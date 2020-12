Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"14 millió amerikai munkanélküliségi segélye csökken azt követően, hogy Donald Trump nem volt hajlandó aláírni a Covid–19-járvány gazdasági hatásait csökkenteni hivatott legújabb törvényt. Az elnöki „nem” másik következménye az lehet, hogy a finanszírozás hiánya miatt a kormányszervek harmadának le kell állnia. \r

","shortLead":"14 millió amerikai munkanélküliségi segélye csökken azt követően, hogy Donald Trump nem volt hajlandó aláírni...","id":"20201226_Trump_bosszuja__nem_irta_ala_a_Covidsegelyrol_szolo_torvenyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d983ceb-5ace-4d19-a20e-fcb5d39d7180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e94eda7-c582-4837-ad14-9353f98a6de9","keywords":null,"link":"/vilag/20201226_Trump_bosszuja__nem_irta_ala_a_Covidsegelyrol_szolo_torvenyt","timestamp":"2020. december. 26. 17:23","title":"Trump bosszúja – nem írta alá a Covid-segélyről szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek.","shortLead":"Egyedül a Klubrádió pályázata ment át a Médiatanács alaki vizsgálatán, de tőlük is hiánypótlást kértek.","id":"20201228_klubradio_frekvencia_palyazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"682a035a-33f1-4d05-96b7-0bf8ea1fcb90","keywords":null,"link":"/kkv/20201228_klubradio_frekvencia_palyazat","timestamp":"2020. december. 28. 13:22","title":"A Klubrádió versenytársainak érvénytelen lett a pályázata a frekvenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol hó, havas eső is lehet.","shortLead":"Szeles, de enyhe idővel kezdődik a hét. Az év utolsó napjaiban borús, csapadékos idő várható, szilveszter napján néhol...","id":"20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4385c236-8ec8-47d1-aab8-dff165e7e313&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf119254-02ac-4a6c-aff5-7b34228602e9","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_idojaras_elorejelzes_szilveszter","timestamp":"2020. december. 27. 18:10","title":"Nem hoznak zimankót az év utolsó napjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő eredményre jutottak.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatás azt vizsgálta, vajon miként és mivel kelti fel a figyelmet egy okostelefonos alkalmazás. Meglepő...","id":"20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94de5b21-fb25-4294-8ae0-f932978e7dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58638849-66a2-48d6-b78f-8fce9f8c7a16","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_okostelefonos_appok_figyelemfelkelto_elemek_vizsgalata","timestamp":"2020. december. 28. 11:03","title":"A kutatókat is meglepte, mi vonzza a tekintetet az okostelefonokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d070b45-c8fb-48e1-b10d-d4e0194e122d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gyenge kezdés után erős visszaesés – így jellemzi 2020-at a műsorvezető. Azurák Csaba szerint a válságoknak az a természetük, hogy időről időre jönnek, és adnak egy pofont nekünk, de mindig tanítanak is valamit. 2020 szerinte azt tanította, hogy soha nem volt ennyire fontos összefogni, figyelni a másikra és segíteni egymáson. Például egy szendviccsel. ","shortLead":"Gyenge kezdés után erős visszaesés – így jellemzi 2020-at a műsorvezető. Azurák Csaba szerint a válságoknak...","id":"20201227_Azurak_Csaba_A_valsagok_mindig_tanitanak_valamit","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d070b45-c8fb-48e1-b10d-d4e0194e122d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f618d06-4954-4de2-bf38-abb272cebf21","keywords":null,"link":"/elet/20201227_Azurak_Csaba_A_valsagok_mindig_tanitanak_valamit","timestamp":"2020. december. 27. 12:00","title":"Azurák Csaba: A válságok mindig tanítanak valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Welt am Sonntagban a német politikus azt írta, ez a célja annak, aki egyenlőségjelet tesz az EU és „a szovjet kommunisták autoriter rezsimje” között.","shortLead":"A Welt am Sonntagban a német politikus azt írta, ez a célja annak, aki egyenlőségjelet tesz az EU és „a szovjet...","id":"20201227_manfred_weber_orban_viktor_europa_velemenycikk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=083a5a52-6d39-4c84-b23b-f293bc2de054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1a50c1f-bf24-4f38-97ac-9a46983b327f","keywords":null,"link":"/vilag/20201227_manfred_weber_orban_viktor_europa_velemenycikk","timestamp":"2020. december. 27. 17:16","title":"Weber szerint Orbán szét akarja rombolni az egységes Európát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról a géptípusról van szó, amelyet korábban hónapokra a földre parancsoltak.","shortLead":"Arról a géptípusról van szó, amelyet korábban hónapokra a földre parancsoltak.","id":"20201228_boeing_737_max_air_canada_motorhiba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=457c89d2-b124-440b-883b-c800efd18e7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf83472-f43c-4180-aae0-1918c272b5ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20201228_boeing_737_max_air_canada_motorhiba","timestamp":"2020. december. 28. 12:30","title":"Megint probléma támadt egy Boeing 737 MAX-szal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737","c_author":"MTA","category":"itthon","description":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó épül az M1 és az M7 között.","shortLead":"Hetvennégy közútfejlesztést kezdenek el tervezni. Újabb négy sávos út készül Erdély felé, új hidak épülnek, új folyosó...","id":"20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2094656-75e2-4ee5-998c-e5ae17d4a737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8c37699-3788-46ac-a384-83555f5144ec","keywords":null,"link":"/itthon/20201227_82_milliardbol_fejleszt_kozutakat_a_kormany_az_M2es_az_orszaghatarig_fog_tartani","timestamp":"2020. december. 27. 10:38","title":"82 milliárdból fejleszt közutakat a kormány, az M2-es az országhatárig fog tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]