9714-7f65-4896-8643-5d0ef90d6616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88a2017-0cca-4726-8c99-9afffe931be2","keywords":null,"link":"/360/20201115_Az_en_hetem_Parti_Nagy_Lajos","timestamp":"2020. november. 15. 19:30","title":"Az én hetem: Parti Nagy Lajos fontosabbnak tartja reményt gyártani, mint vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"666d6d83-b579-4405-bafa-1cf546393efb","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Hiába kísérleteznek többféle vakcinával már embereken, a koronavírus ellenszerének kutatásából továbbra is kihagyhatatlanok az állatok. Erre négy emlősfajt találtak a legalkalmasabbnak.","shortLead":"Hiába kísérleteznek többféle vakcinával már embereken, a koronavírus ellenszerének kutatásából továbbra is...","id":"202046__a_covidkutatas_szurke_eminenciasai__megpiszkalt_egerek__makakoexport__allati_fontosak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=666d6d83-b579-4405-bafa-1cf546393efb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a344ccfb-c48b-44af-8bc1-6c5574424f83","keywords":null,"link":"/360/202046__a_covidkutatas_szurke_eminenciasai__megpiszkalt_egerek__makakoexport__allati_fontosak","timestamp":"2020. november. 15. 11:00","title":"Koronavírus-vakcina: ennek a négy állatfajnak köszönhetjük, hogy van remény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kétállami megoldásra van szükség a megosztott Cipruson - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap az egyedül Ankara által elismert Észak-ciprusi Török Köztársaságban tett látogatásán.","shortLead":"Kétállami megoldásra van szükség a megosztott Cipruson - jelentette ki Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap...","id":"20201115_Erdogan_kovetel_es_fenyeget_Ciprus_ugyeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b4a705e-0b09-4b63-ab62-4b838cb41af0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec4b9c1-5d2d-44f4-a26b-d121ca68774a","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Erdogan_kovetel_es_fenyeget_Ciprus_ugyeben","timestamp":"2020. november. 15. 18:47","title":"Erdogan követel és fenyeget Ciprus ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]