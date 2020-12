Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube Premium előfizetők hamarosan nemcsak letölteni tudják majd a tartalmakat az eszközükre, de szinkronizálhatják is azt más készülékeikkel, így azt akár több telefonon és táblagépen is meg tudják majd nézni,","shortLead":"A YouTube Premium előfizetők hamarosan nemcsak letölteni tudják majd a tartalmakat az eszközükre, de szinkronizálhatják...","id":"20201222_youtube_premium_letoltes_szinkronizalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eecaa2-dd99-4019-8aae-1b8ba3a290a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_youtube_premium_letoltes_szinkronizalas","timestamp":"2020. december. 22. 19:03","title":"Remek letöltős funkció készül a YouTube-hoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jég és a hó birodalmában, az Antarktiszon is találtak koronavírus-fertőzötteket. A kontinensen korábban egyetlen beteget sem regisztráltak. A kontinensen korábban egyetlen...","id":"20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1e71bb80-6b5f-4081-be36-839049c5a4df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00ab023-b470-4ed7-8470-8748bc47c86e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_koronavirus_fertozott_jarvany_antarktisz","timestamp":"2020. december. 22. 09:55","title":"A koronavírus oda is eljutott, ahol nem számítottak rá: már az Antarktiszon is terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e9b5b0-6a0e-416b-96ae-e28ec9344512","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Előremenekül a Wizz Air fapados légitársaság: új bázisokat nyit, új járatokat indít, és már átvett tucatnyi új gépet idén, miközben tavasszal gyakorlatilag nem repült velük senki, és most is alig. Váradi József vezérigazgató úgy véli: az kerülhet a koronavírus-járvány miatti válság után jobb pozícióba, aki most is mer és tud lépni.","shortLead":"Előremenekül a Wizz Air fapados légitársaság: új bázisokat nyit, új járatokat indít, és már átvett tucatnyi új gépet...","id":"20201221_Varadi_Jozsef_wizz_air_allami_mentoov_csod_valsag_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c1e9b5b0-6a0e-416b-96ae-e28ec9344512&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba21cba2-1ebd-4864-9902-ca9e5264e06b","keywords":null,"link":"/360/20201221_Varadi_Jozsef_wizz_air_allami_mentoov_csod_valsag_jarvany","timestamp":"2020. december. 21. 14:00","title":"Állami mentőöv vagy csőd? A Wizz Air vezére szerint a válságban mást kell választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A közelmúltban megjelent elnöki memoárjában az egykori amerikai elnök a 2009-es influenzapandémia kezelésével kapcsolatos emlékeit is megosztja. Az alábbiakban az Egy ígéret földje című könyvből olvashatnak egy szerkesztett részletet.","shortLead":"A közelmúltban megjelent elnöki memoárjában az egykori amerikai elnök a 2009-es influenzapandémia kezelésével...","id":"20201222_Obama_es_a_H1N1pandemia_A_legfontosabb_eredmenyeinket_eszre_sem_veszik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebe7df6a-1204-47d1-90bd-2086b9ed8bb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f030d03b-c6ec-4f63-bfbe-0a034faf6618","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20201222_Obama_es_a_H1N1pandemia_A_legfontosabb_eredmenyeinket_eszre_sem_veszik","timestamp":"2020. december. 22. 19:15","title":"Obama és a H1N1-pandémia: \"A legfontosabb eredményeinket észre sem veszik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Négy éven át forgatta legújabb, A Perfect Planet című dokumentumfilmjét David Attenborough. A befejező munkálatokat a természettudós kertjében rögzítették. A befejező munkálatokat...","id":"20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74ddefd7-646a-4a8b-a2cf-ecabdb9c67d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b1bb31-0980-4e6d-b02b-315283a6267f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201221_david_attenborough_a_perfect_planet_dokumentumfilm_klimavaltozas_fold","timestamp":"2020. december. 21. 17:03","title":"Négy év forgatás zárult most le: elkészült David Attenborough új filmje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcdda8a-5d8a-4ad9-a87c-d9f5949c8cf4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem hatezer évtizede jégbe fagyott farkaskölyköt vizsgálnak amerikai kutatók. Az állat tökéletes állapotban megőrződött maradványai alapján a szakértők ismereteket szerezhetnek az akkor élő farkasok életmódjáról és a modern farkasfajokkal való rokonságukról – közölték a Des Moines-i Egyetem tudósai.","shortLead":"Csaknem hatezer évtizede jégbe fagyott farkaskölyköt vizsgálnak amerikai kutatók. Az állat tökéletes állapotban...","id":"20201222_zhur_57_ezer_eve_jegbe_fagyott_farkaskolyok_mumifikalodott_teteme_kanada_yukon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcdda8a-5d8a-4ad9-a87c-d9f5949c8cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ba0880-d139-4e35-8e48-577d2a3d146e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201222_zhur_57_ezer_eve_jegbe_fagyott_farkaskolyok_mumifikalodott_teteme_kanada_yukon","timestamp":"2020. december. 22. 07:03","title":"57 000 éve jégbe fagyott, teljesen érintetlen farkaskölyköt vizsgálnak kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Interjút adott a Telexnek Gundel Takács Gábor, amelyben többek között arról beszélt, miért reagál a közéleti eseményekre, és hogy miként gondolkodott a munkájáról akkor, amikor még a köztévénél dolgozott. ","shortLead":"Interjút adott a Telexnek Gundel Takács Gábor, amelyben többek között arról beszélt, miért reagál a közéleti...","id":"20201222_Gundel_Takacs_Gabor_Telex_Szajer_keresztenyseg_kozmedia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72099cc3-7bf9-4d12-a890-b849b3de17dc","keywords":null,"link":"/kultura/20201222_Gundel_Takacs_Gabor_Telex_Szajer_keresztenyseg_kozmedia","timestamp":"2020. december. 22. 13:52","title":"Gundel Takács Gábor: \"Nem szoktunk hozzá, hogy valaki azt mondja, szerintem hülyének tetszenek nézni minket\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7a0af9a-3968-442d-aa43-5cb5cc667160","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A lap vezetőjének az ügyvédei nem vettek részt a tárgyaláson, közölték, hogy nem fognak részt venni egy koncepciós per lefolytatásában.","shortLead":"A lap vezetőjének az ügyvédei nem vettek részt a tárgyaláson, közölték, hogy nem fognak részt venni egy koncepciós per...","id":"20201223_torokorszag_cumhuriyet_ellenzeki_lap_foszerkeszto_itelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d7a0af9a-3968-442d-aa43-5cb5cc667160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e70f134-f476-448c-9322-d25f2592a38c","keywords":null,"link":"/vilag/20201223_torokorszag_cumhuriyet_ellenzeki_lap_foszerkeszto_itelet","timestamp":"2020. december. 23. 11:25","title":"27 év börtönre ítélték Törökországban a Cumhuriyet ellenzéki lap főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]