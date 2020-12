Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend is vasárnaptól érvényes.","shortLead":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend...","id":"20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360b12e9-aa38-45f3-9113-a2117015d1c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","timestamp":"2020. december. 13. 10:27","title":"Megújult a MÁV jegyvásárlási rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72b87b11-08fa-40e5-8dcd-cdd3c191def1","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Egyre súlyosabb krízisben van a hidegháború befejezésében meghatározó szerepet játszó európai biztonsági szervezet, az EBESZ. Bár végül elfogadták a hónapokig üresen maradt tisztségek betöltésére kiszemelt jelölteket, rövid távon nem várható előrelépés.","shortLead":"Egyre súlyosabb krízisben van a hidegháború befejezésében meghatározó szerepet játszó európai biztonsági szervezet...","id":"202050__valsagban_azebesz__visszarendezodo_vilag__vadaskodasok__regi_idok_szervezete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72b87b11-08fa-40e5-8dcd-cdd3c191def1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d3afcbc-c1d6-426a-a6a6-11e6f052d320","keywords":null,"link":"/360/202050__valsagban_azebesz__visszarendezodo_vilag__vadaskodasok__regi_idok_szervezete","timestamp":"2020. december. 12. 13:30","title":"A rendszerváltás fontos szervezete az új hidegháború áldozata lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f506ed27-ab37-40a3-9186-aa3196e150d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tűzszerészek még egyeztetnek a biztonsági zónáról a rendőrséggel.","shortLead":"A tűzszerészek még egyeztetnek a biztonsági zónáról a rendőrséggel.","id":"20201211_legibomba_csepel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f506ed27-ab37-40a3-9186-aa3196e150d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c834a16-3c6c-47eb-a270-de1b497adf3a","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_legibomba_csepel","timestamp":"2020. december. 11. 17:39","title":"Egytonnás légibombát találtak Csepelen a Kvassay-hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef692ad2-c4d4-49ba-8c97-ccd6caaf8214","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"97 évesen hunyt el Bartók Péter mérnök, az Apám című visszaemlékezés szerzője. ","shortLead":"97 évesen hunyt el Bartók Péter mérnök, az Apám című visszaemlékezés szerzője. ","id":"20201211_Meghalt_Bartok_Bela_kisebbik_fia_Bartok_Peter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef692ad2-c4d4-49ba-8c97-ccd6caaf8214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"612d7831-ac6c-4c9f-8dac-5c968622cd0a","keywords":null,"link":"/kultura/20201211_Meghalt_Bartok_Bela_kisebbik_fia_Bartok_Peter","timestamp":"2020. december. 11. 13:11","title":"Meghalt Bartók Béla kisebbik fia, Bartók Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","shortLead":"Viszont semmilyen olyan információ nem derült ki belőle, ami bármit is segíthetett volna a bűnügyek feltárásában.","id":"20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c11dc65-40e8-4046-8ab8-d61f814d571b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2ae477-2b07-4627-8fcd-396f3ec52e5a","keywords":null,"link":"/vilag/20201212_Tobb_mint_50_ev_utan_de_megfejtettek_a_zodiakus_gyilkos_egyik_rejtjeles_uzenetet","timestamp":"2020. december. 12. 14:32","title":"Több mint 50 év után, de megfejtették a zodiákus gyilkos egyik rejtjeles üzenetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag.zhvg","description":"2030-ra 55 százalékkal csökkenti az Európai Unió az üvegházhatású gázkibocsátását – dőlt el péntek délelőtt azután, hogy az utolsó ellenálló tagállam Lengyelországgal is sikerült megegyezni.","shortLead":"2030-ra 55 százalékkal csökkenti az Európai Unió az üvegházhatású gázkibocsátását – dőlt el péntek délelőtt azután...","id":"20201211_Igy_sikerult_a_lengyeleket_meggyoznie_az_EUnak_az_55_szazalekos_CO2_csokkentesi_celrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c857d589-ec43-4812-a144-56e87aae9283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c545aef-1696-4246-a06c-40948fe3d75c","keywords":null,"link":"/zhvg/20201211_Igy_sikerult_a_lengyeleket_meggyoznie_az_EUnak_az_55_szazalekos_CO2_csokkentesi_celrol","timestamp":"2020. december. 11. 12:54","title":"Sikerült a lengyeleket meggyőznie az EU-nak az 55 százalékos CO2-csökkentési célról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a13286-9209-46e2-8034-5306efde8d84","c_author":"Dobos Emese - Németh András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Áttörésnek látszó eredmény született napra pontosan öt évvel ezelőtt Párizsban, az ENSZ klímacsúcsán: a résztvevő államok a történelemben először vállaltak számszerűsíthető kötelezettségeket az üvegházhatást okozó gázok – elsősorban a szén-dioxid – kibocsátásának a csökkentésére. Bár világszerte nő a megújuló energiaforrások részesedése az energiamixből, a megállapodás ellenére még mindig tovább nő a károsanyag-kibocsátás.","shortLead":"Áttörésnek látszó eredmény született napra pontosan öt évvel ezelőtt Párizsban, az ENSZ klímacsúcsán: a résztvevő...","id":"20201212_parizsi_klimaegyezmeny_evfordulo_zhvg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=40a13286-9209-46e2-8034-5306efde8d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1648d370-9b81-47c6-8a1f-3008a4226543","keywords":null,"link":"/zhvg/20201212_parizsi_klimaegyezmeny_evfordulo_zhvg","timestamp":"2020. december. 12. 17:00","title":"Még jócskán vannak gyermekbetegségei az ötéves párizsi klímaegyezménynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt a címzettje. Orbán Viktor szerint Európa nem hódol be. Hagyományos családmodell, gender, akasztásra szánt nemzeti keresztény országok a miniszterelnök levelében.","shortLead":"A világ legkorruptabb emberének nevezi Soros Györgyöt válaszlevelében a miniszterelnök, bár Soros levelének nem ő volt...","id":"20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=359126a9-30ac-4f19-a14c-725a76eb8294&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"710cf1e5-0636-4abe-b3f2-df4571621006","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_Orban_Soros_a_vilag_legkorruptabb_embere","timestamp":"2020. december. 13. 08:23","title":"Orbán: Soros a világ legkorruptabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]