Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 83 éves színésznő is megkapta a koronavírus elleni oltást.","shortLead":"A 83 éves színésznő is megkapta a koronavírus elleni oltást.","id":"20210202_Jane_Fonda_azt_mondja_nem_faj_az_oltas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc5c85b-7fc8-469f-ac92-046962265e17","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Jane_Fonda_azt_mondja_nem_faj_az_oltas","timestamp":"2021. február. 02. 08:44","title":"Jane Fonda azt mondja, nem fáj az oltás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e42ac7a2-e080-4ef6-bc60-5487df9f61de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung júniusban mutathatja majd be legújabb összehajtható telefonját, ami az eddigi információk szerint annyiba kerülhet, mint a Galaxy Z Fold2. De természetesen több minden lesz benne.","shortLead":"A Samsung júniusban mutathatja majd be legújabb összehajtható telefonját, ami az eddigi információk szerint annyiba...","id":"20210202_samsung_galaxy_z_fold3_renderelt_kep_fantaziakep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e42ac7a2-e080-4ef6-bc60-5487df9f61de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b571009a-b20f-4744-a377-3897368791cc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210202_samsung_galaxy_z_fold3_renderelt_kep_fantaziakep","timestamp":"2021. február. 02. 10:03","title":"Összerakták a pletykákat, így nézhet ki a Samsung Galaxy Z Fold3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f42ec35-fa3c-44fa-93ab-d656deebc4fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1532 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom megszegése miatt a hétvégén. Müller Cecília szerint a brazil és dél-afrikai mutánst nem azonosították a szakemberek, de ez nem zárja ki, hogy nincsenek jelen. Ez volt az operatív törzs hétfői tájékoztatója.","shortLead":"1532 emberrel szemben intézkedtek a rendőrök a kijárási tilalom megszegése miatt a hétvégén. Müller Cecília szerint...","id":"20210201_operativ_torzs_februar_1_koronavirus_vakcina_jarvany_hosok_tere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1f42ec35-fa3c-44fa-93ab-d656deebc4fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75e1ca2-6e3a-4e83-962b-4c328406c7f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210201_operativ_torzs_februar_1_koronavirus_vakcina_jarvany_hosok_tere","timestamp":"2021. február. 01. 12:20","title":"Müller Cecília: Át kell ütemezni az oltási tervet, mert kevesebb Moderna-vakcina jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821411be-7634-4358-93a3-84f3c145be7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Balázs Attila üzletelt Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal is, és azóta sem áll meg.","shortLead":"Balázs Attila üzletelt Mészáros Lőrinccel és Tiborcz Istvánnal is, és azóta sem áll meg.","id":"202104_foreseen_construct_a_balaton_urai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=821411be-7634-4358-93a3-84f3c145be7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cb73d03-a17f-4b2d-a62c-19228daf8c3c","keywords":null,"link":"/360/202104_foreseen_construct_a_balaton_urai","timestamp":"2021. február. 01. 10:00","title":"Mérnöki tanácsadásra adta a fejét a Balaton egyik ura","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41a5a294-dc0d-4f03-bc51-1bb3f08aa28c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mintegy ötezer műtárgyat adott vissza gyűjteményéből a washingtoni Biblia Múzeum Egyiptomnak, ahonnan annak idején kicsempészték azokat.","shortLead":"Mintegy ötezer műtárgyat adott vissza gyűjteményéből a washingtoni Biblia Múzeum Egyiptomnak, ahonnan annak idején...","id":"20210131_Illegalis_asatasokbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_Egyiptomnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41a5a294-dc0d-4f03-bc51-1bb3f08aa28c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44ee5449-840b-4ac1-b1f2-72a8a69a4777","keywords":null,"link":"/kultura/20210131_Illegalis_asatasokbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_Egyiptomnak","timestamp":"2021. január. 31. 18:20","title":"Illegális ásatásokból származó műtárgyakat adtak vissza Egyiptomnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949824f7-5471-4602-9582-2ac029eedb6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha a táborszervezőkön múlik, idén is lesznek gyerektáborok, sőt sok helyen az árak sem emelkednek. Felkészültek az egészségügyi kihívásokra, a beteg gyerekek kiszűrésére is.



","shortLead":"Ha a táborszervezőkön múlik, idén is lesznek gyerektáborok, sőt sok helyen az árak sem emelkednek. Felkészültek...","id":"20210201_Mi_lesz_az_iden_a_gyerektaborokkal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=949824f7-5471-4602-9582-2ac029eedb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771c246f-272e-461c-8f92-75a461cef91b","keywords":null,"link":"/elet/20210201_Mi_lesz_az_iden_a_gyerektaborokkal","timestamp":"2021. február. 01. 09:53","title":"Mi lesz az idén a gyerektáborokkal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8b15c8-832b-462a-89ef-8299d6e50a8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy dél-koreai K-pop-sztár nem győzött magyarázkodni, miután a fotókkal az Instagramon büszkélkedett.","shortLead":"Egy dél-koreai K-pop-sztár nem győzött magyarázkodni, miután a fotókkal az Instagramon büszkélkedett.","id":"20210202_Ha_egy_hiresseg_naci_egyenruha_mellett_pozol_jobb_ha_tudja_mi_az","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc8b15c8-832b-462a-89ef-8299d6e50a8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b75771-6cd3-43c1-9d95-d6bc8f0771b2","keywords":null,"link":"/elet/20210202_Ha_egy_hiresseg_naci_egyenruha_mellett_pozol_jobb_ha_tudja_mi_az","timestamp":"2021. február. 02. 09:19","title":"Ha egy híresség náci egyenruha mellett pózol, jobb, ha tudja, mi az","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Havazás veszélyére is figyelmeztetnek a meteorológusok.","shortLead":"Havazás veszélyére is figyelmeztetnek a meteorológusok.","id":"20210131_masodfoku_figyelmeztetes_onos_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c221bb9f-05b9-4059-96c4-ef8eaf5d51d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90e5e40e-d3d8-4115-a221-aa23b8ae2a23","keywords":null,"link":"/cegauto/20210131_masodfoku_figyelmeztetes_onos_eso","timestamp":"2021. január. 31. 12:29","title":"Ónos eső miatt adtak ki narancssárga figyelmeztetést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]