Annak mindenképpen örülünk, hogy a kötelező bezárás mellett segítséget kap a vendéglátóipar – kommentálta Orbán Viktor reggeli bejelentését Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének vezetője, a Continental Group ügyvezető igazgatója.

A miniszterelnök délelőtt a Facebook-oldalára feltöltött videóban jelentett be több tervezett lépést, amelyet az elkövetkező 30 napban alkalmaznának, köztük azt, hogy

Az éttermek bezárnak, csak házhoz szállítás lehetséges. Az üzemi étkezdék nyitva tarthatnak.

A szállodák csak üzleti célból fogadhatnak vendéget, turistákat nem.

Általános rendezvénytilalom lép életbe.

© Túry Gergely

az éttermeknek és a szabadidős létesítményeknek a dolgozóik után erre a 30 napra nem kell járulékot fizetni. Az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti, ha nem bocsátanak el munkavállalót, és ők megkapják a fizetésüket.

a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-ig tartó foglalásokat, illetve azok 80 százalékát az állam megtéríti. Ennek feltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a fizetésüket.

A vállalkozások segítséget is kapnak:

A szállodaipar Orbán bejelentése alapján nem részesül a vendéglátást segítő járulékkedvezményből és bértámogatásból, amire Flesch Tamás azt mondja, ezt a lépést „nem tudják értelmezni”. A szállodai foglalások 80 százalékos visszatérítésének az ötlete szerinte azért „nem túl szerencsés” megoldás, mert a koronavírus-járvány során megváltoztak a foglalási szokások és jellemzően mindenki az utolsó pillanatban foglal. Éppen ezért, alig van foglalás a következő egy hónapra, így az érdekvédelmi szervezet vezetője szerint ez önmagában nem elegendő ahhoz, hogy a szállodaipar megússza az elbocsátásokat.

Flesch Tamás © MTI / Mónus Márton

Az sem segít, hogy sok még a bizonytalanság: a mostani döntések egy hónapig érvényesek, azt ma még senki sem tudja, mi lesz utána. Flesch Tamás szerint ha fennmaradnak a korlátozások és szállodaipar nem kap tovább segítséget, akkor „komoly gond” jöhet, hiszen a társaságok nagy részénél olyan gondokat okozott már eddig is a koronavírus-járvány, hogy a jelenlegi helyzetet nem fogják tudni fenntartani sokáig.

Ugyanakkor a vendéglátóiparban elég lehet a bejelentett támogatási csomag, amelyet vélhetően igénybe is fognak venni az érintettek, ahogy korábban a tavaszi válságkezelő csomaggal (amelynek része volt a bérkiegészítés, kedvezményes hitelprogramok és tőkeprogramok) is jellemzően éltek a szektor cégei. Flesch szerint ha azt a programot meghosszabbítanák a mostani időszakra, az is sok cég számára jelenthetne nélkülözhetetlen mentőövet – a szállodaiparban is.

© MTI/EPA/Philipp Gülland

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége egyébként korábban azt javasolta a kormánynak, hogy hat hónapra előre tervezzen, mivel ez sokkal kiszámíthatóbb környezetet jelentene a vállalkozásoknak, akik így sokkal jobban meg tudnák tervezni a jövőjüket. „Májusig úgyse nagyon lesz forgalom” – fűzte hozzá.

Az mindenesetre biztos, hogy a rendezvények letiltása nem segít a cégeken, főleg hogy december jellemzően az év legerősebb hónapja. „Ez 100 százalék, hogy elveszett, akkor is, ha december 9-án ki lehet nyitni, hiszen előre le kell szervezni ezeket a programokat” – fogalmazott Flesch, aki szerint a koronavírus-járvány már eddig is megtizedelte a szektort, ami dolgozói közel felét elvesztette már eddig is. „Ők most más szektorokban dolgoznak, a talponmaradás mellett a legfontosabb kérdés, hogyan lehet őket majd visszacsábítani, hiszen ez nélkülözhetetlen ahhoz, hogy működőképes legyen a vendéglátó és szállodaipar” – mondta az érdekvédelmi vezető.

