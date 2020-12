Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fa0c80da-8009-4f5d-8b5c-1091344614e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 385 lóerős motorral szerelt német izomautó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","shortLead":"A 385 lóerős motorral szerelt német izomautó végsebessége megközelíti a 300 km/h-t. ","id":"20201220_idokapszula_keveset_hasznalt_mercedes_amg_560_sec_60_var_uj_gazdara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa0c80da-8009-4f5d-8b5c-1091344614e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38bd3a1d-b52a-4004-a4ea-bf54be90a9db","keywords":null,"link":"/cegauto/20201220_idokapszula_keveset_hasznalt_mercedes_amg_560_sec_60_var_uj_gazdara","timestamp":"2020. december. 20. 06:41","title":"1986-os időkapszula: keveset használt Mercedes AMG 560 SEC 6.0 vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8aee1f-f613-416b-9540-3db161ffa96f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közös közlemény szerint szó sincs róla, hogy támogatná a szövetség az iparűzési adó csökkentését.","shortLead":"A közös közlemény szerint szó sincs róla, hogy támogatná a szövetség az iparűzési adó csökkentését.","id":"20201221_szita_karoly_megyei_jogu_varosok_szovetsege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b8aee1f-f613-416b-9540-3db161ffa96f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db37b816-cf27-4ca6-93be-e6431eec8331","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_szita_karoly_megyei_jogu_varosok_szovetsege","timestamp":"2020. december. 21. 19:19","title":"Kilenc megyei jogú város léphet ki a Megyei Jogú Városok Szövetségéből Szita Károly miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Amíg nem tudjuk kizárni, hogy egy gyorsan terjedő mutáció nem érint kezelési lehetőségeket, vagy akár a következő hetekben érkező vakcinák hatékonyságát, érthető az óvatosság - írják a pécsi virológusok a Facebook-oldalukon.","shortLead":"Amíg nem tudjuk kizárni, hogy egy gyorsan terjedő mutáció nem érint kezelési lehetőségeket, vagy akár a következő...","id":"20201220_Virologusok_Indokolt_az_ovatossag_a_mutalodott_brit_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3581302f-cf2d-4895-b7f0-3b9ff658bb72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4703d850-af45-4d9d-a250-d300b7410cf4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201220_Virologusok_Indokolt_az_ovatossag_a_mutalodott_brit_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. december. 20. 21:39","title":"Virológusok: Érthető az óvatosság a mutálódott brit koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"A kijárási korlátozások karácsonyi feloldása ellenére is csendes karácsonyra készülnek a magyar keresztény közösségek a koronavírus miatt. A lelkészek és papok komoly kihívással néznek szembe, hogy össze tudják tartani a rájuk bízott közösségeket, elmondásuk szerint eddig azonban sikerrel vették az akadályokat.","shortLead":"A kijárási korlátozások karácsonyi feloldása ellenére is csendes karácsonyra készülnek a magyar keresztény közösségek...","id":"20201221_karacsony_keresztenyek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3efe5d36-c35a-4647-aaa7-ad02d5224274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dac435b-daf2-4f33-b82e-5af66269c0be","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_karacsony_keresztenyek_koronavirus","timestamp":"2020. december. 21. 15:33","title":"Mi lesz az idén az éjféli misével? Megkérdeztük az egyházakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Jupiter és a Szaturnusz majdnem 800 évvel ezelőtt volt egymáshoz annyira közel, mint amennyire december 21-én éjszaka lesz. Legközelebb 2080-ban láthatunk majd ilyesmit.","shortLead":"A Jupiter és a Szaturnusz majdnem 800 évvel ezelőtt volt egymáshoz annyira közel, mint amennyire december 21-én éjszaka...","id":"20201221_teli_napfordulo_jupiter_szaturnusz_egyuttallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8319a60-d9ce-4be0-bc68-ad43d29937ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d591aa5-8613-4e22-8cc0-800cfdde4426","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_teli_napfordulo_jupiter_szaturnusz_egyuttallas","timestamp":"2020. december. 21. 19:03","title":"Nézzen fel az égre az éjjel, a Jupiter és a Szaturnusz együttállása 794 éve nem volt ilyen közeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Nem utalta át a rászorulók támogatását, a hallgatói ösztöndíjakat és a doktori iskolai hallgatóinak fizetését a Színház- és Filmművészeti Egyetem új vezetése egy héttel a határidő utánig.","shortLead":"Nem utalta át a rászorulók támogatását, a hallgatói ösztöndíjakat és a doktori iskolai hallgatóinak fizetését...","id":"20201221_Ismet_visszatartottak_az_SZFE_hallgatoinak_szocialis_tamogatasat_es_osztondijait","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5cc39a67-6209-460d-992d-939e23b08908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab801519-a408-427c-b936-1dcd04b50ba6","keywords":null,"link":"/kultura/20201221_Ismet_visszatartottak_az_SZFE_hallgatoinak_szocialis_tamogatasat_es_osztondijait","timestamp":"2020. december. 21. 13:47","title":"Ismét visszatartották az SZFE hallgatóinak szociális támogatását és ösztöndíjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kárpáti Márton egyetlen állítást tartott fontosnak cáfolni Szombathy Pál hétfő reggel megjelent interjújából.","shortLead":"Kárpáti Márton egyetlen állítást tartott fontosnak cáfolni Szombathy Pál hétfő reggel megjelent interjújából.","id":"20201221_karpati_marton_telex_index_szombathy_pal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62838f31-4e94-41e8-a809-cb03b3f032df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a07149-9e96-4196-a43a-a03a52d4f762","keywords":null,"link":"/itthon/20201221_karpati_marton_telex_index_szombathy_pal","timestamp":"2020. december. 21. 15:44","title":"Reagált a Telex Szombathy szavaira: Nem úgy volt az, Pali!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d27ca6-c628-4276-9568-7e65a70e35a1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A koronavírus-osztályokon nincs kivételezés, aki beteg, azon segítenek – számol be kórházi tapasztalatáról Kuncze Gábor, aki három hétig volt intenzív-osztályon a kór miatt. A volt belügyminiszter Bihari Ádámnak beszélt arról, hogy szerinte kik ma a legkarakteresebb ellenzéki politikusok, de elmondta a véleményét a lehetséges miniszterelnök-jelöltekről is. ","shortLead":"A koronavírus-osztályokon nincs kivételezés, aki beteg, azon segítenek – számol be kórházi tapasztalatáról Kuncze...","id":"20201219_Kuncze_Gabor_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45d27ca6-c628-4276-9568-7e65a70e35a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bab7858-1845-4aeb-9dd7-1ff8fb9e3852","keywords":null,"link":"/360/20201219_Kuncze_Gabor_video","timestamp":"2020. december. 21. 11:00","title":"Kuncze Gábor: Mikor a Covid kirúgja a lábad, nem foglalkozol semmivel ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]