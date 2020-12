Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6bb98941-4ca8-493c-9e55-f479a3d108d5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Haas versenyzője Danyiil Kvjat előtt vágott át, majd az autója lassulás nélkül csapódott a pálya melletti korlátba. A franciának óriási szerencséje volt.","shortLead":"A Haas versenyzője Danyiil Kvjat előtt vágott át, majd az autója lassulás nélkül csapódott a pálya melletti korlátba...","id":"20201129_bahreini_nagydij_romain_grosjean","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bb98941-4ca8-493c-9e55-f479a3d108d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51b4535c-d4ae-456f-86d5-b997ad6cb8e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20201129_bahreini_nagydij_romain_grosjean","timestamp":"2020. november. 29. 15:47","title":"Tűzgömbbé vált Grosjean autója a Bahreini Nagydíj rajtja után – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e4ede3-737a-4207-93bf-7e309b03367d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei szűk két hete jelentette be, hogy eladja a Honort, hogy a márka mentesüljön az amerikai szankciók alól. A Huawei alapítója most elbúcsúzott az egykori alkalmazottaitól.","shortLead":"A Huawei szűk két hete jelentette be, hogy eladja a Honort, hogy a márka mentesüljön az amerikai szankciók alól...","id":"20201130_huawei_honor_zsen_cseng_fej_szankciok_kina_egyesult_allamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48e4ede3-737a-4207-93bf-7e309b03367d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb30e264-2313-4c9f-9502-ba65115b960d","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_huawei_honor_zsen_cseng_fej_szankciok_kina_egyesult_allamok","timestamp":"2020. november. 30. 12:33","title":"Érzelmes beszédben búcsúzott a Honortól a Huawei alapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5bd6307-434e-4fed-a628-06df54242806","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az új tanácstag a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója volt, de már nem ő súgja Orbánnak, mi a helyzet a brüsszeli színfalak mögött.\r

\r

","shortLead":"Az új tanácstag a miniszterelnök külpolitikai főtanácsadója volt, de már nem ő súgja Orbánnak, mi a helyzet a brüsszeli...","id":"20201130_monetaris_tanacs_gottfried_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5bd6307-434e-4fed-a628-06df54242806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab30df37-8df3-434d-abed-c772f860a655","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_monetaris_tanacs_gottfried_peter","timestamp":"2020. november. 30. 19:40","title":"Beválaszotta a parlament Gottfried Pétert a Monetáris Tanácsba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Havi 134 ezer forintból élt 2019-ben az átlag magyar, beleértve a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Még a közepes jövedelműek bevétele sem érte el azt a szintet, amit az átlagos megélhetéshez szükségesnek tartanak. A szegények száma valamelyest csökkent, de még mindig 1,7 millió magyart érintett a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázata.","shortLead":"Havi 134 ezer forintból élt 2019-ben az átlag magyar, beleértve a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Még a közepes...","id":"20201130_jovedelem_ksh_haztartasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5426c92c-f584-4f3a-beeb-4e3ceb2702e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_jovedelem_ksh_haztartasok","timestamp":"2020. november. 30. 14:00","title":"A magyarok fele még mindig szegénynek érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a96c4e0f-2858-4a05-b7bd-8c200c22d2a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a hátsókerék-hajtású szuperkönnyű raliautó a 80-as évek elejére repít vissza bennünket. ","shortLead":"Ez a hátsókerék-hajtású szuperkönnyű raliautó a 80-as évek elejére repít vissza bennünket. ","id":"20201130_camel_festesu_bcsoportos_regi_lancia_037_var_uj_gazdara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a96c4e0f-2858-4a05-b7bd-8c200c22d2a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963ae5ee-4edd-449f-b5c9-eda7aab5f841","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_camel_festesu_bcsoportos_regi_lancia_037_var_uj_gazdara","timestamp":"2020. november. 30. 06:41","title":"Camel festésű B-csoportos régi Lancia vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem örült.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester nem ért egyet az iparűzési adó eltörlésével, ahogyan a gépjárműadó lenyúlásának sem...","id":"20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98417a37-3bb1-48e4-a6d7-19f9a3de3f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3881cbb-f890-4d94-bd7b-71c374848bc3","keywords":null,"link":"/itthon/20201130_CserPalkovics_Andrs_Fidesz_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 30. 13:24","title":"Cser-Palkovics: Nem a Fideszre és nem Orbán Viktorra tettem esküt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5469bf2-d91f-43cd-9d1e-4dc72317704d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Milánó és Torinó belvárosát vásárlók tömege lepte el, miután Lombardia és Piemont tartományban enyhítették a korlátozásokat, és vasárnap megnyitották az üzleteket.","shortLead":"Milánó és Torinó belvárosát vásárlók tömege lepte el, miután Lombardia és Piemont tartományban enyhítették...","id":"20201129_Amint_lehetett_kitodultak_az_utcakra_az_olaszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c5469bf2-d91f-43cd-9d1e-4dc72317704d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af4cdea9-00a1-431a-8aac-9531571ea987","keywords":null,"link":"/vilag/20201129_Amint_lehetett_kitodultak_az_utcakra_az_olaszok","timestamp":"2020. november. 29. 20:05","title":"Amint lehetett, kitódultak az utcákra az olaszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Pakisztán egyetlen ázsiai elefántbikájának, a 36 éves Kaavannak a tarthatatlan életkörülményeire az énekes-színész Cher hívta fel a figyelmet.","shortLead":"Pakisztán egyetlen ázsiai elefántbikájának, a 36 éves Kaavannak a tarthatatlan életkörülményeire az énekes-színész Cher...","id":"20201129_Uj_otthona_fele_tart_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73989488-8bf1-4d49-a292-509bc514078c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"206a3e58-84d6-4864-a831-80966f360df4","keywords":null,"link":"/zhvg/20201129_Uj_otthona_fele_tart_a_vilag_legmaganyosabb_elefantja","timestamp":"2020. november. 29. 17:38","title":"Új otthona felé tart „a világ legmagányosabb elefántja”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]