Képünk illusztráció © MTI / Koszticsák Szilárd

Derült égből villámcsapásként érte a kocsmákat

A hvg.hu által megkérdezett klasszikus éttermeket üzemeltetők egyelőre nem kívántak nyilatkozni: mivel ők maguk is csak reggel tudták meg, hogy kedd 23:00 után harminc napra legfeljebb házhoz szállítást végezhetnek, a legtöbbüknek vagy fogalma sem volt róla, hogy fog kinézni szerdától az életük, vagy épp annyi új feladatuk lett az átállás miatt, hogy nem fért bele a nyilatkozat. Gyors kérdéseinkre így végül csak egyetlen egy étterem, az IGEN pizzéria válaszolt, tulajdonosa, Vidó Nóri szerint "ez a helyzet biztos, hogy tovább tart, mint harminc nap, hiszen ennyi idő alatt nem is fognak látszani a statisztikákon a bezárások, a hadiállapotok alatt biztos nem nyitnak éttermeket”. Igaz, ő saját bevallása szerint azért nincs annyira nehéz helyzetben, mert már előre készült. “Én már nagyon nehezen tudtam együtt élni azzal, hogy emberek maszk nélkül tartózkodnak egy olyan zárt légtérben, amihez nekem közöm van, most csak egy gombnyomás átállni a házhoz szállításra. Ha eltartasz tizenöt családot, nem teheted meg, hogy nincs B terved” – mondta Vidó, aki a Wolt házhoz szállítónál és a pizzás dobozok előkészítésénél is figyelt arra, hogy gyorsan menjen az átállás.

Vidó ráadásul jövő héten nyit új helyet, bár akár szerencse is lehet: “Itt már tudtuk, hogy lehet, hogy az IGEN-ből menteni kell valakit. Tavasszal azt csináltuk, hogy adogattam pénzt azoknak, akiknek munkát nem tudtam, most viszont azt is fogok tudni. Ilyen szempontból szerencsés helyzetben vagyunk, és meg fogjuk oldani úgy, hogy senki ne veszítse el az állását.” A támogatás minőségéről azt mondta, teljesen a helyektől függ, hogy elég-e, de sokakat megmenthet. “Én azt hittem, hogy semmit nem fogunk kapni, ehhez képest tök jó. Nyilván jobb lenne, ha Ausztriához hasonlóan megkapnánk a tavalyi forgalmunk 80 százalékát erre a hónapra. Valakinek kevés, valakinek tök nagy segítség. Most mindenki kezd kivérezni, nem lesz mindenkinek elég.”

Egyszerűbb a helyzet a kocsmáknál, nekik ugyanis nincs mit átszervezni: ők egyszerűen bezárnak harminc napra, a dolgozóik után erre az időszakra nem kell járulékot fizetni, az állam pedig megtéríti a munkavállalók fizetésének felét, de csak abban az esetben, ha nem bocsátanak el munkavállalókat. Innen pedig már egyáltalán nem mindegy, milyen helyekről van szó: “Minket már a tavaszi bezárás is rettenetesen megviselt, alig egyéves helyről van szó. A tartalékaink teljesen elfogytak, már a 11 órás zárással kiesett a bevételünk kétharmada. Talán úgy élhetjük túl, ha elküldjük az összes alkalmazottat. Nem fogunk tudni fél bért sem kigazdálkodni, ez a bértámogatás nulla bevétel mellett semmit nem fog érni” – mondta a főleg metálos közönségnek szóló Blastbeat Bar menedzsere, Baráth Dóra, aki csak reménykedni tud benne, hogy kinyitnak még. “Ha harminc nap, azt el tudom képzelni, hogy átvészeljük, ha több, akkor nem tudom, mi lesz.”

