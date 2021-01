Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor is, ha egy fertőzött köhögését lélegzi be valaki. A belélegzett vírusok nagy része ugyanis az orrüregben, a szájüregben és a torokban tapad meg.","shortLead":"Magyar kutatók szerint nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy a koronavírus közvetlenül a tüdőbe jusson, még akkor...","id":"20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df1776b0-c8f1-41c9-97cb-7d0dd8e0996a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4dfde4f-d00b-4b4e-94d4-a8e76c2e47dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_koronavirus_tudo_legut_tudogyulladas","timestamp":"2021. január. 27. 08:33","title":"Új dolgot fedeztek fel a koronavírusról magyar kutatók, ez is segítheti a védekezést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dózsa György úti gázoló és ügyvédje fellebbeztek az ítélet ellen.","shortLead":"A Dózsa György úti gázoló és ügyvédje fellebbeztek az ítélet ellen.","id":"20210128_Letartoztattak_M_Richardot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88564538-781a-48c9-87b3-258c3761cc43","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_Letartoztattak_M_Richardot","timestamp":"2021. január. 28. 08:51","title":"Letartóztatták M. Richárdot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az OSIRIS-REx nevű űrszonda még 2020 októberében vett mintát a Bennu aszteroidából, amit visszahoz a Földre a szerkezet. A tudósok azt remélik, kiderülhet belőle, hogyan keletkezett a Naprendszer és az élet a Földön.","shortLead":"Az OSIRIS-REx nevű űrszonda még 2020 októberében vett mintát a Bennu aszteroidából, amit visszahoz a Földre...","id":"20210127_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14b4469d-7fa8-47d3-95d1-49bb89bbaf8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74431d0f-1779-42ad-a6cc-299c4ac086cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210127_nasa_osiris_rex_bennu_aszteroida","timestamp":"2021. január. 27. 17:03","title":"Megvan, mikor indulhat vissza a Földre a NASA 321 millió kilométerre lévő űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"491136e7-b30a-42dc-a723-9f30d0b19fe6","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A menetrendszerűen érkező újabb forradalomban az ellenfelei által maffiózónak nevezett Szadir Dzsaparov lett az elnök, akit a káosz napjaiban szabadítottak ki a börtönből.","shortLead":"A menetrendszerűen érkező újabb forradalomban az ellenfelei által maffiózónak nevezett Szadir Dzsaparov lett az elnök...","id":"202103_szadir_dzsaparov_bortonbol_akirgiz_allamfoi_szekbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=491136e7-b30a-42dc-a723-9f30d0b19fe6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fefb25-3023-4f33-80e1-1d3958cd4f29","keywords":null,"link":"/360/202103_szadir_dzsaparov_bortonbol_akirgiz_allamfoi_szekbe","timestamp":"2021. január. 26. 18:00","title":"Emberrablásért ült, aztán hirtelen államfő lett a „kirgiz Trump”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deafc7f-410a-4bb3-9645-b8fdc34d62d6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak két fontos egészségügyi funkcióját, most azonban erre is sor került. Míg az európai felhasználók az engedélyre vártak, a dél-koreai cég egy újabb funkciót kis elkezdett kidolgozni.","shortLead":"Sokat kellett várni arra, hogy az amerikai és a dél-koreai piacon kívül máshol is engedélyezzék a Samsung okosóráinak...","id":"20210126_samsung_galaxy_watch_3_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas_vercukorszint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6deafc7f-410a-4bb3-9645-b8fdc34d62d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02e410e-a773-4512-8e71-4d5a73acd3b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210126_samsung_galaxy_watch_3_galaxy_watch_active_2_okosora_ekg_vernyomas_vercukorszint","timestamp":"2021. január. 26. 15:03","title":"Magyarországon is elérhetővé válik az EKG-funkció a Samsung okosóráiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két héten belül ez már a második ciklon, amely több tízezer embert sújt.","shortLead":"Két héten belül ez már a második ciklon, amely több tízezer embert sújt.","id":"20210127_mozambik_korhaz_eloise_ciklon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf3996-2a60-4057-bb23-535b21bf4def","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_mozambik_korhaz_eloise_ciklon","timestamp":"2021. január. 27. 05:09","title":"76 kórházat és 400 osztálytermet árasztott el az Eloise ciklon Mozambikban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"A Frontex úgy látja: ha továbbra is részt venne a magyarországi határvédelmi tevékenységekben, akkor azt kockáztatná, hogy egy uniós joggal ellentétes gyakorlat részese lenne.","shortLead":"A Frontex úgy látja: ha továbbra is részt venne a magyarországi határvédelmi tevékenységekben, akkor azt kockáztatná...","id":"20210127_Kivonul_Magyarorszagrol_az_unios_hatarorizeti_szerv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf471479-6d19-41f3-8f25-84759ec1d85e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c67cbf97-cb94-4059-922e-197b7aaa1c8f","keywords":null,"link":"/eurologus/20210127_Kivonul_Magyarorszagrol_az_unios_hatarorizeti_szerv","timestamp":"2021. január. 27. 16:55","title":"Kivonul Magyarországról az uniós határőrizeti szerv","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b21f0e4-5a75-4497-b2d8-f7ea8f2444ca","c_author":"Kovács Gábor","category":"kkv","description":"Nemzeti színű szalaggal átkötött, ingyenes Linux operációs rendszert próbál nagy – a magyar lakosság digitalizálódását előmozdító – ajándékként eladni a kormány. A csomaghoz sikerült hozzátenni pár mérsékelten hasznos segédletet, egy, a fél internetet blokkoló tűzfalat és egy átlagember könyvjelzőgyűjteményét. Plusz a kormánymédia levelezőrendszerét és videómegosztóját.","shortLead":"Nemzeti színű szalaggal átkötött, ingyenes Linux operációs rendszert próbál nagy – a magyar lakosság digitalizálódását...","id":"20210127_digitalis_joletert_program_linux_kesma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b21f0e4-5a75-4497-b2d8-f7ea8f2444ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a91c6d9d-7bd2-4421-b150-85c9ec774125","keywords":null,"link":"/kkv/20210127_digitalis_joletert_program_linux_kesma","timestamp":"2021. január. 27. 14:07","title":"Radics Petit, a HVG-t és a kormányközeli videómegosztót promózza az ingyenes állami szoftvercsomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]