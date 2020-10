Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8a730b7-0d3c-4513-b102-8f029b23c2b1","c_author":"Slovenian Tourist Board","category":"brandchannel","description":"Szlovénia egy igazi kincs az aktív és a semmittevős utazás szerelmeseinek is. Szerencsére egyre többen fedezik fel az értékeit, hiszen az ország számos kiemelkedő dologgal büszkélkedhet: többek között a Michelin-csillagaival, Tadej Pogačarral, az első szlovén Tour De France győztessel, vagy azzal, hogy 2021-re az első számú turisztikai célpontnak Szlovénia lett kikiáltva – ez pedig nem véletlen! De hogy pontosan milyen helyeket is érdemes még a jó időben felfedeznünk itt? Mi ebben segítünk! ","shortLead":"Szlovénia egy igazi kincs az aktív és a semmittevős utazás szerelmeseinek is. Szerencsére egyre többen fedezik fel...","id":"SlovenianTouristBoard_20200930_Ot_tipp_amiert_Szlovenia_legyen_a_kovetkezo_uti_celunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a730b7-0d3c-4513-b102-8f029b23c2b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd1cb9b-d896-42d2-88da-0d6f1cfd8441","keywords":null,"link":"/brandchannel/SlovenianTouristBoard_20200930_Ot_tipp_amiert_Szlovenia_legyen_a_kovetkezo_uti_celunk","timestamp":"2020. október. 30. 15:30","title":"Öt tipp, amiért Szlovénia legyen a következő úti célunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Slovenian Tourist Board","c_partnerlogo":"42d00705-ce93-4747-97c5-93564cf3ff8d","c_partnertag":"Slovenian Tourist Board"},{"available":true,"c_guid":"c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók szerint a Holdon a Földön bennünket érő sugárzás 200-szorosát kell elviselni. Az űrhajósokat 38 nap alatt érheti akkora dózis, mint azt, aki a Földön egész évben sugárzó anyagokkal dolgozik.","shortLead":"A kutatók szerint a Holdon a Földön bennünket érő sugárzás 200-szorosát kell elviselni. Az űrhajósokat 38 nap alatt...","id":"20201029_sugarterheles_urhajos_sugarzas_hold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4a99753-be95-41f8-9de7-21b0741706d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c03a0130-2b7d-49f1-a76f-2ffb4435f921","keywords":null,"link":"/tudomany/20201029_sugarterheles_urhajos_sugarzas_hold","timestamp":"2020. október. 29. 19:03","title":"Volna itt egy kis gond: komoly sugárterhelést kaphatnak az űrhajósok a Holdon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Rekordot döntött szerdán az új fertőzések száma Svédországban, ennek hatására szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg az egészségügyi hatóságok.","shortLead":"Rekordot döntött szerdán az új fertőzések száma Svédországban, ennek hatására szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg...","id":"20201029_svedorszag_koronavirus_szigoritas_ajanlasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06450500-f677-44be-bb75-0613b245c3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44da69f1-2c99-4d98-95ae-95260d6f0c55","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_svedorszag_koronavirus_szigoritas_ajanlasok","timestamp":"2020. október. 29. 15:59","title":"Már a svéd egészségügyi hatóságok is szigorúbb ajánlásokat fogalmaztak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy férfi 10 ezer forintért cserébe hozott létre egy számlát egy ismeretlennek, az ügyészség pénzmosással vádolta.","shortLead":"Egy férfi 10 ezer forintért cserébe hozott létre egy számlát egy ismeretlennek, az ügyészség pénzmosással vádolta.","id":"20201029_Bankszamla_bortonbuntetes_penzbirsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e483260-e281-4d7e-a076-99537a6e1dcb","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Bankszamla_bortonbuntetes_penzbirsag","timestamp":"2020. október. 29. 17:28","title":"Bankszámlát nyitott más nevében, börtönbüntetést és pénzbírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b38fb7-ccf8-4832-bbfb-df15e5f9dead","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Colin Josttal a Saturday Night Live forgatásán ismerkedett meg a színésznő.","shortLead":"Colin Josttal a Saturday Night Live forgatásán ismerkedett meg a színésznő.","id":"20201030_Scarlett_Johansson_a_jarvany_kozepen_ferjhez_ment_es_ezt_egy_szokatlan_helyrol_tudtuk_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12b38fb7-ccf8-4832-bbfb-df15e5f9dead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d980592-66c7-4b30-b7c0-09bb0f0a135e","keywords":null,"link":"/elet/20201030_Scarlett_Johansson_a_jarvany_kozepen_ferjhez_ment_es_ezt_egy_szokatlan_helyrol_tudtuk_meg","timestamp":"2020. október. 30. 09:37","title":"Scarlett Johansson a járvány közepén férjhez ment, és ezt egy szokatlan helyről tudtuk meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A földmozgást Athéntól Isztambulig érezni lehetett.","shortLead":"A földmozgást Athéntól Isztambulig érezni lehetett.","id":"20201030_Foldrenges_Gorogorszag_Torokorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=617dc730-a62e-4db0-a8b6-1e7c5618eac7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae154e4d-2d2c-452c-8556-e0ad1ac05c7a","keywords":null,"link":"/vilag/20201030_Foldrenges_Gorogorszag_Torokorszag","timestamp":"2020. október. 30. 17:08","title":"7-es erősségű földrengés rázta meg az Égei-tengert, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette a Covid–19-világjárvány -–írja a Wall Street Journal.","shortLead":"Olcsóbban kapja meg a legendás New York-i divatcéget Bernard Arnault, mert a luxusiparágat is megrendítette...","id":"20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41b48695-6a81-4197-bb55-52f9e910052f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d2fc081-3538-4519-aa7c-7f58af6f6e3d","keywords":null,"link":"/kkv/20201029_Europa_leggazdagabb_embere_megiscsak_megszerzi_a_Tiffanyt","timestamp":"2020. október. 29. 16:49","title":"Európa leggazdagabb embere mégiscsak megszerzi a Tiffanyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A munkahelyek rezsifogyasztása részben a családokra, a háztartásokra hárul, ha a munkavállalók sokat dolgoznak otthonról. A kormány új szabályokat ígér és valamiféle munkáltatói rezsihozzájárulás bevezetését.\r

","shortLead":"A munkahelyek rezsifogyasztása részben a családokra, a háztartásokra hárul, ha a munkavállalók sokat dolgoznak...","id":"20201029_Mennyivel_dobja_meg_a_teli_rezsit_a_jarvanyhome_office_es_ki_allja_a_cechet_Szavazzon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98b3a625-62ef-4687-9868-89d3174f5360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e2a7d7e-3d0f-469b-9e4e-6b60d84d1149","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201029_Mennyivel_dobja_meg_a_teli_rezsit_a_jarvanyhome_office_es_ki_allja_a_cechet_Szavazzon","timestamp":"2020. október. 29. 16:20","title":"Mennyivel dobja meg a téli rezsit a járvány home office, és ki állja a cechet? Szavazzon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]