A helyre Baráth elmondása szerint eddig is csak egymásra vigyázva ment be – tünetmentesen – a törzsközönsége, abban a tudatban, hogy előbb-utóbb lehet, hogy baj lesz. “Szerintem az időseket kéne jobban megvédeni, és nem a gazdaságot megfojtani. Ennek hosszú távon sokkal nagyobb kára lesz, mint amennyi haszna, mert ez most már nem fékezi meg a fertőzést” – tette hozzá.

Ennél valamivel jobb helyzetben van a már több mint tíz éve Buda fontos helyének számító Nemdebár tulajdonosa, Kapfinger András. “Egy napot kaptunk arra, hogy elrendezzük a dolgot. Nekünk kilenc-tíz, főleg diák dolgozónk van, és négy-öt teljes alkalmazott. Ha mi az ő fizetésük felét megkapjuk, az semmit nem jelent. Tavasszal abban a két hónapban, amíg zárva voltunk, adtak egy kitölthetetlen kiírást. Ha minden kritériumnak megfelelünk, 20 ezer forintot kaptunk volna összesen, ez volt a tavaszi segítség. Ez a mostani is elenyészően kis támogatás” – mondta Kapfinger, aki kiemelte, ilyenkor a bérleti díjak elengedése lehet a legnagyobb esély. “Nekünk szerencsénk van, mert a tulajdonos elengedte a felét tavasszal, korrekt viszonyban vagyunk a főbérlővel. De ez más szituáció, ha a Vörösmarty téren bérel valaki helyet nyolcmillió forintért, az fenntarthatatlan ezzel a támogatással" – tette hozzá.

Ahogy a tulajdonos elmondta, a Nemdebár például nem is csak a koronavírus miatt vesztett pénzt, hanem azért is, mert őszintén kommunikált: szeptemberbe annyira felkapta a sajtó a hírt, hogy az egyik alkalmazottjuk koronavírus-gyanúval ment el tesztelni, hogy ezen már az sem segített, amikor kiderült, hogy ő és a teljesen letesztelt személyzet is negatív lett. “Úgy gondoltuk, így a tisztességes, kiesett öt nap, utána pedig két hétig nagyon visszaesett a forgalom, mert az már nem jelent meg, hogy negatív lett a teszt. Ez volt az őszünk, októberben 30-40 százalékos kiesés, így kezdjük el a novembert. Ez már baromi sok pénz, nekünk az a szerencsénk, hogy jól működnek a dolgok.”

KFC: nem mindegy, lehet-e drive in-t üzemeltetni

Valószínűleg a már bejáratott gyorséttermeknek fog a legkisebb törést okozni a gyors változás: a KFC és a McDonald’s házhoz szállítása már a koronavírus előtt is üzemelt, a Burger King pedig a tavaszi korlátozások alatt vezette be. “Az éttermeink többségében nemcsak helyben lehet fogyasztani, hanem kiszállítunk, ez pedig nagy segítség abban, a meglévő állományunk foglalkoztatásában. De vannak kérdések, mert az nincs tisztázva, mi van az autós kiszolgálással: Csehországban folyamatos az autós kiszolgálás. Ha ennek lehetővé teszi a működését a szabályozás, az nagy segítség, de kérdéses az elviteles rendelések sorsa is. Sajnos, sok kérdőjelet hagyott maga után a bejelentés” – mondta a KFC-t és a Pizza Hutot üzemeltető AmRest marketingvezetője, Juhász Nándor.

A KFC-k környékén a koronavírus miatt egy új szolgáltatás fejlesztése is felgyorsult: az applikáción keresztül egy-egy rendelést bizonyos éttermek közelében lévő parkolóban lehet leadni, a dolgozó pedig kimegy a rendeléssel, ha elkészült. “Ennek a jelentősége meg fog növekedni a következő napokban. A létünket és a hosszú távú terveinket nem veszélyezteti a helyzet, de az utolsó negyedév eredményeit és növekedéseit kritikusan fogja érinteni, az nem kérdés.”