Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1291f45-db47-461b-be31-1bd9d3a5b655","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A maga javára fordítaná a Zöld-foki Köztársaság, hogy stratégiai elhelyezkedése miatt nemcsak az EU, hanem az USA és Kína is megvetné a lábát a szigetcsoporton. A turistaparadicsom célja, hogy a Dél Izlandjává váljék.","shortLead":"A maga javára fordítaná a Zöld-foki Köztársaság, hogy stratégiai elhelyezkedése miatt nemcsak az EU, hanem az USA és...","id":"20201123_Vilaghatalmi_jatszmak_fokuszaba_kerult_a_Zold_foki_szigetek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1291f45-db47-461b-be31-1bd9d3a5b655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f474ae0-70cd-4172-a2e8-0ba364bac79e","keywords":null,"link":"/360/20201123_Vilaghatalmi_jatszmak_fokuszaba_kerult_a_Zold_foki_szigetek","timestamp":"2020. november. 23. 17:00","title":"Csak néhány szigetből áll, most mégis a világhatalmi játszmák fókuszába került ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76257efc-5166-408f-8c52-e9e7ead2d8b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A boxermotoros BRZ a japán gyártó legfrissebb újdonsága, és most két új változat bukkant fel belőle.","shortLead":"A boxermotoros BRZ a japán gyártó legfrissebb újdonsága, és most két új változat bukkant fel belőle.","id":"20201123_magyar_kez_tette_izgalmasabba_a_subaru_eleve_nem_unalmas_ujdonsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76257efc-5166-408f-8c52-e9e7ead2d8b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a124073e-0856-49ae-a17e-0dafbc5c90c9","keywords":null,"link":"/cegauto/20201123_magyar_kez_tette_izgalmasabba_a_subaru_eleve_nem_unalmas_ujdonsagat","timestamp":"2020. november. 23. 11:21","title":"Magyar kéz rajzolta izgalmasabbá a Subaru újdonságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","shortLead":"A Pázmány Péter utcában található épület több helyisége is lángra kapott, újpesti önkéntesek is érkeztek oltani a tüzet.","id":"20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0eb33009-8839-46f0-a93f-6cf2d83e89d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5649a0df-4642-4dfc-94c8-bb467ecb6638","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Kigyulladt_Csaladi_haz_XV_kerulet","timestamp":"2020. november. 23. 08:11","title":"Kigyulladt egy családi ház a XV. kerületben, 3 embert mentettek ki a tűzoltók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Aggasztónak nevezte a német kancellár, mennyire nem történt eddig semmi, hogy amikor majd elkészül a koronavírus elleni oltás, akkor a szegény országok is hozzájussanak a vakcinához.","shortLead":"Aggasztónak nevezte a német kancellár, mennyire nem történt eddig semmi, hogy amikor majd elkészül a koronavírus elleni...","id":"20201123_Merkel_koronavirus_oltas_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=015d68b5-a9d7-45ba-9cea-bf6566ad8506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d05aa8-7e4f-4cb0-ad16-6b182d8060de","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201123_Merkel_koronavirus_oltas_vakcina","timestamp":"2020. november. 23. 06:44","title":"Merkel: Még semmit nem tettek, hogy a szegény országok is kapjanak a koronavírus elleni oltásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e988b90-d59b-45e1-8fee-b5cd0e454778","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hírek szerint három iPhone sem kapja meg a jövőre debütáló új iOS-rendszert. Az érintett készülékek mind évekkel korábbi modellek. ","shortLead":"A hírek szerint három iPhone sem kapja meg a jövőre debütáló új iOS-rendszert. Az érintett készülékek mind évekkel...","id":"20201123_iphone_se_iphone_6s_iphone_6s_plus_ios_15_regi_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e988b90-d59b-45e1-8fee-b5cd0e454778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81e1d943-c79c-42ad-96f8-bb022c1a7054","keywords":null,"link":"/tudomany/20201123_iphone_se_iphone_6s_iphone_6s_plus_ios_15_regi_iphone","timestamp":"2020. november. 23. 13:18","title":"Három iPhone támogatása is megszűnhet jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d97ee5c1-4181-4c2a-9542-b1cc35656596","c_author":"Opel Magyarország","category":"brandcontent","description":"A technológia fejlődésének köszönhetően ma már a belépő szintű, alapmodell autókban is olyan megoldásokkal találkozhatunk, ami pár éve még csak a legfelsőbb, prémium kategória sajátja volt.","shortLead":"A technológia fejlődésének köszönhetően ma már a belépő szintű, alapmodell autókban is olyan megoldásokkal...","id":"20201022_Hetkoznapi_autok_csucstechnologiaval_ma_mar_ez_az_alap_Opel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d97ee5c1-4181-4c2a-9542-b1cc35656596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ad79a29-0d0b-4cc9-ad50-559670dc24a6","keywords":null,"link":"/brandcontent/20201022_Hetkoznapi_autok_csucstechnologiaval_ma_mar_ez_az_alap_Opel","timestamp":"2020. november. 23. 14:30","title":"Hétköznapi autók, csúcstechnológiával – ma már ez az alap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az új szerencsejáték-koncessziós pályázatokat valószínűleg a 2022-es választások előtt elbírálják, az új szerződések pedig akár 2034-ig is érvényesek lehetnek.","shortLead":"Az új szerencsejáték-koncessziós pályázatokat valószínűleg a 2022-es választások előtt elbírálják, az új szerződések...","id":"20201122_Rogan_volt_helyettes_allamtitkara_ul_a_Nemzeti_Koncesszios_Iroda_elere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ffccc18-d172-4f5e-ab5a-60da1ea3b43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1efcd2ee-7171-41ae-9056-d9672f8b8da7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201122_Rogan_volt_helyettes_allamtitkara_ul_a_Nemzeti_Koncesszios_Iroda_elere","timestamp":"2020. november. 22. 16:02","title":"Rogán volt helyettes államtitkára ül a Nemzeti Koncessziós Iroda élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Portugáliában szigorítanak az intézkedéseken.","shortLead":"Portugáliában szigorítanak az intézkedéseken.","id":"20201122_Anglia_visszaall_a_jarvanykeszenleti_rendszerre_de_mashogy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf6e5f13-32e2-4910-b6a6-33f239b823cf","keywords":null,"link":"/vilag/20201122_Anglia_visszaall_a_jarvanykeszenleti_rendszerre_de_mashogy","timestamp":"2020. november. 22. 09:29","title":"Anglia visszaáll a járványkészenléti rendszerre, de máshogy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]