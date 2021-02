Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b6a2039-9de9-4ebb-9a1b-055b158b5080","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"A tűz 71 házat már elpusztított. A mentést nehezíti, hogy kijárási korlátozás van érvényben.","shortLead":"A tűz 71 házat már elpusztított. A mentést nehezíti, hogy kijárási korlátozás van érvényben.","id":"20210203_bozottuz_perth","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b6a2039-9de9-4ebb-9a1b-055b158b5080&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"560763d6-fd42-414f-9fce-ff1e215eab2b","keywords":null,"link":"/zhvg/20210203_bozottuz_perth","timestamp":"2021. február. 03. 10:16","title":"Bozóttűz fenyegeti Perth városát, ezreknek kellett elhagyniuk az otthonukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egyre több az olyan munkanélküli, aki nem látszik a statisztikában, Ausztriában enyhítenek jövő hétfőtől, a németek nyár végéig mindenkit beoltanának. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Egyre több az olyan munkanélküli, aki nem látszik a statisztikában, Ausztriában enyhítenek jövő hétfőtől, a németek...","id":"20210202_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0157fc1f-3c03-492e-9636-09f0a0edc996","keywords":null,"link":"/360/20210202_Radar360","timestamp":"2021. február. 02. 08:00","title":"Radar360: Varga Judit szépen törleszt, keresik Müller Cecília fenyegetőjét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ennél is kevesebb mutatott bármiféle tünetet az országban.","shortLead":"Ennél is kevesebb mutatott bármiféle tünetet az országban.","id":"20210202_izrael_oltas_idosek_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d958cb64-af1a-4b51-ab5e-7dd697117089","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_izrael_oltas_idosek_koronavirus","timestamp":"2021. február. 02. 06:38","title":"750 ezer időst oltott be Izrael, 0,07 százalékuk fertőződött meg azóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e57599-7625-493f-9887-b953616f940e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrök gumibottal és sokkolóval estek a Navalnij-ítélet miatt tiltakozóknak.","shortLead":"A rendőrök gumibottal és sokkolóval estek a Navalnij-ítélet miatt tiltakozóknak.","id":"20210203_navalnij_tuntetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7e57599-7625-493f-9887-b953616f940e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a44132d2-495b-45dd-9301-12d077f80016","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_navalnij_tuntetes","timestamp":"2021. február. 03. 08:29","title":"Több mint 1400 embert vettek őrizetbe az oroszországi tüntetéseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A populisták sokáig kormányoznak, vonakodnak átadni a hatalmat és gyengítik a gazdasági növekedést. Orbán Viktorra ebből nem mindegyik egészen igaz. Mi derül ki abból, hogy német kutatók minden eddiginél nagyobb adatbázist állítottak össze a populistákról? ","shortLead":"A populisták sokáig kormányoznak, vonakodnak átadni a hatalmat és gyengítik a gazdasági növekedést. Orbán Viktorra...","id":"20210129_populizmus_Orban_Viktor_Peron_Mussolini_Indira_Gandhi_IfW","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1636797-b3cc-4ea0-b3f5-40a4449e9b1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ea3cc8-bf05-4be0-be21-fca32f84a48e","keywords":null,"link":"/360/20210129_populizmus_Orban_Viktor_Peron_Mussolini_Indira_Gandhi_IfW","timestamp":"2021. február. 02. 07:00","title":"Itt Orbán Viktort egy lapon említik Perónnal, Mussolinivel és Indira Gandhival is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e","c_author":"Szűcs Ágnes (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Varga Judit szeretne annyi cikket írni Magyarországról a Politico uniós ügyekkel foglalkozó lapba, mint a sajtótermék teljes állásban dolgozó munkatársa – derült ki a magyar igazságügyi miniszter és az ír európai uniós ügyekért felelős államtitkár vitájából kedden.","shortLead":"Varga Judit szeretne annyi cikket írni Magyarországról a Politico uniós ügyekkel foglalkozó lapba, mint a sajtótermék...","id":"20210202_Varga_Judit_Politico_jogallamisag_vita","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=735283d8-72f2-41c6-bba4-48f86209b80e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"424458e4-126c-4c37-b4bf-65f4506be6f4","keywords":null,"link":"/eurologus/20210202_Varga_Judit_Politico_jogallamisag_vita","timestamp":"2021. február. 02. 17:39","title":"Varga Judit szeretne többször írni a Politicóba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b468eb01-ad98-4cf9-af64-467769562c14","c_author":"Kókai Péter","category":"vilag","description":"A vakcinadiplomácia kifejezetten alkalmas a kínaiakkal való kapcsolatok építésére, ez most Szerbiában is bebizonyosodott, ahol a nyugati oltóanyagokat messze nem övezi olyan kormányzati rajongás, mint a Sinopharm vakcináját. Igaz, azokból nincs is annyi, mint a kínaiból.","shortLead":"A vakcinadiplomácia kifejezetten alkalmas a kínaiakkal való kapcsolatok építésére, ez most Szerbiában is...","id":"20210203_Vakcinadiplomacia_szerb_modra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b468eb01-ad98-4cf9-af64-467769562c14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c048c5b-e596-4ff5-9e05-06541a319750","keywords":null,"link":"/vilag/20210203_Vakcinadiplomacia_szerb_modra","timestamp":"2021. február. 02. 20:00","title":"Orbán új kísérleti laborjában politikai kérdéssé vált a vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nanotechnológia úttörő fejlesztés, amely a növényeket is felokosítja.","shortLead":"A nanotechnológia úttörő fejlesztés, amely a növényeket is felokosítja.","id":"20210203_spenot_email","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13169d43-19b2-4308-abce-e0dab6018a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f77bb5f-2a92-402f-b7a3-fbb64aa7c4c0","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_spenot_email","timestamp":"2021. február. 03. 14:03","title":"Tudósok spenótokat tanítottak meg e-mailt küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]